Високосный 2020 год. Что можно и нельзя делать эти 366 дней

Каждый четвертый год — високосный. 2020-й — именно такой. Это связано с тем, что Земля обычно облетает Солнце за 365 дней и шесть часов. За четыре года эти часы превращаются в целые сутки. Определение, истоки и приметы високосного года — в материале «360».

Что такое високосный год

С 1 января 45 года до н. э. диктатор Гай Юлий Цезарь ввел календарь, разработанный в Риме александрийскими астрономами. Он был основан на том, что астрономический год примерно равен 365,25 суток (то есть 365 дням и шести часам). Этот календарь назвали юлианским. Чтобы выровнять шестизначное смещение, ввели високосный год — три года считалось по 365 суток, а в каждый год, кратный четырем, добавлялись еще одни дополнительные сутки в феврале.

Таким образом в феврале 2020 года дней будет 29, а не 28, как в предыдущем году (кстати вспомните 15 главных событий прошлого, 2019 года). Все благодаря шестичасовому смещению, которое превратилось в целые сутки. Народное названием 29 февраля — «Касьянов день». Почему? Оно происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина. По одной из легенд, он был светлым ангелом, но предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Всевышнего изгнать с небес всю нечисть. Хоть легенд много, но народное представление о Касьяне негативное — он недоброжелателен, корыстен, скуп, завистлив, злопамятен и приносит людям несчастья.

Как определить високосный год? Это не сложно — делится на четыре и превращаясь в целое число? Значит это он. То есть следующие високосные года будут в 2024, 2028, 2032, 2036 и так далее.

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Приметы и суеверия про високосный год

Високосный год — время для суеверий, причем не очень приятных. Верить в них или нет, решать, конечно, вам. Эти 366 дней считаются плохим временем для рождения детей. Люди в древности были уверены, что детей, рожденных в високосный год, ждет тяжелая судьба.

Заводить животных тоже не рекомендуется — мол, домашний питомец будет часть болеть, может сбежать из дома или погибнуть. Та же участь, считали предки, может постигнуть животных, проданных или отданных вами.

Карьера тоже под угрозой в високосный год — предки считали, что смена места работы или проживания может привести к финансовым трудностям на несколько лет вперед. Если вы думали, что после увольнения с работы можно потратить какое-то время на свои хобби, например, хождение за грибами или рыбалку, то это тоже не лучшая идея. В 2020 году нельзя собирать грибы, травы и ягоды, а также ловить рыбу. Люди в древности верили, что эти организмы впитали в себя негативную энергию, которая копилась последние годы в земле и воде.

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А что категорически нельзя делать в високосный год по мнению предков? Они верили, что пожилым людям нельзя готовиться к смерти — покупать специальную одежду для похорон или место на кладбище, потому что в этом случае смерть могла прийти раньше положенного срока. Также в високосный год нельзя входить в церковь, если там отпевают покойника.

В високосный год не рекомендуется покупать недвижимость, строить дома и начинать ремонт. Считается, что сделка по покупке или продаже квартиры сорвется или принесет убытки, а строительство дома может не просто не завершиться, а вообще привести к несчастному случаю на стройплощадке. Если дом все-таки построится, то он может сгореть или обрушиться. В это верили предки, но все равно не стоит менять свои планы, ориентируясь только на стереотипы прошлого.

Еще в этот год нельзя колядовать — якобы по земле бродит много нечисти.

Существует несколько поверий по поводу женитьбы и разводов в високосный год, но о них мы поговорим ниже.

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Свадьба в високосный год — мифы и поверия

Издавна люди заметили, что високосный год несет с собой не очень хорошую пору. Происходят страшные вещи (тот же коронавирус, над которым уже успели посмеяться люди по всему миру), неурожаи, резкие перепады температур (вы читали, что происходит в Австралии? Сначала пожары, потом проливные дожди с градом, а напоследок пыльные бури), распадаются семьи, а ведь часы Судного дня идут — недавно их перевели на 20 секунд, а это уже почти конец. Например, развод в високосном году тоже не рекомендован — мол, каждого из партнеров после таких перемен в жизни будет преследовать одиночество.

Есть поверие, что в високосный год нельзя жениться или венчаться, потому что это принесет супругам ссоры, а отношения могут вскоре распасться. Если же невтерпеж связать себя узами брака, то можно обратить внимание на такие детали: для долгой и крепкой семейной жизни надо на свадьбу надеть длинное платье со шлейфом, положить в обувь по монетке, не давать свои украшения после бракосочетание подругам. И самое главное — по пути в место регистрации брака нельзя оглядываться назад. А если вдруг в этот день пошел снег или дождь, то семью ждет богатство.

В 2020 году наиболее благоприятными месяцами для женитьбы являются март, май, сентябрь и октябрь, а идеальные даты: 5, 6, 26 января, 2, 7, 28, 29 февраля, 6, 8, 29 марта, 3, 24 апреля, 1, 4, 24 мая, 1, 5, 28 июня, 3, 26, 31 июля, 3, 23, 30, 31 августа, 27 сентября, 18, 26, 30 октября, 20, 22, 27, 29 ноября, 20, 21, 25, 27 декабря.

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Гороскоп на високосный год

И хоть некоторые перемены, по мнению наших предков, не рекомендованы, но все же год Крысы — это год перемен. Людям, привыкшим «идти по головам», будет непросто — это может закончиться встречей с мечом Фемиды.

Високосный 2020 год — время для любви. Крыса олицетворяет стабильность и ярче всего проявится именно в отношениях с любимым человеком. Стоит доверять партнеру и быть с ним откровенным — только так решатся все споры, а в доме воцарится гармония.

Старые секреты должны остаться в старом году. Лучше рассказать правду тем, кто должен ее знать. Иначе символ года сделает это за вас.

Полагаться на собственную удачу в 2020 году не стоит — неоправданный риск год Крысы не оценит. Лучше контролировать эмоции и сохранять здравомыслие.

Между прочим, голливудский астролог составил гороскоп для всех знаков китайского зодиака, и определил, чего они могут ожидать в 2020 году.