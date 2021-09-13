Виновником арбузного отравления в Москве назвали этиленгликоль. Случайно это вряд ли получилось

Причиной отравления москвичей мог стать этиленгликоль — технический спирт. Чаще всего от него гибнут алкоголики. Вещество используют как антифриз, в производстве целлофана и для отопления. Эксперты заверили, что для смертельной дозы этиленгликоля нужно немало. Но однажды его парами уже отравились дети в Чечне.

В Москве 10 сентября была госпитализирована почти целая семья: мать, бабушка и 15-летняя внучка. Оказалось, что накануне все они, кроме отца, ели арбуз, купленный в соседнем магазине «Магнит». Пожилую женщину и подростка врачи спасти не смогли. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал проверку магазина.

Выяснилось, что ранее с симптомами отравления госпитализировали 11-летнего мальчика из того же дома, что и пострадавшая семья. Позже в больницу забрали еще одного ребенка, двух девочек-подростков и молодого человека 26 лет. При этом далеко не все жертвы отравления ели арбуз или покупали продукты в «Магните».

Медики заявили, что 15-летняя девочка скончалась от полиорганной недостаточности, то есть у подростка отказали две и более систем организма. Кроме того, эксперты обнаружили в крови погибших бабушки и внучки следы этиленгликоля.

Версии отравления

Некоторые специалисты подозревают, что арбуз был специально отравлен. Однако такая гипотеза не учитывает того, что пострадали и люди, которые не ели арбуз.

Причиной смерти могли быть токсичные средства для борьбы с крысами, мышами и даже тараканами. В камеру наблюдения торгового зала «Магнита» попал некий мужчина в респираторе и панаме, сообщил РЕН ТВ. Предположительно, он проводил санитарную обработку в помещении магазина, при этом не накрыв продукты, как того требуют нормы безопасности.

Также есть версия о том, что виной смертельного отравления мог стать капитальный ремонт, который сейчас проходит в доме на Совхозной улице. Следователи взяли на анализ растворы, которые использовали рабочие. Кроме того известно, что этиленгликоль используется как теплоноситель в системах отопления.

Арбуз не виноват

Токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов пояснил «360», что этиленгликоль — это разновидность технического спирта, но без характерного запаха, чем он отличается, например, от метанола. Из-за того, что жидкость имеет сладковатый вкус, случайно употребив ее, заподозрить неладное действительно сложно.

«С другой стороны, те отравления, с которыми мы сталкивались, — это в основном использование этиленгликоля или содержащих его жидкостей как суррогат алкоголя. Здесь же совершенно иная ситуация. Для подростка и взрослого человека [для отравления] нужно выпить разом от 100 до примерно 250 миллилитров этиленгликоля. Это довольно много», — сказал Алексей Водовозов.

Он также добавил, что при отравлении этиленгликолем развивается очень характерная картина острой почечной недостаточности. Это связано с тем, что у этиленгликоля летальный метаболизм: само по себе вещество не сильно токсично, а вот метаболиты доходят до уровня муравьиной кислоты и бьют в первую очередь по нервной системе.

«Картина примерно как при отравлении метанолом. Но такое поражение практически нереально получить через арбуз — его нужно съесть просто невероятное количество. Использовать этиленгликоль в системах отопления тоже вряд ли могли. Не стоит забывать, что речь идет не о частном доме или коттедже — все-таки в центральном отоплении у нас вода и пар», — отметил Алексей Водовозов.

Экспертиза поставит точку

Профессор, доктор химических наук, академик РАН Валентин Власов подтвердил, что этиленгликоль — ядовитое вещество. Оно используется в числе прочего как антифриз, и бывает, что пьющие люди употребляют его, после чего, как правило, умирают.

«Но попасть в арбузы этиленгликоль никак не мог. Даже случайно, в результате санобработки или чего-то подобного это произойти не могло. Этиленгликоль мог попасть в арбузы только намеренно. Особенно учитывая тот факт, что для летального исхода нужно довольно много этого вещества», — подчеркнул Валентин Власов.

Этиленгликоль также используют в производстве целлофана и полиуретана. Но некачественная упаковка каких-то товаров, по мнению профессора, не могла стать причиной отравлений жителей нескольких домов. Точку в этом вопросе должна поставить судебно-медицинская экспертиза.

Массовые отравления уже бывали

Массовые отравления техническим спиртом, в том числе и этиленгликолем, начались в середине 80-х годов прошлого века. Как раз тогда стартовала знаменитая антиалкогольная кампания и спиртное начало исчезать с прилавков магазинов. Тюменский врач ОКБ № 1 Ирина Чайковская рассказала «АиФ», что людей привозили целыми селами: доставляли свадьбы, большие компании родственников и друзей.

Однажды было массовое отравление вертолетчиков из одного северного городка. Более 10 человек выпили охлаждающую жидкость, в которой содержались метиловый спирт и этиленгликоль. Обе составляющие — смертельные яды, и взрослому человеку достаточно всего 30-40 миллилитров такого коктейля, чтобы умереть.

В конце 2005 года в Чечне произошло массовое заболевание детей. Точная причина отравления так и не была установлена, но судмедэкспертиза выявила этиленгликоль в крови нескольких девочек. Медики посчитали, что заболевание могло быть вызвано парами этого вещества, сообщал Regnum.