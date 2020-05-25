Английский блогер Крис Диксон снял вирусное видео с котом, отбивающим мячи, а позже признался, что это была постановка. А ведь вратарское мастерство четвероногого успели оценить в мюнхенской «Баварии»…

23 мая на YouTube-канале «ChrisMD», принадлежащем английскому блогеру Крису Диксону, вышло видео, автор которого разоблачал… собственные посты в Instagram! Молодой человек, на Instagram-аккаунт которого подписаны более миллиона пользователей, а на YouTube-канал — более 4,5 миллиона человек признал, что всю прошедшую неделю он «восседал на троне лжи».

Как оказалось, парень решил провести социальный эксперимент: за прошлую неделю он выложил пять постов в Instagram, и все они были сделаны с помощью фото- или видеомонтажа. Например, на одном из них он «случайно» разбил футбольным мячом стекло автомобиля — но, как выяснилось, это было всего лишь замысловатым наложением одного видео на другое, а машина в итоге осталась цела.

Потом были еще две фотографии: на одной из них блогер решил продемонстрировать подписчикам прекрасную физическую форму, подняв над головой девушку, на другой — изобразил себя на фоне облака, показывающего «средний палец», подписав это как «небо 2020-го». В обоих случаях Крис обращался к услугам профессиональных фоторедакторов. И те выполнили свою работу вполне качественно.

Но самым успешным фейком оказалось видео с котом, совершающим невообразимые сейвы, за которые был прозван хозяином Мяунуэль Нойер — созвучно с вратарем мюнхенской «Баварии».

В немецкой команде такую отсылку оценили и даже сделали репост видео в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Само видео оказалось по-настоящему вирусным и разлетелось по всему миру — о нем упоминали в новостных программах Новой Зеландии, писали на спортивных ресурсах Южной Африки… Все были поражены навыками четвероногого вратаря. Что, в общем, неудивительно: за время карантина люди соскучились по футболу, а чемпионаты только-только начали возобновляться. Почему бы и не посмотреть на кота-футболиста?

Вот только никаких сейвов пушистый в действительности не совершал — разве что красивые прыжки, когда хозяин махал перед ним игрушкой. Но видеообработка иногда творит чудеса, и с помощью нехитрых наложений кот начал «отбивать мячи».

Зачем же были нужны все эти фейки? По словам Криса, для него стало настоящей сенсацией то, как легко люди верят информации в интернете. Собственно, сам он и не скрывал, что видео с котом, равно как и предыдущие посты, было фейком — знакомым, которые спрашивали его, он честно говорил об этом. Но поразительно, что большинству пользователей даже в голову не пришло, что это может быть неправдой.

Блогер уверен, что большинство знаменитостей регулярно публикуют такие же фейки, также мастерски пользуются фотошопом, пользуясь доверчивостью подписчиков, принимающих все за чистую монету. И большинство красивых фотографий в аккаунтах звезд — точно такие же фейки, не имеющие ничего общего с реальностью.

Ну а вот то самое «разоблачающее» видео, где парень наглядно показывает, как именно было сделано видео с котом-Нойером и другие фейковые посты.