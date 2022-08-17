Песни на русском языке захотели отменить в Грузии. Виновата западная пропаганда

В Грузии начали нарастать русофобские настроения. В центре Тбилиси местные жители попытались запретить белорусам исполнять русские песни. Политолог Маис Курбанов рассказал «360», что такие движения могут быть спонсированы Западом. Ведь именно ему выгодно рассорить народы по примеру конфликта на Украине.

Русофобия в Грузии

Жители Грузии попытались запретить белорусским музыкантам исполнять песни на русском языке в центре Тбилиси, на улице царя Давида Агмашенебели (Строителя). Об этом сообщил корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.

«Русский язык — мой родной», — заявил музыкант.

При этом в издании отметили, что в последнее время в Грузии довольно часто фиксируют протесты местных жителей. Ранее в стране уже предупредили о провокациях в отношении россиян. Глава правящей партии допустил, что к этому может привести политика, которую проводят оппозиционные движения. Полицию уже предупредили, что ксенофобия никогда не будет частью грузинской культуры.

Толкают на путь Украины

Украина и ее западные «друзья» распространяют пропаганду по всему миру, что и приводит к подобным ситуациям, рассказал «360» политолог Маис Курбанов. Тем временем в Грузии есть как пророссийские представители, так и антироссийские.

«Но Грузия имеет очень большое значение для американцев и европейцев, потому что там живут православные. <…> Россию хотят отделить от своих собратьев. [Западные власти] пошли по этому пути на Украине. После нее они хотят, чтобы это началось и в Грузии, чтобы православный мир встал против России, чтобы она осталась одна», — пояснил Курбанов.

Он отметил, что в Грузии все же есть очень много здравомыслящих людей — ведь именно благодаря РФ страна обрела независимость, начала развивать отрасли и так далее. И русских там любили. Тем временем местные антироссийские компании нельзя назвать грузинскими.

Я сам жил в Грузии. <…> Народ Грузии очень любил русских во времена СССР. И русские обожали грузин. <…> Мы одна нация, у нас одна вера Маис Курбанов.

За русофобией стоит Запад

Курбанов подчеркнул, что на сегодня очень много грузин живет в России, как и русских — в Грузии. Тем временем США и Европа видят своей целью рассорить два народа, как уже произошло с украинцами. По мнению политолога, все антироссийские настроения в Грузии спонсированы Западом.

«Но грузинский народ умный. <…> Грузины дальновидные. Они никогда на это (на ссору с Россией — прим. ред.) не пойдут. <…> Как и [экс-президент Грузии] Михаил Саакашвили оказался за решеткой, точно так же и те, кто сегодня нагнетает, окажутся за решеткой, я уверен. Конфликт с Россией может печально закончиться для Грузии, она на это не пойдет», — отметил Курбанов.

Он подчеркнул, что русофобские настроения начались в Грузии после начала спецоперации. Но большинство местных жителей понимает, по чьему указанию это происходит. И скоро, полагает Курбанов, все успокоится.

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