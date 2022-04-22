Многие российские деятели культуры выражают поддержку проводимой Россией на Украине спецоперации. Некоторые из них выступают с концертами для военнослужащих и их семей, другие — навещают солдат ВС РФ на передовой. Есть и те, кто своим творчеством помогает жителям ДНР и ЛНР, которые из-за эскалации боевых действий эвакуировались в Россию.

Патриотические мероприятия, которые сейчас проводятся в стране, являются необходимыми для всего российского общества. Они призваны объединять население многонациональной страны, заявил российский актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. «360» удалось связаться с ним и узнать его мнение о необходимости патриотического воспитания россиян.

Далее — прямая речь.

Видеть и понимать правду

Я не решал, принимать или не принимать участие в военно-патриотическом марафоне. Для меня подобные акции так же естественны, как и дышать. Я сам, как только началась спецоперация, обращался и в Минкультуры, и в аппарат президента с просьбой отправить меня на подобное мероприятие. Так что это нормальное, естественное движение души.

Дмитрий Певцов выступает на митинге-концерте в «Лужниках». Источник фото: РИА «Новости»

Я бы не называл тех, для кого играются подобные концерты, публикой. Это люди, которым необходимо наше участие.

Среди огромного вала фейков, неправды и пропаганды, которая обрушивается на нас всегда, а особенно — после начала спецоперации, необходимо видеть, слышать и понимать правду

Всем нужно знать, что есть те люди, которых они ценят, уважают и любят. Они согласны с тем, что делает наше правительство. Для общества очень важно видеть во главе таких процессов известных, популярных уважаемых людей.

Потребность быть со страной

Когда началась Великая Отечественная война, огромное количество артистов соревновались между собой, чтобы только попасть на фронт, на передовую. Все хотели помочь нашим бойцам сражаться. Я считаю, что это естественная и правильная реакция. Но, к сожалению, понимаю, на передовую спецоперации пока никого не посылают. К сожалению. Я бы с радостью съездил и помог поддержать боевой дух наших прекрасных воинов.

Участники митинга-концерта в «Лужниках». Источник фото: РИА «Новости»

На патриотических концертах огромное количество людей. Есть потребность быть в едином русле, в едином дыхании с тем, что происходит в нашей стране. Поддержать ребят, которые воюют.

Я чувствую, что мы нужны…

Почему многие артисты отказываются открыто поддерживать страну? Вы у них спросите. Я так понимаю, что это от внутреннего, глубокого, независимо от ранга, званий и наград этого артиста, инфантилизма. Это лично мое мнение. Артисты живут в своей среде, пользуются тем, что им дает государство. Они зарабатывают деньги, занимаются творчеством, мало замечают того, что происходит вокруг. И уж такие далекие горизонты мало кого интересуют. Тот же Донецк и Луганск. Я с этим столкнулся откровенно и очевидно. Прежде всего, это позиция «моя хата с краю».

Поддерживать патриотизм с детства

Всеми возможными способами нужно поддерживать патриотический дух россиян. Главный способ — это качественное преподавание нашей великой, героической и трагической истории нашего хранимого Богом государства, нашей великой России. Это нужно делать с детства. Если ты знаешь, кто ты и откуда, знаешь, откуда были твои предки, какой ценой досталось твое рождение, это будет вызывать у нормального человека любовь к Родине. Успехи на международных спортивных аренах поднимают патриотический дух. Это можно было увидеть на ЧМ по футболу, где играла наша сборная. И, конечно же, православная вера. Православная вера — это то, что скрепляет дух. Это то, что ведет нашу страну многие столетия.

Дух патриотизма — это и дух любви к стране, в которой ты родился

Тайное станет явным

Есть ряд программ под названием антифейки. Я думаю, что правда все равно всплывет, выйдет, как бы ее ни прятали, ни искажали. Все тайное станет явным рано или поздно. Я в этом убежден. Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, пока не умерли те, кто родился в рабстве. Не одно поколение украинцев должно пройти и родиться, чтобы их идеология, внедренная от «западных партнеров», перестала существовать. Это сложный вопрос.

Источник фото: РИА «Новости»

Министр образования уже сообщил, что в предмет окружающий мир включат введение в историю. Я бы ввел в школы обязательные уроки изучения российского гимна. В нем зашифровано достаточное количество информации о нашей стране — ее истории, нашей вере, потрясающей географии, ее народах. Мне кажется, что в наш гимн заложено много смыслов, уровней понимания, о нем можно говорить на различных занятиях и предметах.

Единая страна

Мне кажется, что цель, которую преследует марафон «За Россию», совершенно очевидна. Нужно понимать, что мы — единая страна. Нам необходимо сплотиться и объединиться для победы.

Мы тоже участники этого процесса

Все мы — участники спецоперации в том, что мы ее поддерживаем, что на своих местах делаем то, что нужно. Мы занимаемся созидательным трудом. Эти концерты призваны поднимать дух, объединять народ, создавать позитивную повестку.