Монстры на соседнем сиденье. Семья с Сахалина подобрала девочку на дороге, чтобы убить

6 июля на Сахалине пропала восьмилетняя девочка. Спустя четыре дня ее тело обнаружили в лесу со следами насильственной смерти. Подозреваемые — семейная пара, которая похитила и изнасиловала ребенка перед убийством.

Случайные попутчики

Как сообщает Telegram-канал «112», девочку похитили с трассы в лесу под предлогом того, что находиться одной ей в таком месте опасно. Вика хотела уехать в Долинск, где жила раньше и где у нее остались подруги. Некоторые СМИ писали, что она ушла из дома из-за ссоры.

При этом расстояние от Ново-Александровска, где жила девочка, до Долинска составляет около 30 километров, а доехать туда можно с автовокзала. По некоторым данным, рядом с Викой останавливались еще две машины с мужчинами за рулем, но обоим она отказала и села только в третью, где была супружеская пара — 49-летний мужчина и 32-летняя женщина.

В Сети опубликовали фотографии предполагаемых преступников. По некоторым данным, мужчина уже был судим за кражу и разбой.

Инициатором как «помощи» ребенку, так и дальнейшей расправы, по словам подозреваемой Кристины Дворниковой, был ее муж Игорь. Он был за рулем, завез девочку подальше в лес в Холмском районе, а потом и вовсе выгнал супругу из машины. В это время мужчина якобы был пьян, а жена боялась очередных побоев, которые нередко встречала от нетрезвого супруга.

Что случилось, Дворникова поняла только после того, как увидела тело ребенка: муж изнасиловал девочку, после чего задушил пакетом. Жене же пригрозил убийством, если та не будет молчать. Сейчас следствие выясняет, действительно ли женщина не принимала участия в расправе над ребенком.

Сам Игорь Дворников свою вину сначала отрицал, заявляя, что девочку, которую они подвозили в день похищения, высадил из машины в целости и сохранности там, где она просила. Однако позже, благодаря найденным уликам, мужчина признал вину и указал место, где спрятал тело.

Место, где нашли тело Вики Тепляковой. Источник фото: телеканал «360»

Поиски и найденное тело

Искать пропавшую малышку начали вечером того же дня — спустя почти 12 часов мать забила тревогу. В поисках участвовали не только сотрудники полиции, Следственного комитета и спасатели, но и более 500 волонтеров из числа местных жителей и поисково-спасательного отряда «Сова».

Сильно осложнило ситуацию то, что часть камер на дороге, по которой ушла девочка, не работала, а те, что работали, предназначались для фотографирования нарушителей скоростного режима.

Полиция попросила о помощи автолюбителей, чтобы те предоставили записи с видеорегистраторов. Именно по ним стало ясно, что ребенок сел в микроавтобус к супружеской паре, которая, как выяснилось позже, жила в подвале.

Во время допроса следователи обнаружили, что показания супругов не сходятся. Тогда Кристина Дворникова призналась, что сначала они выпивали прямо в машине, а потом мужчина свернул с маршрута, чтобы совершить свое преступление вдали от лишних глаз. Тело девочки он оставил в траве у реки в лесу, недалеко от села Ожидаево. Женщина была первой, кто указал на место, где и обнаружили труп.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Сова» Евгения Тучкова рассказала, что в их лесах водятся медведи, поэтому если бы тело лежало в глуши дольше, его бы могли и не найти.

Не дожила до девяти

Мать погибшей Ульяна Теплякова заявила, что никаких конфликтов в семье не было, а ушла дочь просто так, хотя раньше такого никогда не случалось.

Женщина рассказала, что дочь училась хорошо, была активной — любила играть в футбол, петь, танцевать, снимать видео и рисовать. При этом на носу у семьи был праздник — девочке должно было исполниться девять лет.

«Все было хорошо. У нее послезавтра день рождения, все должно было быть отлично», — сказала мать Вики.

О смерти дочери Ульяна Теплякова узнала от следователей, а подозреваемых не знала.