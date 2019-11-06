«Википедия» полезная, но такая неидеальная

Владимир Путин предложил заменить иностранную «Википедию» на электронную российскую энциклопедию. Польза «Википедии» очевидна всем — это невероятный массив знаний. Но ресурс диктует очень жесткие правила: там банят несогласных, оттягивают внесение правок и удаляют статьи, если редакторы посчитают их бесполезными.

В России вскоре создадут электронный ресурс «Большая российская энциклопедия» (БРЭ) — аналог «Википедии». Средства поступят из бюджета: 302 миллиона рублей — в 2019 году, 684 миллиона — в 2020-м, 833,5 миллиона — в 2021-м и 169 миллионов рублей — в 2022 году.

Авторы БРЭ пообещали, что пользователей защитят от фальшивой информации, так как в «Википедии» лишь 80% достоверных фактов. Задача БРЭ — сохранение фактов, которые накопили при работе над созданием универсальных отраслевых энциклопедий. По задумке, статьи будут свободны от политических и идеологических мыслей и призваны служить только для просвещения.

Исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский отметил, пишет Газета.ru, что объем знаний «Википедии» в 20 раз превышает размеры БРЭ.

«Не очень понятно, что значит заменить „Википедию“? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. <…> Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел в виду последнее. Я надеюсь», — сказал Козловский.

Позднее в Минкомсвязи отметили, что Владимир Путин ничего не говорил про блокировку.

Источник фото: Flickr/Noj Han

Неидеальная «Википедия»

Война правок

«Википедия» — энциклопедия, где любой желающий может внести правки в любую статью. Этот принцип отражен в руководстве пользователя. Однако на некоторых статьях сайта происходит так называемая «война правок». К примеру, такая история случилась со статьей о битве за Белоруссию. Еще в 2005 году пользователи начали спорить, как правильно назвать материал о государстве — Беларусь или Белоруссия. В России принято говорить «Белоруссия». Но полное наименование — Республика Беларусь. Люди требовали изменить и краткое наименование, пока другие предупреждали, что вслед за такими переменами придется Молдавию назвать Молдовой, Киргизию — Кыргызстаном, а США — исключительно Юнайтед Стэйтс оф Америка.

Диктатура меньшинства

В той же истории проявила себя еще одна проблема «Википедии»: диктатура меньшинства. За название «Беларусь» выступали около 20 человек, а за «Белоруссия» — порядка 12. К единому решению «википедисты» не пришли, но временным вариантом почему-то стал российский. Споры не всегда велись аргументированно — многих юзеров с обеих сторон блокировали за сообщения, нарушающие правила «этичного поведения».

Недостоверность информации

«Википедия» неоднократно подвергалась критике за недостоверность информации — на самом ресурсе даже есть список «мистификаций», основанных на фальшивых источниках. Например, понятие vivarem — якобы санскритское слово, означающее «информация» и использующееся почти во всех языках Индии. На самом деле это выдуманное слово, которое появилось в «Википедии» более 12 лет назад.

Проблема создавать

Вы когда-нибудь пробовали внести правку в какую-то статью «Википедии»? Мы вот после ребрендинга больше полугода пытались объяснить энциклопедии, что наш канал теперь называется «360°», а не «360° Подмосковье».

В 2014 году администратор «Викисклада» Михаил Грузнов дал советы, как правильно подойти к созданию статьи в энциклопедии, однако по мере выполнения поставленной задачи понял, что сам не до конца в этом разбирается.

Грузнов пытался создать материал «Цукерберг позвонит» (ЦП) об интернет-издании, посвященном стартапам и интернет-бизнесу. Ныне сайт называется Vс.ru. В день создания статью выставили на удаление как «не имеющую энциклопедической значимости». Сражение за статью о ЦП заняло ровно два месяца и отняло массу сил, да и то в 2015 году ее переименовали в vс.ru.

Источник фото: Flickr/jay walsh

Выбор значимости

Достойно ли явление или событие статьи в «Википедии», остается исключительно на усмотрение редакторов. Например, компания «220 вольт» доказывала свою значимость с помощью «Книги рекордов Гиннесса». В 2012 году у «220 вольт» было более 200 магазинов в офлайне, а маркетологи создали страницу о компании в «Википедии», показав ее значимость через присутствие в «Книге рекордов Гиннесса» — фирма попала туда, когда 700 человек одновременно сделали татуировку с ее логотипом. Вот только редакторы «Википедии» не оценили подвиг и удалили материал, даже с учетом того, что компанию упоминали «Коммерсант» и Forbes.

Еще один пример: статья про немецкого химика, лауреата Нобелевской премии по химии в 1950 году за открытие диенового синтеза Отто Дильса состоит из четырех абзацев, а вот материал про 16-летнюю школьницу Грету Тунберг приходится читать несколько минут.

Русская «Википедия» — минное поле, в котором кому-то везет, а кто-то мучается по несколько месяцев, бодаясь с «википедистами». Например, по загадочной причине повезло московскому «Zю кафе», статью о котором выставили на удаление, но почему-то не убрали с ресурса. Хватило лишь нескольких упоминаний в обзорах новых кафе, чтобы доказать значимость и важность для «Википедии».