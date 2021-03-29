Видео с двойником Лободы принесло неприятности пластическому хирургу. Оно разозлило певицу

Светлана Лобода пригрозила судом пластическому хирургу из Узбекистана. Он отметил певицу на видео в своем Instagram, хотя снимал операцию просто похожей на звезду девушки. В жизни певицы это не первый скандал в соцсетях. Правда, в предыдущий раз в некорректности обвиняли саму певицу.

На днях Светлана Лобода была отмечена в соцсети на видеоролике хирурга из Узбекистана. Донийор Чориев показал результаты ринопластики своей пациентки, при этом отметив девушку как украинскую певицу.

Источник фото: Ins

Звезда и наставница в шоу «Голос Дети» отреагировала быстро и жестко. Она дала понять, что никогда не была пациенткой Чориева. Самому врачу звезда сцены пообещала общение с ее юристами и выплату солидной моральной компенсации.

Сам врач утверждает, что и близко не хотел пиариться на известном имени. По словам Донийора Чориева, его удивило сильное сходство пациентки и известной певицы. А Лободу он отметил, что бы та тоже смогла оценить, как девушка на нее похожа. Ведь не каждый день видишь своего двойника.

Доктор выразил надежду, что недоразумение уладится мирным путем. Видео с двойником певицы Чориев уже удалил. Кстати, пациентка утверждает, что сходство со Светланой Лободой случайно и от природы. Никаких пластических операций, чтоб походить на звезду, девушка не делала и опасается, что пользователи интернета ей не поверят.

Светлана Лобода всегда с негодованием отрицала, что пользовалась услугами пластических хирургов. Она утверждает, что если бы что-то исправила, так это нос, но очень боится оперироваться. Об этом певица рассказывала журналу «Гламур».

Спустя год Светлана повторила, что хорошо выглядит исключительно благодаря здоровому режиму и полноценному сну. Певица поблагодарила за гены родителей, а ретушеров ее снимков — «за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам», писал Cosmopolitan.

Источник фото: телеканал «360»

Примечательно. что несколько лет назад певица попала в похожую историю. Певица выложила в соцсеть фото обнаженной девушке, стоящей на голове на дощатом причале. Девушка была повернута спиной к зрителям, так что кто именно на фото, было не ясно. Зато снимок сопровождало уверение певицы «В Нижнем Новгороде я встану на сцене».

Но скоро выяснилось, что фотография принадлежит даме-фотографу, которая часто снимает обнаженных моделей. Хозяйка фото немедленно обвинила звезду в краже и в том, что Лобода удаляет комментарии автора и тех, кто называет имя фотографа.

На возмущения зарубежного блогера Лобода ответила в сторис: девушку на фото певица за себя выдавать не собиралась. Да и в любом случае, фото со страницы певицы удалила администрация социальной сети после жалоб на публикацию. Вопрос о компенсации автору даже не поднимался.

Двойные звезды

Двойники известных людей существовали и, наверное, будут существовать всегда. И часто удивительное сходство это именно капризы природы. Например, не так давно вся страна узнала о красноярце Николае, который очень похож на Дэниэла Рэдклиффа. Ну и на Гарри Поттера, разумеется.

Кстати, не только обычные люди могут быть похожи на знаменитостей. Актеры, певцы и шоу-мены также бывают похожи на своих коллег по шоу-бизнесу. Например, пользователи сети уже неоднократно замечали сходство американской актрисы Сары Джессики Паркер и российской певицы и телеведущей Юлии Ковальчук.

Киноактер Артем Ткаченко сильно напоминает своего старшего коллегу из США, актера и продюсера Эдриена Броуди, у Данилы Якушева есть сильное сходство с Райаном Гослингом. А Тину Канделаки только ленивый не сравнивал с Пенелопой Крус.