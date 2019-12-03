Футбольные фанаты принесли на матч в Англии баннер с надписью «Дэвид Дакенфилд — придурок». Так они отреагировали на недавнее решение суда, который признал бывшего главу полиции Шеффилда невиновным в гибели 96 болельщиков «Ливерпуля» на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году. Подробнее — в материале «360».

Трагедия разыгралась во время футбольного матча, который проходил в Шеффилде 15 апреля 1989 года между футбольными клубами «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». За безопасность на стадионе отвечал Дэвид Дакенфилд, который тогда был главой полиции города. Именно его многие винят в смерти 95 человек из 96 погибших во время матча.

Новости о том, что его признали невиновным в их смерти, вызвала негативную реакцию у многих англичан. Так, болельщики футбольного клуба «Эвертон» сделали баннер, на котором написали «Дэвид Дакенфилд — придурок».

Что произошло?

Еще до начала матча, который должен был состояться на стадионе «Хиллсборо» в 15:00, многие болельщики «Ливерпуля» просили отложить его — потому что из-за пробок на дорогах не успевали приехать вовремя. Однако их просьбу проигнорировали. В результате большое количество фанатов пыталось попасть на трибуны «Ливерпуля» перед самым стартом игры. В это время там уже находились другие зрители, которые успели к началу встречи.

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Из-за того, что многие зрители хотели как можно скорее занять свои места и не пропустить игру, перед турникетами за несколько минут до ее началась образовываться давка. Сообщается, что в этот момент Дэвид Дакенфилд через подчиненных попросил всех показать свои билеты. Убедившись, что у большей части болельщиков они есть, приказал открыть турникеты и пропустить всех на трибуны без проверки.

Толпа людей, которая скопилась перед входом, устремилась в туннель, который вел в центральную часть трибуны «Ливерпуля». Это решение считается одной из грубейших ошибок, которая и стала причиной трагедии — другие туннели вели в боковые части трибуны, которые были практически пусты. В центре же уже находилось большое количество зрителей.

В результате те, кто находился в центральной трибуне, оказались в ловушке — с трех сторон их окружали металлические ограждения, в то время как с четвертой напирала толпа болельщиков, которые жаждали увидеть начало матча. Из-за этого те, кто стоял в первых рядах, оказались прижатыми к ограждению и начали задыхаться.

Погибшие

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Из-за давки на трибуне «Ливерпуля» ранения разной степени тяжести получили 766 человек. Прямо на месте трагедии погибли 82 человека, еще 14 — в тот же день скончались в больницах.

Через четыре дня скончался еще один госпитализированный пострадавший. Последняя, 96 жертва умерла 3 марта 1993 года. Все это время молодой человек провел в коме, его жизнь поддерживали аппараты.

Родители приняли решение отключить их, когда поняли, что надежды на выздоровление сына нет. Из-за того, что он погиб спустя такой долгий срок, обвинения в его смерти не могут быть предъявлены.

Виновных нет

За 30 лет, которые прошли с момента трагедии, никто так и не был осужден за гибель 95 болельщиков «Ливерпуля». Изначально следствие решило, что в ней виноваты сами болельщики, а также планировка стадиона. В 1990 году суд постановил, что люди погибли из-за несчастного случая, однако в 2012 году эти выводы были пересмотрены.

Обвинения в непредумышленном убийстве были предъявлены Дэвиду Дакенфилду и еще пяти полицейским. Однако в конце ноября этого года суд присяжных признал бывшего главу полиции города невиновным в смерти 95 людей.