Суд в Челябинской области признал хозяйку собаки виновной в травмировании ребенка. Пес покусал мальчика, когда хозяйка отвлеклась. Собака порвала ребенку лицо и откусила часть нижней губы. Женщине назначили наказание в виде года ограничения свободы. А ведь все могло закончиться по-другому.

Сразу после конца январских праздников, 12 января, в челябинском городе Сатка домашняя собака искусала шестилетнего мальчика. У ребенка были травмы лица, рана в области переносицы, откушена часть нижней губы.

В пятницу Саткинский городской суд признал 33-летнюю хозяйку собаки виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорил ее к году ограничения свободы. Обвиняемая признала вину в полном объеме.

Эта история — показательный пример для людей, которые безответственно обращаются с животными. Люди часто заводят собак, в том числе бойцовых, но совершенно не умеют с ними работать. Например, не ходят к кинологам, отпускают их гулять без поводков и намордников, а потом уверяют прохожих, что они не кусаются.

Неустановленный владелец

Президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина в разговоре с «360» обратила внимание, что в России зачастую никак не наказывают владельцев собак, которые кого-то покусали. По словам Комагиной, закон об ответственном обращении с животными, по сути, делает легитимной бездомность собак, и хозяева, пользуясь этим, часто говорят, что это вообще не их собака, а они ее просто кормят. Так, например, было с якобы приютом «Абинго» в подмосковном Чехове.

Проверить, принадлежит ли собака тому или иному человеку, невозможно. Поэтому потенциальный хозяин уходит от ответственности, если его животное причинило кому-то вред.

Основная проблема — безответственность людей. Действующий закон об ответственном обращении с животными закрепляет безответственность Анастасия Комагина.

Когда хозяин выводит собаку на прогулку без намордника и поводка, это называется самовыгул. За это предусмотрена ответственность, потому что животное автоматически становится бесхозным. А бездомные собаки в городах считаются, так сказать, экосистемой.

Здесь же проявляется попытка и властей, и хозяев обвинить друг друга. Например, если хозяйская собака покусала человека, то владелец будет отрекаться от животного, придумывая легенду о его бездомности. Администрация того или иного города, наоборот, будет утверждать, что у собаки есть хозяин, чтобы снять с себя ответственность. Ведь если собака агрессивная и бездомная, она обязана содержаться в приюте всю жизнь.

По словам Комагиной, изъятие животных не регламентируется законом. В России запрещено усыпление собак, кроме случаев, когда животное испытывает тяжелейшие страдания. И то степень страданий нужно устанавливать экспертизой. В то же время закон говорит, что обязанность владельцев приравнивается к обязанностям держателей приютов. То есть, по сути, человек обязан держать свое агрессивное животное дома до его естественной смерти.

Это сюрреализм полнейший. Люди обычно сами решают этот вопрос вне закона, потому что есть бойцовые собаки, которые нападают в том числе на членов семьи. Этот вопрос никогда не выходит в правовую плоскость. Но сам факт, что закон оторван от реальности, — это ненормально Анастасия Комагина.

В России любой человек может завести любую собаку. Даже хрупкая женщина вправе приобрести питбуля. И это является проблемой, с которой как раз борются жители дома в Железногорске.

По словам Комагиной, в западных странах существуют барьеры для приобретения опасных пород, если они вообще разрешены в стране. И там, согласно правилам, нужно пройти обязательный кинологический курс воспитания. Плюс на таких животных повышенный налог, а при каком-то происшествии организовывают проверки. В общем, ограничений масса, поэтому люди 20 раз подумают, прежде чем заводить такую собаку.

Наказание для хозяев

Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко в беседе с «360» отметила, что владельцам собак, которые покусали других людей, обычно выписывают штрафы. Но только если животное не причинило серьезный вред здоровью.

Собака сама по себе не является субъектом. Субъектом права является человек. <…> [Наказание] не касается именно собак, а касается тяжести ущерба Олеся Борисенко.

Иногда люди жалуются даже на бездомных собак, и в этом случае за животных отвечает администрация населенного пункта.

По мнению Борисенко, случаев причинения травм домашними собаками намного больше, чем судебных тяжб по таким поводам. Люди в целом не приучены отстаивать свои права в суде.

Отобрать собаку, которая причинила травмы человеку, у хозяина нельзя. Дело в том, что собака — это имущество, согласно закону. И здесь работают правила, как, например, с автомобилем. Если человек на машине сбил другого, то у него не будут отбирать саму машину, так как она — средство, которым владелец нанес ущерб. С собаками то же самое.

«Если у человека была собака и он с помощью этой собаки наносил вред другим людям, ему нужно на законодательном уровне запретить иметь животных. Потому что он из этого животного сделает оружие для своих хулиганских побуждений, грубо говоря», — добавила Борисенко.

Так что если у вас есть соседи с агрессивной собакой, то, согласно российским законам, вам придется ждать дня, когда она кого-то сильно покусает. Только тогда можно будет отправляться в суд, чтобы привлекать владельца к ответственности. Увы, так работает законодательство. Главное — помнить, что сама собака не виновата.