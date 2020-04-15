Семья из Кургана пытается подарить нормальную жизнь дочке с невусом. Девочку не хотели крестить и даже призывали убить

Вике Хвостанцевой из Кургана всего год, и ей не повезло родиться с редкой болезнью — гигантским меланоцитарным невусом. Проще говоря, огромным родимым пятном, покрывающим 90% тела. При этом на лице следов болезни почти незаметно. Это сказывается не только на внешности — из-за этого родимого пятна девочке рекомендовано избегать солнечных лучей, противопоказаны таблетки, врачи не решаются делать прививки. Любая царапина грозит раком кожи.

В местных клиниках лечить Вику не решаются, в зарубежных — выставляют десятизначные суммы. Согласились на бесплатную операцию только в Государственном педиатрическом медицинском университете в Санкт-Петербурге. В конце прошлого года ей сделали пересадку кожи, но впереди предстоит еще цикл операций. Случай сложный, лечение, по словам матери, Марии Хвостанцевой, вероятнее всего займет годы.

Сложности восприятия

Но проблемам со здоровьем сопутствуют проблемы другого характера, которые создает окружение семьи Хвостанцевой. Сама Вика в силу своего возраста, к счастью, пока не может осознать этого в полной мере, но вот ее родителям уже пришлось понять: если у кого-то случается беда, то всегда найдется определенная категория людей, желающих добить, поглумиться, а иногда даже нажиться на этом.

Сначала курганские священники отказались крестить «неполноценную» девочку. Это можно было бы сделать за деньги в отдельной купели, но Хвостанцевы от такой услуги отказались, хоть и являются верующими. Курганская епархия, узнав об этом, назвала действия священников недопустимыми и пообещала разобраться. К счастью, в городе все-таки нашелся иерей, который крестил девочку осенью прошлого года в одном из местных храмов.

Но это были еще «цветочки». Так как операции предстояли сложные, Хвостанцевым потребовались такие суммы, которые далеко не каждая российская семья потянет. Поэтому супруги решили действовать через благотворительные фонды, собирать пожертвования через интернет. По словам Марии Хвостанцевой, многие пользователи поддержали семью — кто словами, кто средствами. Но, конечно же, нашлись и тролли. Один из них — некий 20-летний житель Самары, прячущийся за фейковым именем в социальных сетях — осыпал девочку оскорблениями и посоветовал родителям ее убить. В буквальном смысле.

Тролля впоследствии правоохранительные органы нашли, допросили — как сообщила полиция семье Хвостанцевых, парень даже раскаялся, и его отпустили.

Не только в России

Болезнь Вики Хвостанцевой — случай редкий, но не единичный. С такой же болезнью в прошлом году обратилась к российским врачам семья Феннер из США. У маленькой Луны Феннер родимое пятно покрывает почти все лицо. Ни в одной из американских больниц не решились ее лечить, зато откликнулся краснодарский врач-онколог Павел Попов и успешно прооперировал девочку осенью, а уже в апреле семья снова прилетела в Краснодар — делать лазерные процедуры.

Мать Луны, Кэрол Феннер, тоже рассказывала о трудностях восприятия некоторыми представителями общества. По ее словам, наиболее задел ее случай в американской церкви, когда одна из прихожанок назвала дочь Кэрол «монстром».

Впрочем, это все отдельные случаи. Многие люди все же откликаются, помогают, деньги на переезды и дорогостоящее лечение собирать удается. И это главное.