Разработчик видеоигры «Смута» назвал фейком свое исчезновение с 260 миллионами рублей. Денег ему еще не дали

Разработчиков игры «Смута» обвинили в краже 260 миллионов на создание RPG. Якобы они забрали полученные на конкурсе деньги, заблокировали сайты и пропали. Но компания назвала эти заявления фейком, а свои действия объяснила ребрендингом и перезапуском площадок. При этом эксперты считают ситуацию с обвинениями закономерной, так как проект изначально вызывал вопросы.

Команда «Смуты» пропала и нашлась

В интернете начались волнения по поводу RPG «Смута» от Cyberia Limited, которая недавно сменила имя на Cyberia Nova. Пользователи заметили, что сайт игры оказался заблокирован, как и официальная страница в соцсети. При этом компания-разработчик получила 260 миллионов рублей от Института развития интернета на разработку игры, которую громко именовали «российским „Ведьмаком“», писал Rregnum.ru.

Через некоторое время на сайте компании появилось коммюнике генерального директора студии Алексея Копцева. Он пояснил, что причиной временного отключения официального сайта и пабликов в соцсетях стал ребрендинг студии.

«Вчера в сети появилось множество вбросов о том, что разработчики из российской студии Cyberia Limited бежали с государственными деньгами. <…> Эта информация и сообщения являются недостоверными данными (фейком). Никто никуда не бежал, деньги не воровал и смуты не устраивал», — заявил «360» Копцев.

Он уточнил, что перезапуск планируется через месяц, а деньги от ИРИ команда получит только после выполнения работ. Это предусмотрено соглашением. Сейчас разработчики находятся в России и занимаются созданием игры.

Источник фото: cyberialtd.com

Гендиректор объяснил и решение сменить название компании. По его словам, предыдущее не отражало современные реалии из-за слова Limited, подразумевающее некие ограничения.

«Новое название нашей студии из Новосибирска — Cyberia Nova. Nova — является латинским обозначением новой звезды, что на наш взгляд является хорошей аналогией с разрабатываемым проектом», — отметил руководитель.

Алексей Копцев известен как бывший продюсер Wargaming. Куратором нового проекта станет создатель World of Tanks Вячеслав Макаров. Студия Cyberia Nova пообещала, что геймеры скоро смогут оценить модели и качество графики «Смуты». В конце июля появится первый тизер игры.

«Смута» — альтернативная история

Действие новой игры придется на Смутное время в России. Основой сюжета стал исторический роман Михаила Загоскина о борьбе с польскими интервентами, рассказал «Киберспорт». Главный герой — князь Юрий Милославский. У него в арсенале холодное и огнестрельное оружие, а также мины и пороховые заряды. Этот набор явно указывает на то, что исторической достоверности можно не ждать — это история альтернативного XVII века.

Источник фото: телеканал «360»

История начнется в 1601 году во времена Бориса Годунова, а закончится в 1617-м. Сюжет будет разбит на девять нелинейно связанных между собой кампаний. Геймерам обещали несколько ключевых фракций: армию Ивана Болотникова, первое и второе Русское ополчение, польское войско, войско Шуйского, армия двух Лжедмитриев и шведские войска.

Действия игры будут происходить в исторических местах. Участники смогут штурмовать крепости, грабить чужие и защищать свои караваны. Среди второстепенных персонажей появятся Мария Мнишек, князь Пожарский и некий боевой монах Агафон. Играть можно будет на PS4 и Xbox One, PC, PS5 и Xbox Series.

Также по миру игры (на данный момент еще даже близко не завершенной и с довольно бедным концепт-артом) планируют выпустить 16-серийный сериал. Снимать кино будут «Первый канал» и Okko. Причем разработчики видеоигры и создатели сериала смогут вместе создать внешний вид героев и сюжетные ходы, рассказал «Коммерсант». Общая стоимость игры оценивалась в 370–520 миллионов рублей. Сериал может стоить еще дороже с учетом роста цен на кинопроизводство.

Деньги на «туманный» проект

Разработчики игры выиграли деньги в конкурсе на создание национального контента в цифровой среде. Его проводил Институт развития интернета. Отбор на конкурс включал несколько этапов.

«После подачи на конкурс, заявки проверяют на соответствие правилам отбора. Далее проекты проходят экспертизу — всесторонний анализ с участием, в том числе независимых экспертов в области продюсирования. Финальный этап — очная защита заявок перед экспертами Продюсерского совета» — пояснил «360» пресс-секретарь АНО «Институт развития интернета».

Окончательное решение о финансовой поддержке принимает рабочая группа Продюсерского совета. В феврале до конкурса допустили 464 участников, из которых 116 получили деньги на реализацию проектов.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что финансовый вопрос не носит грантовый характер, так как с каждым победителем конкурса заключается коммерческий договор.

История с разработкой «Смуты» с самого начала была туманной, заявил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

«Дело в том, что для того, чтобы создать игру такого уровня, которые заявляют, разработчики нужны гораздо более серьезные деньги. Это должно быть 200 миллионов не рублей, а, скорее всего, долларов», — подчеркнул он.

Разработчики они использовали в качестве ориентира такие игры, как Assassin’s Creed и «Ведьмак». То есть речь шла о финансировании проекта, сопоставимого со средним голливудским блокбастером.

«Во вторых, это достаточно малоизвестный разработчик. Он, конечно же, уже до этого делал игры, но может ли он потянуть такой проект, это очень большой вопрос», — отметил эксперт.

Сомнения вызывает и выбор сюжета игры, так как российский игровой рынок в лучшем случае составляет 5% от международного. При этом разработчики привлекли внимание исторической темой, благодаря которой и получили финансирование.