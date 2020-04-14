Россияне начали доносить на нарушителей самоизоляции. Такие жалобы выйдут боком всем

Вместе с коронавирусом Россию накрыла еще одна болезнь: доносительство. Люди жалуются в полицию на соседей, знакомых и даже членов семьи, которые нарушают самоизоляцию. Почему каждый должен следить за собой, а не за ближним, рассуждает колумнист «360».

Пожалуй, больше всех от пандемии коронавируса выигрывают психологи по всему миру — им открылся огромный простор для исследования человеческой натуры в период больших потрясений. Причем для этого не понадобилась ни третья мировая, ни нашествие саранчи. Люди оказались готовы проявить свою сущность при значительно меньшей опасности, чем испанка, выкосившая 50 миллионов.

Сегодня коронавирус унес 120 тысяч жизней — это много. Если эпидемия началась в феврале 2020-го, то умирают примерно 1,5 тысячи человек в день по всему миру. От ВИЧ в день умирают в полтора раза больше людей (порядка 2,5 тысячи), от рака — почти в восемь раз (около 12 тысяч), от голода — в десять раз (больше 15 тысяч). Но люди не поднимают панику из-за этих цифр, многие даже не знают о них.

В России за все время от коронавируса умерли 170 человек, но даже этого хватило, чтобы начались изменения — наружу стали вольно или невольно выходить те человеческие качества, которые каждый усиленно прятал в «мирное время». По всей стране россияне начали докладывать на своих соседей, родных и близких — словом, на всех, кто так или иначе нарушил режим самоизоляции.

Вирус доносительства

В Омске соседи донесли на мужчину, нарушившего самоизоляцию ради похода в магазин, в Новосибирске сознательные граждане доложили о трех нарушениях соседки, в Кировской,Ленинградской областях и многих других регионах России происходит то же самое. Петербургские проститутки сдали полиции клиента, нарушившего самоизоляцию ради визита к ним.

Доходит и до того, что люди заявляют не только на соседей, но и на членов семьи — москвичка сдала правоохранителям пожилую маму, тайком отправившуюся в подпольную парикмахерскую, чтобы сделать укладку. Подмосковный пенсионер донес на внука, пригласившего на ночь девушку, несмотря на режим самоизоляции.

Но и это еще не все. Россияне стали использовать открывшиеся возможности для того, чтобы мстить — в Новокузнецке женщина донесла на подругу, которая якобы заразилась коронавирусом, а под Екатеринбургом мужчина и вовсе донес на жену. Сейчас обоих горе-информаторов будут судить — за заведомо ложный донос.

Тенденция намечается не очень радостная — довлатовский вопрос о том, «кто написал четыре миллиона доносов» в сталинские времена, отпадает сам собой. Причем если при Сталине стучали, чтобы выгадать что-то для себя, то сейчас это гордо объясняется гражданской позицией и социальной ответственностью.

Не донеси

Люди, которые пишут жалобы на нарушающих самоизоляцию соседей, конечно, действуют из лучших побуждений — хотят сохранить свое здоровье, здоровье близких, кто-то наверняка даже оправдывается заботой о самих нарушителях. Но есть ли в этом забота, или людям просто нравится ощущение власти? Ты указал — и нарушителя наказали.

Получается, что пандемия коронавируса, как и любое событие, выталкивающее людей из состояния «мира», оголила нравственные основы, заложенные в каждом из нас. Одни берегут себя и близких, пытаясь научить тому, как обезопасить себя, другие хотят наказать всех, кто поступает не так, как «мы». И это при том, что «доносить» на насилие в семье и жестокое обращение с детьми у нас почему-то не принято: считается, что это личное дело каждого. Да и вообще, в любой культуре доносительство считалось недостойным.

Нарушать закон нельзя — а режим самоизоляции сейчас такой же закон, как правила дорожного движения, за его нарушение должны наказывать. Все именно так, только вот следить за соблюдением законов должны точно не соседи. Для этого в стране есть огромный штат правоохранителей — в 2019-м в России было примерно 4,5 миллиона сотрудников силовых структур. Именно они должны заниматься «отловом» всевозможных нарушителей.

А если функцию правоохранителей будут брать на себя простые люди, очень скоро гнильца морального разложения проберется достаточно глубоко, чтобы стать нормой. Но все-таки лучше следить за собой, чем за другими, — так больше шансов сохранить и здоровье, и совесть, потому что лекарство от коронавируса найдут, а с теми, кто стучит и на кого стучат, а самое главное — с самими собой — нам придется жить дальше.

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