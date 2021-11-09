Похищение зубов Кати Лель и «эскадрильи НЛО» над Калмыкией. Кто из звезд и политиков «видел» инопланетян
Катя Лель, Анита Цой и Вера Сотникова заявили о существовании инопланетян
Некоторые люди верят в существование внеземных форм жизни. Среди знаменитостей тоже есть те, кто утверждает не только о наличии инопланетян, но и контакте с ними. Экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил, что раньше над Элистой НЛО летали эскадрильями, а певица Катя Лель обвинила «зеленых человечков» в похищении своих зубов.
«Эскадрильи НЛО» над Калмыкией
Раньше жители Элисты довольно часто видели неопознанные летающие объекты. Об этом рассказал бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов.
«В то время, когда я руководил республикой, НЛО над Элистой чуть не эскадрильями летали, мы уж к ним так привыкли, что и внимание обращать перестали», — написал он в своей статье для журнала «Русский пионер».
Но Илюмжинову посчастливилось не просто наблюдать за инопланетянами издалека. По его словам, в 1997 году с внеземной формой жизни произошел контакт. Тогда мужчина вернулся со встречи в свою квартиру в центре Москвы. После просмотра телевизора Илюмжинов отправился спать.
«А потом анализировал: сон это или не сон. Может быть, и сон, но, с другой стороны, есть свидетели, которые видели, что меня нет. Я почувствовал, что окно открыто. Балкон. И я должен выйти. Коридор. И я переместился на корабль, тарелка», — утверждал он в эфире телеканала «Звезда».
Илюмжинов отметил, что четко ощущал все происходящее. Он подчеркнул, что видел желтых инопланетян, с которыми разговаривал о разнице во времени на Земле и в космосе. Экс-глава Калмыкии заявил, что прекрасно понимает тех, кто смеется над ним. Но, как он пояснил, в беспредельном космосе нет ничего невозможного.
«Исчезли три зуба»
Певица Катя Лель уже не первый год рассказывает о своих контактах с инопланетянами. В одном из своих последних интервью она заявила, что хранила свою тайну 30 лет.
«Я молчала 30 лет и ждала подходящий момент, когда мне позволят это сделать, чтобы люди прозрели и услышали меня. То есть, это та сокрытая информация, которая не всем дана. И я это прекрасно понимаю», — сказала она Teleprogramma.pro.
После публикаций историй о «зеленых человечках» люди стали заваливать Лель сообщениями о встречах с инопланетянами. Певица отметила, что ее жизнь сложилась бы по-другому, если бы в 16 лет она понимала, что происходит.
Почему мы сидим за столом, пьем кофе и после таинственного свечения за окном исчезают три мои зуба? Это сказка, это миф? Никто мне не мог ничего объяснить, поэтому мне было сложно найти ответы на эти вопросы
В интервью на телеканале «Россия 1» она подчеркнула, что зубы у нее просто пропали без какой-либо боли или крови. Исполнительница предположила, что инопланетяне забрали у нее зубы, чтобы получить ДНК. При этом она добавила, что после этого случая контакты с пришельцами продолжились. Лель даже якобы забирали на инопланетный корабль, где проводили опыты.
«Никогда бы не поверила»
В конце лета певица Анита Цой осталась без выступлений из-за сломанной ноги. Исполнительница начала усиленное лечение, в котором ей помогла общавшаяся с инопланетянами Лель.
«Я встретила Катю Лель на одном из телевизионных проектов. И она мне рассказала, что инопланетяне помогли ей обрести дар лечить людей. А так как мне важно было вылечиться, я пошла и на это. Неважно. Главное, чтобы цель была достигнута», — рассказала Цой WomanHit.ru.
Каждый день певицы созванивались по телефону и в течение минуты занимались лечением. Лель растирала руки, просила Цой настроиться, а затем начинала читать молитву.
«Я бы никогда не поверила в эту историю, если бы каждый день я не испытывала в месте перелома странные ощущения: то пощипывание, то покалывание, то жжение. Как будто плата сдвигается», — отметила Цой.
Она добавила, что раньше никогда не прибегала к услугам колдунов, но при работе с Лель действительно что-то происходило.
«Массовая эвакуация инопланетян»
Еще одной знаменитостью, рассказавшей об инопланетянах стала актриса Вера Сотникова. Она призналась, что лично «зеленых человечков» не видела, но располагает информацией о них.
«Не знаю, каким образом была сделана съемка с МКС. Но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты», — сказала актриса в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
По словам Сотниковой, пришельцы решили улететь с Земли из-за коронавируса. Инопланетяне испугались пандемии и поняли, что цивилизации может прийти конец. В связи с этим актриса призвала всех жителей планеты пройти вакцинацию.