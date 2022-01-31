Рассказчик историй простых людей. Чем запомнится Виктор Мережко

Ушел из жизни сценарист и режиссер Виктор Мережко. Зрители помнят его по фильмам «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», а также сериалу «Сонька Золотая Ручка». В последние годы режиссер жил и работал в Санкт-Петербурге.

Умер Виктор Мережко

В больнице Санкт-Петербурга 30 января умер известный режиссер и сценарист Виктор Мережко. Народному артисту России было 84 года, смерть наступила от осложнений после коронавируса, который Мережко очень тяжело перенес. При этом кинорежиссер открыто выступал против массовой принудительной вакцинации, писал «Царьград».

Мережко сперва лежал в Боткинской больнице, а затем его перевели в клинику МВД. Прогнозы врачей были оптимистичными, но внезапно у сценариста отнялась нога. Было решено делать срочную операцию, после которой режиссер стал стремительно угасать. Дочь Мережко рассказала, что виной всему могла стать операция под общим наркозом.

Хотя Виктор Мережко последние годы постоянно жил в Петербурге, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с женой, умершей в 1997 году.

Детство Мережко

Виктор Мережко родился в 1937 году на хуторе Ольгенфельд. Несмотря на то, что отец был директором молочных заводов, Мережко всегда вспоминал свое детство как голодное. Именно потому семья и решилась на переезд на Украину — там было сытнее, рассказывал режиссер «Учительской газете».

«Над нами смеялись, говорили, худы и страшны. Хотелось выбиться, я чувствовал, что единственный способ выбраться — это переть, не безоглядно, а понимая, что у тебя есть шанс. Я всегда говорю молодым: „Никогда не оглядывайтесь назад, живите сегодня и завтра, не жалейте ни о чем. Сегодня будет лучше, а завтра будет еще лучше“», — рассказывал Мережко.

Уже в 27 лет, имея за спиной опыт работы дровосеком в Архангельске и получив профессию инженера-технолога, Мережко поступил во ВГИК. Когда он учился на втором курсе, по его сценарию сняли первый короткометражный фильм «Зареченские женихи». Всего по сценариям Виктора Мережко было создано полсотни картин и больше десятка мультфильмов.

Знаковые фильмы 80-х по сценариям Мережко

Некоторые фильмы по сценариям Виктора Мережко стали заметным событием в советском кинематографе. Это не громкие кинокомедии или детективы, а немного щемящие истории про обычных людей с вечными проблемами: конфликт поколений, поиски любви и своего места на свете, кризис среднего возраста. Примерами подобных историй можно назвать картины «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться». При этом режиссеры нередко вносили жесткие правки в сценарии.

Например, первый вариант фильма «Полеты во сне и наяву» больше напоминал комедию. Однако общими усилиями с режиссером Романом Балаяном историю переработали. В результате получилась одна из знаковых картин 80-х, создатели которой пять лет спустя получили Государственную премию СССР.

Ирина Купченко, сыгравшая главную роль в фильме «Одинокая женщина желает познакомиться», в интервью «Газете.ru» отмечала, что Мережко был мастером своего дела. По словам актрисы, его можно было сравнить с Александром Островским: нельзя убрать или заменить ни одного слова, до такой степени все сделано совершенно точно.

«Когда мне предложили этот фильм, это была не совсем моя роль. Такая бытовая картина, я такое и не играла. Но когда мы начали работать, обычно всегда так бывает, что выбрасываешь какие-то слова, что-то меняешь под себя, подделываешь тексты. Вот у него ни одного слова нельзя было выбросить», — сказала Ирина Купченко.

Картины, вышедшие в конце 80-х и начале 90-х годов, стали попахивать «чернухой». Отсутствие цензуры позволило затрагивать любые темы. Так были созданы «Собачий пир», «Забавы молодых», «Под небом голубым…». Однако несколько десятилетий спустя Мережко в интервью резко раскритиковал режиссеров, которые «народ талантливый, для Запада непостижимый» показывают скотом.

«Я за цензуру, но за цензуру нравственную, то есть я против однополой любви и мата в кино. Есть ряд режиссеров, например Звягинцев, которые показывают Россию падшей, грязной, вонючей, пьющей. И чем гаже картина, тем больше наград режиссер получает в Каннах, в Венеции», — сказал Виктор Мережко.

Время сериалов

Когда в 90-х стали появляться первые отечественные сериалы, Виктор Мережко вместе с соавтором-режиссером Эрнестом Ясаном написал сценарий о противостоянии мафии и честных людей — «Рэкет». В сериале достаточно мата, голых барышень, наркотиков и перестрелок. Однако кинокритики назвали «Рэкет» полным провалом сценариста Мережко, писал «Коммерсант».

Потом появились сериалы «Крот» и «Крот-2», «Провинциалы» и «Сонька Золотая Ручка». В последнем Мережко выступил не только сценаристом, но и режиссером. Сериал понравился зрителям. После окончания съемок Мережко перебрался жить в Санкт-Петербург.

По словам дочери, в последнее время Виктор Мережко писал несколько новых сценариев: о леснике, спасающем от пожаров леса Сибири, и о Владимире Жечкове, бизнесмене и основателе группы «Белый орел». Также Мережко работал над сериалом для некоего состоятельного человека, рассказал сайт kp.ru.