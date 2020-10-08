Виновник смерти Флойда вышел из тюрьмы под залог и вызвал протесты. Жизнь на свободе будет трудной

Экс-полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, отпустили под залог в миллион долларов. Дерек Шовин пробудет на свободе до следующего заседания суда, которое назначено на март 2021 года. Как он будет жить все это время — непонятно. Шовин остался без работы, жена подала на развод, а половина страны его ненавидит.

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин еще в июне мог выйти на свободу под залог в размере 1,25 миллиона долларов без дополнительных условий или одного миллиона, но с рядом требований. В среду утром Шовин выплатил залог на сумму один миллион долларов и был освобожден. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно условиям по освобождению, Шовин не будет связываться с семьей Джорда Флойда, сдаст все свое огнестрельное оружие и не сможет работать в правоохранительных органах или службах безопасности.

Откуда у бывшего полицейского такие деньги для выплаты залога, неизвестно. По словам пресс-секретаря Ассоциации полицейских и миротворцев Миннесоты, у которой есть фонд правовой защиты, они не предоставляли никаких денег для залога.

Шовина обвинили в убийстве темнокожего мужчины Джорджа Флойда после того, как он при задержании почти восемь минут прижимал колено к шее мужчины. Смерть Флойда вызвала глобальные протесты и призывы к реформе полиции, подстрекаемые движением Black Lives Matter.

Вместе с Шовином обвинения представили трем другим офицерам, присутствовавшим при задержании. Джей Александр Куэнг, Томас Лейн и Тоу Тао также были уволены и ожидают суда в следующем году. Они внесли залог в размере 750 тысяч долларов и были освобождены до суда еще несколько месяцев назад.

Не признает вину

Дерек Шовин так и не признал свою вину. Его адвокаты требуют снятия обвинений, утверждая, что причиной смерти Флойда стала неверная доза фентанила, а не жесткое обращение офицеров.

New York Times сообщает, что адвокат экс-полицейского указал в материалах суда, что планирует переложить вину с Шовина на двух новичков, присутствовавших при аресте. Он также попросил судью перенести судебное разбирательство из Миннеаполиса и провести отдельные судебные процессы для каждого из офицеров. Решение по этому вопросу пока не вынесено.

На фото все полицейские, обвиненные в убийстве Флойда

Шовин находился под стражей с тех пор, как в мае ему впервые предъявили обвинение в убийстве третьей степени — это убийство по неосторожности. В июне генеральный прокурор Миннесоты переквалифицировал обвинение на убийство второй степени — намеренное убийство без сговора. Все это время Шовин находился в тюрьме строгого режима в Оук-Парк-Хайтс.

Что дальше?

Смерть Джорджа Флойда взбудоражила американское население, и весь их гнев направлен на Дерека Шовина и полицию в целом. Протестующие проводили демонстрации возле его дома, размещали его фото в интернете и даже собрались у суда, куда он пришел для слушания.

Все то время, что Шовин сидел в тюрьме, толпа становилась все злее и злее. После того, как стало известно, что бывший полицейский выйдет под залог, губернатор Миннесоты объявил о мобилизации 100 членов национальной гвардии штата. И все это из-за страха повторения ночи протестов и беспорядков, которые были сразу после смерти Флойда в мае.

Опасения были не напрасны. Напряженность возросла во время акции протеста у Пятого участка департамента полиции Миннеаполиса в среду вечером. Это привело к множественным арестам. Правоохранительные органы приказывали людям разойтись и арестовывали тех, кто не следовал этим приказам. Об этом пишет Fox 9.

Внешний мир не готов принять Шовина с распростертыми объятиями. Где будет жить 44-летний мужчина, тоже неизвестно. Согласно условиям освобождения, он должен оставаться в Миннесоте до суда, назначенного на март. Однако дом, которым он владел вместе с женой, был продан за 279 тысяч долларов в конце августа. А жена Шовина подала на развод. Работу он сейчас тоже вряд ли найдет.

Какое наказание грозит бывшему полицейскому

Шовину предъявили два противоречивых типа обвинений — в непредумышленном и целенаправленном убийстве. В первом случае ему грозит 10 лет тюрьмы, а во втором — максимальный срок может быть до 40 лет.

Большую роль в суде будет играть видео, на котором Шовин коленом упирается в шею Флойда. Он не убирает его, несмотря на многочисленные фразы Флойда о том, что он не может дышать.

Интересно, что при этом Шовин все еще будет иметь право на пенсию в размере одного миллиона долларов. Как пишет Forbes, признание его вины в убийстве никак на это не повлияет.

«Ни наше правление, ни наши сотрудники не имеют права увеличивать, уменьшать, отказывать или отзывать пособия», — заявила в начале июня пресс-секретарь Ассоциации пенсионеров Миннесоты.

Согласно Ассоциации, независимо от того, как и почему сотрудник был уволен, он сохраняет право на получение пособий в будущем.