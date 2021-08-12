Ребенок умер от удара током возле школы. Виновными могут быть все

В Нижнем Новгороде ребенок погиб от удара током после прикосновения к гофрированной трубе для кабеля. Причин случившегося может быть несколько. Специалисты уверены, что родители всегда должны объяснять детям, как обращаться с проводами и кабелями. А специалисты обязаны следить за состоянием оборудования.

В Нижнем Новгороде девятилетний мальчик погиб от удара током недалеко от школы. По предварительным данным, он коснулся гофрированной трубы для кабеля под окнами спортивного зала. Ребенок скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего. Также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Очевидцы рассказали, что по вечерам мальчики играли в футбол в спортивном зале. Ребенок был на крыльце, хотел заглянуть туда и повис на проводах, написал сайт NN.ru.

В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Нижнего Новгорода начались проверки после трагедии, сообщил сайт VestiNN.ru. Глава города Юрий Шалабаев порекомендовал провести в образовательных учреждениях беседы с детьми о технике безопасности при обращении с электроприборами и проводкой.

Почему?

Это могло произойти по нескольким причинам. Экс-сотрудник МЧС Александр Ластовина рассказал «360», что на фасаде школы могло быть нарушение по подключению электричества. Вполне возможно, что гофрированная труба была сделана из металла.

Скорее всего, это была металлическая труба. У нас есть «фаза» и «земля», и получается, что фаза вышла на трубы. На пластик она выйти не может Александр Ластовина.

Специалист предположил, что в том месте также могла протекать вода.

Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов также предположил, что на месте не было заземления, специалист не исключил и механические повреждения трубы.

«Изоляция может со временем рассыхаться, на каких-то участках могут проводиться работы. Возможно, что где-то что-то не замотали изолентой или какая-то труба упала и повредила гофрированную трубу», — отметил Халилов.

Если же труба была металлическая, то любое ее касание оставило бы гофрированную трубу в состоянии фазы.

По его словам, проводка может быть наружной и проходить вдоль стены, но не должны быть ситуации, когда вода попадает внутрь гофрированной трубы. Если же на ней появились механические повреждения, то ее нужно в срочном порядке заменить.

Как защитить ребенка

Оба специалиста уверены, что для предотвращения таких трагедий родителям необходимо учить своего ребенка. Александр Ластовина напомнил, что детей нужно инструктировать, чтобы они не подходили к опасным местам, не хватались за провода и держались от них подальше.

«Если ребенок играет, то должен смотреть, куда он наступает и бежит», — отметил экс-сотрудник МЧС.

Одними правилами поведения на улице тоже нельзя ограничиваться. Специалист напомнил, что детям нужно объяснять про опасность розеток и удара электрического тока, который может убить.

Такого же мнения придерживается и Халилов. Он посоветовал родителям объяснить детям опасность прикосновения к проводам.

Оба специалиста считают, что если бы родители своевременно обращали внимание на определенные моменты, то не было бы таких печальных последствий.