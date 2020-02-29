Вирус всего человечества может спать в вашем теле. Знание и прививки помогут избежать страшных последствий

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак шейки матки — второй по распространенности вид рака у женщин из развитых стран. В 2018 году в этих странах рак шейки матки обнаружили у порядка 570 тысяч женщин, это 84% от всех новых случаев заболевания в мире. В 2018-м от этого вида рака погибло более 300 тысяч женщин. Именно рак шейки матки чаще всего провоцирует ВПЧ — вирус папилломы человека.

ВПЧ — это не такая известная и, казалось бы, не такая опасная инфекция, как, например, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Но на самом деле это лишь опасная иллюзия, из-за которой в нашей стране вирус распространяется очень активно. Причем сегодня во всем мире лекарства от ВПЧ не существует. Это подтвердили «360» доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии Лариса Созаева и онколог Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова Сергей Тюляндин.

Симптомы ВПЧ и рак

Вирус папилломы человека вызывает в клетках необратимые изменения, которые, по словам Тюлядина, затрагивают в основном эпителий. Из-за этих нарушений впоследствии и возникают злокачественные опухоли.

Опасен ВПЧ еще и тем, что он не имеет внешних проявлений. Папилломы, то есть небольшие сосочкообразные образования, появляются на инфицированных поверхностях — коже и слизистых. Заметить их неспециалист не может, потому что обычно они поражают именно внутренности человека. При этом Сергей Тюлядин обратил особенное внимание на то, что ВПЧ имеет гораздо большие последствия для здоровья человека, чем онкологические заболевания.

Передается ВПЧ, как рассказала Лариса Созаева, в основном половым путем, при любых сексуальных контактах. Причем даже контрацепция не всегда может спасти от передачи инфекции. Созаева добавила, что существует и «вариант здорового носительства», при котором вирус, попав в организм, со временем исчезает сам. Но надеяться на такой вариант развития событий не стоит. Врачи еще не уверены, с чем связано такое поведение вируса и почему у одних он проходит, а с другими остается на всю жизнь.

У женщин и мужчин вирус папилломы человека возникает с равной вероятностью. Вообще от инфицирования им никто не застрахован, если вовремя не сделана прививка. И даже в этом случае, по словам врачей, стопроцентной гарантии дать не может никто. В России вакцинируют всего от четырех видов ВПЧ, в мире — от девяти, но всего их более двухсот. Ученые продолжают искать вакцины от остальных видов.

Любой вирус — это проблема, которая сидит во внутриклеточном ядре. Мы ядерную структуру глобально поменять не можем. Есть препараты, которые позиционируют как противовирусные, но они все ориентированы на то, чтобы поднять иммунитет, чтобы он сам противостоял вирусу Лариса Созаева врач-гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии.

Сергей Тюлядин добавил, что сегодня опыт клинических исследований вакцины от ВПЧ показывает хорошие результаты: риск возникновения инфекции после прививки снижается до 1–5%.

«Сегодня совершенно очевидно, что мы можем победить ВПЧ, во всяком случае те вирусы, которые наиболее патогенны для человека с точки зрения возникновения онкологических заболеваний, именно с помощью созданных вакцин», — заключил он.

Прививка от ВПЧ — вакцинация для всех

В тех странах, где прививки от ВПЧ начали делать централизованно и бесплатно, число заболевших раком шейки матки, одним из самых распространенных видов онкологии у женщин с ВПЧ, стало значительно меньше. Причину этого видят именно в вакцинации.

Когда мы начинаем на конгрессах говорить, что мы вылечили такую-то стадию ВПЧ, они не понимают, как может интеллигентная женщина дойти до такого состояния, если есть организованный скрининг, который вообще-то был изобретением советской медицины Лариса Созаева врач-гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии.

Прививку в России получить несложно, хотя в национальном календаре прививок ее еще нет. При этом Лариса Созаева поделилась с «360» тем, что в профессиональном сообществе предполагают, что к 2021 году вакцина от ВПЧ все-таки войдет в национальную программу здравоохранения, как это происходит во всем цивилизованном мире уже много лет.

По словам Сергея Тюляндина, лучше всего прививку делать в возрасте от 10 до 14 лет. «Сегодня обсуждается вопрос прививания более старших групп, до 26 лет, но пока это только рекомендация, требующая дальнейшего изучения», — рассказал он «360».

Созаева добавила, что с 2017-го в России существует единый алгоритм, утвержденный приказом Минздрава РФ, который определяет, какие анализы и исследования необходимо провести, если у человека обнаружен ВПЧ.

Сделать скрининг и сдать анализ (мазок на ВПЧ) сегодня можно в любой клинике. Профильными специалистами в наблюдении ВПЧ обычно для женщин становятся акушеры-гинекологи, а для мужчин — урологи или проктологи. В государственных поликлиниках такие анализы тоже можно сдать — по назначению профильного специалиста.

С недавних пор в России начали проводить акции по распространению информации о ВПЧ. Например, во Всемирный день борьбы с онкологией (4 февраля) или во Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека (2–4 марта) во многих городах местные департаменты здравоохранения предлагают бесплатно привиться от вируса папилломы человека. В Москве и Подмосковье такие акции проходят уже несколько лет, также они есть в Челябинской области, в Башкирии и в других регионах России.

При этом врачи обращают внимание, что прививку стоит делать не только девочкам, но и мальчикам, так как вирус папилломы человека может вызывать рак и у мужчин, и у женщин. Более того, не привившись, человек может не получить раковую опухоль, но передать инфекцию дальше.