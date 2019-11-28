Автор видео с застрявшим в туалете Сафроновым поступил некрасиво. Или нет?

Вчера в интернете разошлось видео, на котором сын известного художника Никаса Сафронова Лука застрял в кабинке туалета в самолете. Тут есть чем возмутиться. Талантливый человек попал в неприятную и неловкую ситуацию, а его выставили на посмешище. И это понятно — поступок пассажира, который заснял конфуз и выложил в Сеть, достоин осуждения. Или нет? Рассуждает колумнист «360».

Ситуация складывается двоякая. Вроде бы интернет кишит роликами подобного содержания: один попал в неловкую ситуацию, а другой, вместо того чтобы помочь, снимает все на видео. Мы же не осуждаем каждого, кто выкладыват смешные ролики с чужими неудачами, правда? А тут вроде бы надо — некрасивая вышла ситуация. Вот только чем она отличается от остальных?

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Тем, что оказалось: на видео человек известный, а не абы-кто. Лука Сафронов — пианист, он летел из Казани, где давал благотворительный концерт в интернате. И да, у мужчины серьезное заболевание — ожирение. Он, чтобы никому не мешать, выкупил два места в самолете, позаботился и о себе, и о других, а тут такая неприятность. Человек по собственной неловкости нажал на кнопку смыва в туалете самолета и его «засосало». Приятного в ситуации мало, кажется, тут любой бы испугался и запаниковал. А кому-то вот смешно.

Причем сам Лука Сафронов сказал: «Это все-таки я толстый, а не авиакомпания — маленькая». На такую самоиронию, особенно после произошедшего, не у многих хватило бы духу. За что так издеваться над человеком? Он переживает, чувствует себя опозоренным, да и любой бы чувствовал.

С другой стороны, если бы это был не сын известного художника, а обычный среднестатистический мужчина с ожирением — кто бы стал его защищать? У него бы не было ни медийности, ни шанса рассказать о своих переживаниях, объясниться… Над ним бы просто посмеялись, не было бы дискуссии об этичности и других высоких материях.

Да даже в ситуации с Лукой, при всех попытках осмыслить произошедшее, выразить сочувствие и не стать «тем самым козлом, который вообще-то над таким смеется», видео продолжает бороздить просторы интернета. И его продолжают смотреть, хотя всем уже понятно, что человеку стыдно и хотелось бы, чтобы эту запись никто не вспоминал. Но мы все равно смотрим. И нам это нравится.

Тут невольно на ум приходит сериал «Черное зеркало», в первой серии которого отражена эта наша потребность все увидеть. Увидеть даже несмотря на то, что это откровенно неэтично, а временами — бесчеловечно. До сих пор существуют группы с десятками тысяч подписчиков, где выкладывают фотографии расчлененки, снаф-муви… Из более безобидных примеров — YouTube-шоу «+100500» и «This is Хорошо», где большая часть роликов была именно о фейлах людей, которым почему-то вместо помощи предлагают сомнительную известность в интернете.

Что это говорит о тех, о попадает на такие видео? Наверное, ничего. А вот что это говорит о нас?

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