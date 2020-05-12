Незванные гости на подошве. Могут ли земляне привезти неизвестные вирусы с Марса
Профессор аэронавтики и космонавтики Скотт Хаббард, работающий в Стэнфордском университете, заявил в интервью Daily Mail, что решением в борьбе с незваными гостями с Марса могут стать протоколы, как не дать вирусам с другой планеты попасть на Землю «автостопом» с помощью космических кораблей и астронавтов.
Механические системы, по мнению ученого, должны будут подвергаться комбинации химической очистки и тепловой стерилизации, в то время как пробирки с образцами должны обрабатываться так, «как если бы они были с вирусом Эбола». При этом Хаббард отметил, что вероятность занесения вирусов на Землю с марсианскими камнями — «крайне мала».
Хаббард отмечает, что хотя одного тепла недостаточно для дезактивации, сочетание процесса с химической очисткой может быть эффективным.
«Но образцы [Марса], возвращенные [NASA], будут помещены в карантин и обработаны так, как если бы они были вирусом Эбола», — заявил профессор. Он объяснил, что это необходимо сделать для того, чтобы убедиться в безопасности материалов с другой планеты.
Хаббард также предполагает, что астронавты миссии должны будут пройти карантин после возвращения с Марса — точно также, как это делали астронавты, которые ранее возвращались из лунных миссий.
«Чтобы предотвратить обратное загрязнение, предпринимаются серьезные усилия, чтобы „разорвать цепь контакта“ между возвращающимся космическим кораблем и образцами породы Марса», — сказал Хаббард. По его словам, для этого планируются автономные методы герметизации и сварки для создания трех или четырех уровней защитной оболочки.
Мало того, что эксперты обеспокоены загрязнением Земли, они также боятся, что люди распространят свои бактерии на Марсе.
Тем не менее, группа исследователей из юго-восточного университета во Флориде вместе с коллегами из Федерального университета Рио-де-Жанейро предполагают, что человеческие микробы инициируют процесс терраформирования (изменение климатических условий — прим. ред.) красной планеты и создают среду, способную поддерживать жизнь.
Команда хочет разработать процесс, который включает в себя отбор «перспективных» и отказ от опасных микробов до выпуска их на Марс.
В прошлом году в NASA объявили о планах отправить людей на Марс уже в 2030-х годах.
В апреле ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН экспериментальным путем доказали возможность существования микроорганизмов в атмосфере Венеры, во льдах спутника Юпитера Европы и на поверхности Марса.