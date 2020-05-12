Незванные гости на подошве. Могут ли земляне привезти неизвестные вирусы с Марса

Пока астронавты готовятся к миссии на Марс, эксперты предупреждают о возможности случайно «привезти» на корабле обратно на Землю вирусы и микробы красной планеты. Для того, чтобы этого не произошло, необходимы специальные протоколы, которые будут препятствовать появлению нежеланных гостей.

Профессор аэронавтики и космонавтики Скотт Хаббард, работающий в Стэнфордском университете, заявил в интервью Daily Mail, что решением в борьбе с незваными гостями с Марса могут стать протоколы, как не дать вирусам с другой планеты попасть на Землю «автостопом» с помощью космических кораблей и астронавтов.

Механические системы, по мнению ученого, должны будут подвергаться комбинации химической очистки и тепловой стерилизации, в то время как пробирки с образцами должны обрабатываться так, «как если бы они были с вирусом Эбола». При этом Хаббард отметил, что вероятность занесения вирусов на Землю с марсианскими камнями — «крайне мала».

Источник фото: Pixabay, Wikimedia

Хаббард отмечает, что хотя одного тепла недостаточно для дезактивации, сочетание процесса с химической очисткой может быть эффективным.

«Но образцы [Марса], возвращенные [NASA], будут помещены в карантин и обработаны так, как если бы они были вирусом Эбола», — заявил профессор. Он объяснил, что это необходимо сделать для того, чтобы убедиться в безопасности материалов с другой планеты.

Хаббард также предполагает, что астронавты миссии должны будут пройти карантин после возвращения с Марса — точно также, как это делали астронавты, которые ранее возвращались из лунных миссий.

«Чтобы предотвратить обратное загрязнение, предпринимаются серьезные усилия, чтобы „разорвать цепь контакта“ между возвращающимся космическим кораблем и образцами породы Марса», — сказал Хаббард. По его словам, для этого планируются автономные методы герметизации и сварки для создания трех или четырех уровней защитной оболочки.

Сравнение размеров Земли (средний радиус 6371,11 км) и Марса (средний радиус 3389,5 км). Источник фото: Wikimedia

Мало того, что эксперты обеспокоены загрязнением Земли, они также боятся, что люди распространят свои бактерии на Марсе.

Тем не менее, группа исследователей из юго-восточного университета во Флориде вместе с коллегами из Федерального университета Рио-де-Жанейро предполагают, что человеческие микробы инициируют процесс терраформирования (изменение климатических условий — прим. ред.) красной планеты и создают среду, способную поддерживать жизнь.

Команда хочет разработать процесс, который включает в себя отбор «перспективных» и отказ от опасных микробов до выпуска их на Марс.

В прошлом году в NASA объявили о планах отправить людей на Марс уже в 2030-х годах.

В апреле ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН экспериментальным путем доказали возможность существования микроорганизмов в атмосфере Венеры, во льдах спутника Юпитера Европы и на поверхности Марса.