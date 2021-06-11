За каждым успешным стартом — сотни бессонных ночей. Космическая отрасль всегда была гордостью России, но работают там не только космонавты. На благо страны трудятся ученые, инженеры, технологи и представители десятков других профессий. «360» рассказывает историю заслуженного металлурга России Виктора Семенова, участника проекта «Энергия» — «Буран», создание которого многие годы считали невозможным во всем мире.

Виктор Семенов — человек, которому советская, а теперь и российская космическая отрасль во многом обязаны своим процветанием. Он участвовал в создании двигателя РД-171 для ракеты-носителя «Зенит», в частности, в разработке сверхпрочных сталей для мощных жидкостных ракетных двигателей.

Заслуженный металлург, лауреат государственных премий СССР и РФ, без которого не состоялся бы уникальный полет орбитального ракетоплана «Буран», главные свои награды Виктор Семенов получил за работу в АО «НПО „Энергомаш“». На предприятии он трудился с 1956 по 2011 год. Звание лауреата Государственной премии СССР присвоено Виктору Семенову в 1988 году за большой вклад в создание двигателя РД-120 для РН «Зенит», а звание лауреата Государственной премии России — в 2000 году за большой вклад в разработку сверхпрочных сталей для высоконагруженных агрегатов ЖРД.

Семенов до сих пор работает над проектами двигателей в Исследовательском центре имени М. В. Келдыша, который сам называет институтом, читает лекции для студентов и школьников, учит детей английскому языку.

Из свидетеля в основатели

Увлечение космосом, как рассказал «360» Семенов, появилось у него еще в далеком детстве, в конце 1940-х годов. Восьмилетним ребенком он случайно увидел первое технологическое испытание двигателя Научно-производственного объединения «Энергомаш».

[Мы остановились] на поляне, где мы всегда собирали щепки, чтобы топить зимой. И вдруг огненное зарево, лавина огня движется на нас. Мы были буквально в 100-150 метрах от этой лавины. Потом я узнал, что это было первое испытание двигателя Виктор Семенов.

Виктора Семенова определили работать на НПО «Энергомаш» в 1958 году. На предприятии к этому моменту уже успели поработать его отец и старший брат.

«Дома я часто слышал, что там создается продукция, которая будет защитой для Советского Союза, защитой для населения. Это меня очень привлекало. И остановка произошла полностью на космосе», — объяснил Семенов.

Семенов сразу себя зарекомендовал — в первый же день он рассказал руководителям о том, как можно оптимизировать процессы в его цехе. Находчивость и профессионализм молодого специалиста оценили, вскоре его ждало серьезное повышение. Семенов стал ведущим инженером на секретном проекте «Энергия» — «Буран».

Преодолеть невозможное

На протяжении долгого времени опыты не удавались. Из-за колоссальных температур и давления существовавшие в то время материалы просто не выдерживали. Нужен был радикально новый подход, но времени и ресурсов не было.

«Материалов, стойких к таким условиям, в Советском Союзе, да и нигде в мире не было», — объяснил Семенов.

«Мы создали установку для испытания материалов в условиях, имитирующих процессы пайки, сварки, ковки и штамповки. Масштабные испытания и огромный комплекс исследований позволили понять природу происхождения трещин и установить закономерности их происхождения и предотвращения. Открытия развили и обогатили то, что было скрыто от человечества. Современные успехи науки и техники в понимании природы трещин привели меня к разработке системы управления металлами и изготовлению ЖРД (РД-170/171 для ракет-носителей „Энергия“ — „Буран“ и „Зенит“, РД-191 для ракеты-носителя „Ангара“, РД-180 и другие), непревзойденные никем в мире. Мои разработки обеспечили путь к сохранению мира на нашей планете», — рассказал Виктор Семенов.

Благодаря этой работе возникла теория системы управления металлом, которую позднее стали использовать во всем мире. Ученый даже получил дипломы на открытия и патенты.

«У нас умнейшие специалисты на предприятии. Это единство, как единый кулак, сплоченный, позволило изготовить нам двигатель для „Энергии“ — „Бурана“. И он не превзойден до сих пор», — уверен Семенов.

Стремление, желание, вдохновение

Из Исследовательского центра имени М. В. Келдыша, где работает Семенов, до сих пор выходят лучшие специалисты космической отрасли. Туда привлекают как молодежь, так и более взрослых интересующихся. В обучении же, считает металлург, критически важно передавать студентам не только принципы, но и профессионализм.

«Нужно молодежь начинать приучать, показывать, что необходимо вырабатывать профессионализм, начиная со школы, со студенческой скамьи. Чтобы на предприятие он приходил уже профессионалом. Ему легко будет работать, он будет заметен в отрасли¸ он будет заметен и в стране. Генеральный директор Центра имени Келдыша Владимир Кошлаков, молодой, энергичный, талантливый руководитель, в своей работе поставил цель — создать связь между школой, университетами и производством. Перспектива будет обеспечена с меньшими экономическими затратами», — рассказал Семенов.

Важна связь науки и производства, фундаментального и прикладного аспектов. Только она позволит решать действительно серьезные вопросы, которые ставятся перед космической отраслью. И все же главное в этом деле — огонь в глазах.

«Первое, чего не хватает, — это стремления, желания, вдохновения. У меня вдохновение всю жизнь, оно до сих пор», — заключил Семенов.