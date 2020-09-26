Разработчик яда «Новичок» Леонид Ринк вспомнил Вила Мирзаянова и сказал, что из-за него любая химическая лаборатория мира может изготовить отравляющее вещество. Сейчас Мирзаянов активно извиняется за всех «пострадавших» от отравления и обвиняет Россию, но, по сути, он не имел отношения к разработке, а больше следил за безопасностью на производстве. Когда он сбежал в США, слово «Новичок» помогло ему сделать карьеру.

Доступный яд

Один из создателей яда «Новичок» Леонид Ринк в очередной раз сказал, что благодаря Вилу Мирзаянову любая страна в мире может изготовить отравляющее вещество. Все дело в книге, которую Мирзаянов опубликовал 12 лет назад, где «полностью описал систему „Новичок“».

Вил Султанович [Мирзаянов], хотя и не был создателем „Новичка“, опубликовал на Западе книгу о системе „Новичок“ и о ее авторах. <…> Ему нужно попросить прощения <…> за то, что для всевозможных агрессивных элементов дал в своей книге полное описание системы „Новичок“ Леонид Ринк.

Примерно то же самое Ринк говорил в 2018 году. По словам ученого, в 90-х было всего пять человек, кто был знаком с технологией и уехал жить в другие страны. Ринк и два года назад был уверен, что именно Мирзаянова стоит винить в том, что он «обнародовал все формулы». По словам ученого, из-за него теперь все страны могут синтезировать «Новичок», хотя и точную рецептуру воспроизвести почти нереально.

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Тот, кто не умеет хранить секреты

Вил Мирзаянов считается специалистом в области химического оружия и доктором наук в этом направлении. В западных СМИ он прославился как разработчик отравляющего вещества «Новичок», хотя реальные участники производства это опровергают. Они утверждают, что Мирзаянов работал в отделах, которые не имели отношения к созданию этого яда. По информации Би-би-си, Мирзаянов числился начальником противодействия техническим разведкам — то есть отвечал за безопасность, но имел доступ к секретной информации.

Мирзаянов был первым человеком, кто рассказал о «Новичке». В 1992 году вышла статья «Отравленная политика» в газете «Московские новости», где Мирзаянов раскрыл детали своей работы в советской программе по созданию новых видов химического оружия. Его тут же уволили из Института органической химии и технологии, а потом привлекли к уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Спустя четыре года ученый уехал жить в США. В 2000 году он обратился к ООН с просьбой придать Татарстану статус колониального государства. В качестве причин такого решения Мирзаянов говорил, что республика фактически давно стала колонией. В ООН химику отказали, потому что физическое лицо не может быть признано официальным заявителем.

Также в США Мирзаянов работал над книгой «Государственные тайны: российская программа химического оружия изнутри». Она вышла в 2008 году. В материалах Мирзаянов рассказал о формуле «Новичка», а американским СМИ говорил, что не раскрыл технологический секрет. То есть, следуя инструкциям в книге, химическое оружие получить не удастся.

Бывший научный сотрудник филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в Саратовской области Владимир Углев в 2018-м сказал, что по указанной формуле Мирзаянова действительно нельзя создать вещество. В материалах он не написал, какие соединения и прекурсоры использовать.

Осведомленный охранник

На самом деле до Мирзаянова о «Новичке» никто не говорил. Даже Организация по запрещению химического оружия при ООН (ОЗХО) дважды не смогла доказать, что нервно-паралитический газ «Новичок» существует. В первый раз специалисты проводили исследования в 2011 году, а во второй — в 2013-м. Любопытно, что в беседе с The Bell разработчик вещества Владимир Углев говорил, что в 1993 году он вместе с Мирзаяновым рассказал организации о том, что на территории России появились новые отравляющие вещества. По словам Углева, иностранные специалисты вообще проигнорировали это обращение.

В документах подтверждается, что о «Новичке» члены ОЗХО узнавали из той самой книги Вила Мирзаянова «Государственные тайны: российская программа химического оружия изнутри».

При этом впервые на официальном уровне о «Новичке» заговорили только после отравления в Англии экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. Это и было время Мирзаянова, чтобы напомнить всему миру о своей работе и приятно пропиариться. Начал он с фразы журналу The Telegraph, что «только Москва» могла быть причастна к отравлению.