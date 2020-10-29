В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что уже несколько тысяч туристов пострадали из-за покупки «виртуальных» билетов. Некоторые авиакомпании продают места на рейсы, которые с большой вероятностью не состоятся. Цены на такие полеты существенно ниже, но в результате турист потеряет и шансы на отдых, и деньги. Причем наказать перевозчиков почти невозможно — они находятся в зарубежном правовом поле.

«Вестник АТОР» сообщил, что тысячи россиян столкнулись с проблемой покупки билетов на «виртуальные» рейсы — они есть в расписаниях, продажи открыты, но на самом деле самолет почти наверняка не взлетит. Наиболее актуальна эта проблема для зарубежных авиакомпаний, которые обещают довезти россиян до курортов в Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивах.

Откуда взялись несуществующие рейсы?

Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян объяснил «360», что несуществующие рейсы появились из-за того, что российский оперштаб не стал запрещать продажу билетов на те рейсы, которые им не утверждены.

«На рынке, особенно у ОАЭ, сложилась парадоксальная ситуация, когда решение нашего штаба почему-то не запрещает продавать и реализовывать свои билеты по маршруту», — уверен эксперт.

Сегодня россияне могут отправиться на отдых только по 15 направлениям и только на одно из них — в Турцию — нет лимита перелетов, то есть каждый рейс, на который продаются билеты, наверняка состоится.

В случае с остальными странами, например, ОАЭ, Кубой, Мальдивскими островами и другими, российский Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией установил допустимое число рейсов в неделю. Например, в Абу-Даби может летать всего два самолета в неделю, а на Мальдивы — четыре. Однако авиаперевозчики продают билеты на значительно большее количество рейсов.

«В Россию из Эмиратов действительно имеют право летать flydubay, Air Arabia, Etihad и Emirates — четыре национальных перевозчика. Из России имеют право летать „Россия“, „Аэрофлот“, „Победа“, „Уральские авиалинии“ и еще несколько. Это не отменено на данный момент. Но далее вступает в силу решение оперативного штаба, которое ограничивает количество рейсов и авиакомпаний, допущенных к полетам», — объяснил Мурадян.

В соответствии с указаниями оперштаба, сообщение с ОАЭ в период пандемии осуществляется только «Аэрофлотом» и Emirates, но остальные зарубежные перевозчики тоже продолжают продавать билеты.

Как отдохнуть без риска?

По словам Мурадяна, отличить реальный рейс от «виртуального» можно, только руководствуясь допусками, полученными оперативным штабом. Однако даже на официальном сайте стопкоронавирус.рф нет конкретных указаний на реальные рейсы — только их число по каждому направлению в неделю.

Самая большая проблема в том, что перевозчики с «виртуальными» рейсами ставят очень выгодные цены, на которые покупаются туристы. Разброс может быть в десятки и даже сотни тысяч рублей, уверен эксперт.

Идентифицировать сейчас можно только ценой: самые дорогие билеты, скорее всего, на настоящий рейс. А разница там большая Артур Мурадян генеральный директор туроператора SpaceTravel.

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют покупать билеты и туры только у туроператоров. По словам Мурадяна, агенты авиакомпаний сообщают туристическим фирмам о том, что билеты на определенные даты — которые наверняка будут в разы дешевле — стоит игнорировать, потому что самолеты с наибольшей вероятностью не вылетят: нет разрешения на полет от оперштаба.

«Система не умеет идентифицировать рейсы, на которые разрешено сесть и на которые не разрешено сесть. Сейчас перевозчики действуют в рамках того, что им конкретно этот рейс не запретили, так что, может быть, летать и разрешат», — уверен эксперт.

Это законно?

Мурадян уверен, что такое поведение авиаперевозчиков незаконно и может быть наказано по уголовной статье — о мошенничестве, — потому что перевозчики хорошо понимают, что рейсы, на которые они продают билеты, не состоятся.

«Мы консультировались с юристом, и это на самом деле похоже на мошеннические действия, когда люди, понимая и зная, что не осуществится рейс, продают билеты. "Аэрофлот", по сути, занимался тем же самым, пока ФАС ему замечание не сделал», — сказал он.

Однако юристы, с которыми пообщался «360», другого мнения. Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский уверен, что классифицировать действия авиакомпаний как мошеннические преждевременно.

«Они-то надеются, что рейсы состоятся. Сложно что-то доказать — об уголовных делах точно речи не пойдет. Шансы того, что зарубежные компании будут как-то наказаны или что туристы хотя бы получат свои деньги назад, минимальны», — убежден Аграновский.

Член правления и председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов заявил «360», что с юридической точки зрения предварительно продавать услуги не запрещено: «Вам могут на будущее продать даже рейс на Луну».

«Но при этом перевозчик должен информировать пассажира или туриста о существовании риска причинения убытков, которые возникают в связи с отменой рейсов, и гарантировать возврат стоимости билетов или турпродуктов, если поездка не состоялась. То есть пассажир должен быть поставлен в известность о том, что если его рейс не состоится, ему вернут условную бумажку, по которой он когда-нибудь куда-нибудь, возможно, сможет полететь», — добавил он.

Таким образом, если в договоре при покупке билетов не прописано то, что перевозчик не вернет деньги, а компенсирует ущерб ваучером, это неправомерно. Однако в то, что кому-то удастся отсудить что-либо у международных авиакомпаний, юристы верят слабо.

«Это в ведении ФАС, но здесь вопрос юрисдикции — какие санкции мы можем применить к иностранным национальным перевозчикам? Реально, как показывает практика, никаких. Иностранные компании боятся негативного мнения общественности, поэтому освещение этой проблемы в СМИ может их немного урезонить», — заключил Мурадян.

Именно поэтому покупать путевки и билеты рекомендуют только через проверенных посредников — туроператоров.