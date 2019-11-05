«Лежала в этой гадости и мазала себя». Миасскую больницу проверят из-за видео с грязной пациенткой

Скандальное видео из травматологического отделения миасской больницы № 2 появилось в Сети. На кадрах видно, что в палате на кровати сидит голая женщина, а санитарка вытирает ей лицо тряпкой, окуная ее в таз с грязной водой. В больнице уже начали проверку. «360» пообщался с автором видео и рассказывает, почему санитарку пытаются защитить.

Видео, из-за которого в интернете разгорелся скандал, снимала другая пациентка миасской городской больницы № 2 — она захотела сохранить анонимность. На видеозаписи женщина жалуется на то, что ей приходится лежать в одной палате с такой пациенткой.

Автор видео рассказала «360», что за лежачей женщиной, которая поступила в больницу в тяжелом состоянии, не осуществлялся надлежащий уход — некоторые смены не кормили ее, грубо обращались, не давали судно, не меняли белье и не убирали за ней. При этом свободной одиночной палаты в больнице для такой беспокойной пациентки не оказалось.

В пресс-службе больницы заявили, что у женщины «имеется ряд хронических заболеваний, в силу которых она не может контролировать свое поведение из-за органического поражения личности». Главврач Денис Маханьков рассказал, что в больнице проводят проверку и, если вина санитарки подтвердится, то к ней применят «меры дисциплинарного характера». РИА «Новости» также сообщает, что в администрации больницы собираются заявить в прокуратуру на автора видеозаписи «за нарушение врачебной тайны».

Проблемная пациентка

Медсестра городской больницы рассказала сайту kp.ru, что пациентка на видео попадает в больницу периодически — страдает алкогольной зависимостью, «из-за чего у нее явно расстройство психики». «В этот раз с какой-то травмой несущественной опять загремела. У нее стул три раза подряд случился, она ходячая, но до уборной не побежала. Лежала в этой гадости и мазала себя! Вера (санитарка на видео — прим. ред.) убрала за ней, обтерла ее всю чистой тряпкой», — подчеркнула медсестра.

Комментарий самой Веры удалось получить изданию u74.ru. Санитарка рассказала, что пациентка вела себя неадекватно, упала на пол, испачкалась. «Мыть ее я начала чистой тряпкой — у нас имеется специально для этого предназначенная ветошь, и тазик исключительно для таких целей. С женщиной я разговаривала нормально, нам не разрешается орать на пациентов — я ее помыла, уложила на кровать и снова протерла, а грязный пол я мыла после того, как женщина оказалась на кровати, другой тряпкой и из ведра», — сказала она.

Некоторые комментаторы также выступили в защиту санитарки. «Где вы видели, чтобы в больнице мыли полы из тазика? И на видео четко видно, что в руках у уборщицы ветошь или салфетка», — написала одна пользовательница.

А местный житель Олег Попов рассказал «КП», что сам недавно лежал во второй городской больнице и никаких проблем не испытывал и не наблюдал. «Видел эту уборщицу — хорошая женщина. И в больнице этой нормально все. Когда старики немощные под себя ходят, за ними нормально убирают», — сказал он.