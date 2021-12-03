Видео с сестрой Хасбика привело к публичному конфликту. Закончилось извинениями

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов извинился перед женщиной после угроз в Instagram. Они последовали из-за публикации 10-секундного видео с девушкой, которую назвали сестрой Хасбика. Многие фанаты блогера даже не подозревали, что у него есть двойняшка. Впрочем, и об остальных членах семьи почти ничего не известно.

Видео разозлило Хасбика

Не так давно в интернете появился короткий ролик с сестрой дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. Из-за генетического отклонения Магомедов в свои 18 лет выглядит и говорит как ребенок. Хасбик считался единственным ребенком в семье, пока не появилось видео.

Источник фото: tiktok.com

В комментарии к ролику было сказано, что девушка — сестра-двойняшка звезды интернета. На кадрах у нее спрашивают, кто кого бьет и от души ли она наподдает Хасбику. Та смеется в ответ — вот и вся суть 10-секундного видео. Однако этого хватило, чтобы блогер обиделся и разразился угрозами в адрес врача, которая была в ролике.

Как оказалось, публика такого не любит: угрозы женщине не делают чести мужчине, даже если он выглядит как ребенок. Страница в Instagram, на которой дагестанский блогер обещал убить доктора и рассуждал о домашнем насилии, оказалась заблокирована. Остальные интернет-аккаунты Магомедова продолжили работать.

Хасбик извинился перед врачом

Однако блогер утверждает, что реакция фанатов ни при чем: он сам отключил страницу, чтобы избежать просмотра неприятных комментариев. Зато в Сети появилась видеозапись встречи Магомедова с женщиной-врачом, которую блогер грозился «живой не оставить».

Врач пояснила, что она действительно сняла видео, однако не размещала его в интернете — это дело рук неизвестных злоумышленников. В свою очередь Хасбик извинился перед медиком за несдержанность и попросил пользователей интернета не распространять видео с его сестрой.

Сестра и родня держатся в тени

Похоже, что скандальный ролик и видео с примирением — единственная информация о двойняшке Магомедова. О самом Хасбулле при всей медийной славе блогера известно довольно мало, а о семье нет практически никаких данных.

Известно, что семья Магомедовых живет в Махачкале, по национальности они даргинцы — это один из коренных народов Кавказа. Хасбулла родился 27 января 2002 года. Родители переживают из-за хейтеров и даже просили сына удалиться из соцсетей, рассказал сайт Toppeoples.

Благодаря миллионным просмотрам своих каналов Хасбик зарабатывает на рекламе, отказываясь продвигать лишь азартные игры. С рекламодателями договаривается отец блогера, он же хранит у себя все заработанные сыном деньги.

Несмотря на аномалии развития, у блогера много друзей, в том числе Хабиб Нурмагомедов и Рамзан Кадыров, но вот дамы сердца пока нет.

Блогер любит спорт, неплохо зарабатывает в соцсетях на рекламе. Магомедов — верующий мусульманин, любит читать Коран и мечтает выучить его наизусть. В будущем видит себя алимом — знатоком теоретических и практических сторон ислама.