Похищение зубов Кати Лель и «эскадрильи НЛО» над Калмыкией. Кто из звезд и политиков «видел» инопланетян

Некоторые люди верят в существование внеземных форм жизни. Среди знаменитостей тоже есть те, кто утверждает не только о наличии инопланетян, но и контакте с ними. Экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил, что раньше над Элистой НЛО летали эскадрильями, а певица Катя Лель обвинила «зеленых человечков» в похищении своих зубов.

«Эскадрильи НЛО» над Калмыкией

Раньше жители Элисты довольно часто видели неопознанные летающие объекты. Об этом рассказал бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов.

«В то время, когда я руководил республикой, НЛО над Элистой чуть не эскадрильями летали, мы уж к ним так привыкли, что и внимание обращать перестали», — написал он в своей статье для журнала «Русский пионер».

Но Илюмжинову посчастливилось не просто наблюдать за инопланетянами издалека. По его словам, в 1997 году с внеземной формой жизни произошел контакт. Тогда мужчина вернулся со встречи в свою квартиру в центре Москвы. После просмотра телевизора Илюмжинов отправился спать.

«А потом анализировал: сон это или не сон. Может быть, и сон, но, с другой стороны, есть свидетели, которые видели, что меня нет. Я почувствовал, что окно открыто. Балкон. И я должен выйти. Коридор. И я переместился на корабль, тарелка», — утверждал он в эфире телеканала «Звезда».

Источник фото: pixabay.com

Илюмжинов отметил, что четко ощущал все происходящее. Он подчеркнул, что видел желтых инопланетян, с которыми разговаривал о разнице во времени на Земле и в космосе. Экс-глава Калмыкии заявил, что прекрасно понимает тех, кто смеется над ним. Но, как он пояснил, в беспредельном космосе нет ничего невозможного.

«Исчезли три зуба»

Певица Катя Лель уже не первый год рассказывает о своих контактах с инопланетянами. В одном из своих последних интервью она заявила, что хранила свою тайну 30 лет.

«Я молчала 30 лет и ждала подходящий момент, когда мне позволят это сделать, чтобы люди прозрели и услышали меня. То есть, это та сокрытая информация, которая не всем дана. И я это прекрасно понимаю», — сказала она Teleprogramma.pro.

После публикаций историй о «зеленых человечках» люди стали заваливать Лель сообщениями о встречах с инопланетянами. Певица отметила, что ее жизнь сложилась бы по-другому, если бы в 16 лет она понимала, что происходит.

Источник фото: instagram.com/katyalelofficial

Почему мы сидим за столом, пьем кофе и после таинственного свечения за окном исчезают три мои зуба? Это сказка, это миф? Никто мне не мог ничего объяснить, поэтому мне было сложно найти ответы на эти вопросы Катя Лель певица

В интервью на телеканале «Россия 1» она подчеркнула, что зубы у нее просто пропали без какой-либо боли или крови. Исполнительница предположила, что инопланетяне забрали у нее зубы, чтобы получить ДНК. При этом она добавила, что после этого случая контакты с пришельцами продолжились. Лель даже якобы забирали на инопланетный корабль, где проводили опыты.

«Никогда бы не поверила»

В конце лета певица Анита Цой осталась без выступлений из-за сломанной ноги. Исполнительница начала усиленное лечение, в котором ей помогла общавшаяся с инопланетянами Лель.

«Я встретила Катю Лель на одном из телевизионных проектов. И она мне рассказала, что инопланетяне помогли ей обрести дар лечить людей. А так как мне важно было вылечиться, я пошла и на это. Неважно. Главное, чтобы цель была достигнута», — рассказала Цой WomanHit.ru.

Источник фото: instagram.com/anitatsoy

Каждый день певицы созванивались по телефону и в течение минуты занимались лечением. Лель растирала руки, просила Цой настроиться, а затем начинала читать молитву.

«Я бы никогда не поверила в эту историю, если бы каждый день я не испытывала в месте перелома странные ощущения: то пощипывание, то покалывание, то жжение. Как будто плата сдвигается», — отметила Цой.

Она добавила, что раньше никогда не прибегала к услугам колдунов, но при работе с Лель действительно что-то происходило.

«Массовая эвакуация инопланетян»

Еще одной знаменитостью, рассказавшей об инопланетянах стала актриса Вера Сотникова. Она призналась, что лично «зеленых человечков» не видела, но располагает информацией о них.

«Не знаю, каким образом была сделана съемка с МКС. Но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты», — сказала актриса в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Источник фото» РИА «Новости»

По словам Сотниковой, пришельцы решили улететь с Земли из-за коронавируса. Инопланетяне испугались пандемии и поняли, что цивилизации может прийти конец. В связи с этим актриса призвала всех жителей планеты пройти вакцинацию.