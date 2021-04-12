В пожаре на «Невской мануфактуре» увидели выгоду для ее владельцев. Он может упростить работу с наследием

В Санкт-Петербурге загорелась «Невская мануфактура». Пожар начали тушить после полудня, а борьба с огнем на 10 тысячах квадратных метрах не закончилась и к полуночи. Среди спасателей есть погибший и пострадавшие. Петербургские СМИ же увидели в пожаре выгоду для владельца участка с мануфактурой.

Информация о возгорании поступила в 12:35, сообщила пресс-служба ГУ МЧС о Санкт-Петербургу. Ему почти сразу же присвоили повышенный ранг и в итоге подняли сложность тушения до пятой. Спустя несколько часов пламя с полутора тысяч «квадратов» распространилось на 10 тысяч.

«Происходит горение на площади 10 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на этой же площади», — уточнили в ведомстве.

Девять нарушений при последней проверке

Последняя проверка на мануфактуре была в феврале, сообщил Daily Storm со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс». Тогда МЧС выявило, что автоматическая система пожаротушения на заводе не работает.

Всего специалисты обнаружили девять нарушений. По данным СМИ, в помещениях, помимо указанных проблем, не было пожарной сигнализации, систем дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту установок автоматического пожаротушения на предприятии не проводили. После проверки «Невскую мануфактуру» привлекли к административной ответственности.

Теперь СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, заявили в пресс-службе ведомства. Тело погибшего спасателя нашли, оно сильно обгорело. Проводится процедура опознания, уточнило РИА «Новости».

«Пострадали три сотрудника МЧС: двое получили травмы тяжелой степени, один — легкой», — пояснили в городском главке. С огнем борются почти 350 человек и около 70 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8. Тушение осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.

Проще иметь дело с пепелищем?

Здания «Невской мануфактуры», построенные во второй половине XIX века, признаны объектом культурного наследия регионального значения. Большую часть помещений завод сейчас сдает в аренду.

Председатель Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголис рассказал «360», что мануфактура является одним из старейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

«Находится под охраной государства уже много лет. Есть целые книги, посвященные „Невской мануфактуре“. У нас не так много промышленных памятников, которые имели бы столь высокую репутацию. И прежде всего речь идет о том, что чудесным образом сохранились все постройки XIX века, которые прошли через испытания XX века и дошли до наших дней в том виде, в котором они создавались. У нас таких промышленных предприятий <…> без фундаментальных изменений очень мало. И поэтому [мануфактура] составляет повышенную ценность», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее участок «Невской мануфактуры», писал «Деловой Петербург», готовили под застройку. Марголис подтвердил наличие подобной угрозы.

«Попытки застраивать так называемый серый — промышленный — пояс нашего города предпринимаются постоянно. К сожалению, некоторые из них доводятся до конца. И в целом таким образом промышленному наследию города действительно грозит опасность», — сказал специалист.

Проблема «Невской мануфактуры» для желающих застроить территорию завода заключалась как раз в том, что комплекс числится как объект культурного наследия. Снести здания невозможно. Теперь задача, писали СМИ со ссылкой на экспертов, решилась сама собой. Согласовать приспособление сгоревшей мануфактуры проще, как и воссоздать здание с новыми функциями. Однако вряд ли пожар устроили специально.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры заявили, что собственник будет должен восстановить историческую постройку — к этому обязывает закон. Пока что данных о нанесенном объекту ущербе нет: нужно дождаться, пока пожар потушат.