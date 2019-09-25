Пермского завуча осудили за смерть школьницы от голода. Но виноваты все, кто боялся помочь

Летом прошлого года россияне узнали страшную новость — в Краснокамске мать заморила 14-летнюю дочь голодом. Сегодня суд вынес приговор заучу школы, где училась девочка. Судили за то, что не обратила внимание социальных служб на ребенка из семьи, которая никому и никогда не казалась неблагополучной. Проблемы ребенка игнорировали учителя, соседи и знакомые, а срок, хоть и условный, получил только педагог, полжизни отдавший школе и детям.

«Мама у девочки очень странная», — говорили все. Знали и про самостоятельно поставленные диагнозы — сахарный диабет и онкология, от которых девочку «лечили» голоданием. Но люди почему-то молчали. А соседи слышали, как девочка плачет, просит есть, а мать ей не дает. И тоже почему-то молчали. Не заявляли ни в службы опеки, ни в полицию — никуда.

На одном из родительских собраний на вопрос о причинах нездоровой худобы ребенка мать ответила, что девочке достаточно есть два раза в неделю. Даже это никого не заставило забеспокоиться и сообщить хоть куда-нибудь.

Удивительный факт: мать погибшей девочки нигде не работала вот уже несколько лет, но «семья считалась благополучной и внимания социальных служб не привлекала». А на программе Андрея Малахова стало известно, что папа девочки сидит в колонии. Вот это благополучие!

Можно много говорить про безумную практику «ювенального террора» — в Пермском крае уже 10 лет проводят жесткую политику в отношении семьи и профилактики преступности среди несовершеннолетних. Систему подсмотрели на Западе, а сделали по-русски: чуть что, могут лишить родительских прав, ребенка отправить в спецучреждение.

Конечно, система неправильная и не должна существовать в таком виде. Но это вопрос четырнадцатый. Важно и страшно другое — все вокруг так боялись системы, что позволили ребенку умереть. И можно говорить, что никто не хотел быть доносчиком, никто не хотел отнимать ребенка у якобы благополучной матери. Потому что каждый боится оказаться на ее месте. Но не окажется, если не будет терроризировать ребенка и морить его голодом.

Зато крайнюю нашли удачно — школьный завуч, Елена Погоржальская. Двадцать пять лет работы в школе, любовь к детям, ни одного плохого слова — все, чтобы потом оказаться на скамье подсудимых с перспективой уехать в места не столь отдаленные на срок до пяти лет.

Сегодня стало известно — не пять, а всего два, и не в тюрьме, а условно. Но это все еще судимость. Все еще разрушенная карьера учителя, хотя суд указал — запрет на преподавание накладывать не будет. Но кто возьмет человека с судимостью в школу, к детям? Родители наверняка съедят такого педагога заживо, так что фактически это разрушенная жизнь. И остается вопрос: почему же наказывают только ее?

По идее, по статье «Халатность» в случае со смертью семиклассницы можно было бы обвинить с десяток людей. Например, сотрудников школы — каждый учитель, который преподавал у погибшей девочки, мог заметить, что она худеет, что стала себя по-другому вести. Или сотрудников ЖКХ и старшую по дому, которые знали, что в квартире, где живет ребенок, уже давно отключили электричество за долги. Или того же участкового, который должен был проверить жилье должников. Даже родители друзей Вики могли что-нибудь сделать — они видели девочку, их дети играли с ней во дворе, но все промолчали.

Страшно и смешно — матери погибшей девочки, которая морила дочь голодом, приговор еще не вынесли. Прошлым летом перед судом проверяли ее психическое здоровье — и отправили лечиться. Повторная психолого-психиатрическая экспертиза ничего не изменила. Сейчас все ждут, что женщину направят в суд, чтобы в качестве наказания ее приговорили к принудительному лечению. Но этого пока только ждут, об этом говорят. Зато завуча наказали. Пока — единственную.

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