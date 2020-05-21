Сервис с контентом «для взрослых» начал блокировать секс-блогеров. Пытается обелиться или виноват глюк?

Сервис OnlyFans стал набирать обороты в 2020 году. На сайте можно оформить платную подписку на авторов и блогеров и наслаждаться различным «взрослым» контентом. Он получил широкую популярность благодаря пришедшим туда моделям, порнозвездам и работникам секс-индустрии. Они стали размещать откровенные фото и видео, зарабатывая на этом десятки тысяч долларов. Пользователи платили и получали доступ к откровенному контенту. Но в последнее время секс-звезд начали массово блокировать.

Пандемия на руку

Пандемия коронавирусной инфекции послужила сервису дополнительным толчком. Порноиндустрия приостановила работу, а стриптиз-бары закрылись, многие сотрудники остались без работы. Часть из них перебралась в онлайн-сервисы — откровенный контент оказался легким способом подзаработать деньги в изоляции.

Как сообщает The Rolling Stone, за март на OnlyFans зарегистрировались около 3,5 миллиона новых пользователей. 60 тысяч из них стали авторами контента. На самом пике популярности авторы сервиса стали жаловаться на блокировки аккаунтов.

Быстрые деньги — быстро закончились

Так, например, модель Алли Асом (Allie Awesome) пожизненно заблокировали в конце марта за «мошеннические операции». Продажа фото на сервисе приносила ей около четверти всех доходов. Восстановить доступ к аккаунту девушке удалось после освещения ситуации в соцсетях.

Часть авторов теряли доступ к профилю и деньгам за нарушение правил сервиса. Модели при этом клянутся, что ничего не нарушали. Другие обнаружили, что что-то нарушают, только в момент блокировки. На OnlyFans нельзя предлагать личные эскорт-услуги. Это сделали из-за принятого в США закона «О прекращении выдачи разрешений на секс-торговлю». Его неоднократно критиковали секс-работники за пробелы и размытость.

Очистка репутации или техническая ошибка?

В итоге в социальных сетях стали бурно обсуждать эту ситуацию. Многие стали опасаться, что сервис постепенно решил отказаться от NSFW-контента (аббревиатура английских слов Not safe / suitable for work, используется при переписке для обозначения материалов для взрослых — прим. ред.). Администрация при этом объясняла блокировки технической ошибкой.

Пользователи посчитали, что, получив имя и аудиторию, OnlyFans идет по пути других платформ, которые сначала лояльно относились ко взрослому контенту, а потом резко меняли правила, и запрещали обнаженные фото и видео, тем самым вынуждая блогеров искать другую площадку.

По мнению инвестора Кии Ричардса, крупные бренды хотят больше создателей контента с возрастным рейтингом 13+. Они не придут на OnlyFans, если там будут доминировать секс-работники. Это бизнес-решение.

В беседе с The Rolling Stone администрация сервиса заявила, что причиной блокировок не являются публикации взрослого контента. OnlyFans нормально относится к продаже обнаженных фото и видео. Они посоветовали пользователям внимательно читать правила площадки — там указаны конкретные типы контента, за которые могут заблокировать.

«Мы не деактивируем аккаунты без уважительной причины. Пожизненную блокировку мы применяем в случаях серьезного нарушения или мошенничества.

Безусловно, OnlyFans является одной из наиболее инклюзивных социальных платформ. И наша прогрессивная политика в отношении создания контента для взрослых помогает авторам достичь успеха. И это не изменится», — сообщили представители.