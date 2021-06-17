Victoria’s Secret отказались от «ангелов» в пользу сильных женщин. Причина одна: скандалы

Бельевой бренд Victoria’s Secret отказался от «ангелов» в пользу женщин с достижениями. Теперь рекламировать бренд будут не только модели, но спортсменки и активистки. Ранее бельевой гигант столкнулся со скандалами из-за отсутствия разнообразия на подиуме и из-за обвинений в причастности к торговле людьми.

Victoria’s Secret отказалась от своих «ангелов» в пользу женщин с достижениями. Теперь вместо моделей с ангельскими крыльями лицом бренда станут известные женщины.

В рекламе бренда примет участие 35-летняя звезда футбола и активистка за гендерное равенство Меган Рапино.

Victoria’s Secret также пригласил 17-летнюю американку китайского происхождения, одну из лучших фристайлеров в мире Эйлин Гу.

Среди новых лиц бренда будет и 29-летняя модель и защитница инклюзивности Палома Эльзессер.

Марку будет представлять еще и 38-летняя актриса и технический инвестор Приянка Чопра.

Новым лицом бренда стала также бразильская транс-модель Валентина Сампайо, которая еще в 2019 году стала первой открытой трансгендерной моделью бренда.

Семь женщин образовали группу под названием VS Collective. Они будут консультировать марку, появляться в рекламе и продвигать бренд нижнего белье в Instagram.

Представлять белье будет модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч.

Новым лицом Victoria’s Secret станет и основательница цифровой платформы для женщин-фотографов Аманда де Кадене.

Представители бренда Victoria’s Secret рассказали, что у компании теперь совершенно новая исполнительная команда, а в совете директоров все места, кроме одного отданы женщинам.

Представители бренда признались, что медленно реагировали на изменяющийся мир. Теперь же они стремятся к тому, чтобы бренд помогал женщинам с обретением прав и свобод.

Скандальная слава

Долгое время бельевой гигант Victoria’s Secret задавал тренды, а его ежегодное модное шоу собирало просмотры, но с 2018 года американский бренд стали преследовать критика и скандалы.

Бодипозитив против «ангелов»

В 2018 году шоу Victoria’s Secret оказалось самым провальным, и на него обрушилась волна критики. Основной аргумент — отсутствие на показе разнообразных моделей. Люди недоумевали, почему бренд игнорирует тренд на бодипозитив и не включает в свой показ плюс-сайз моделей.

В соцсетях пользователи не скрывали свое недовольство политикой марки, а некоторые даже призывали бойкотировать Victoria’s Secret, пока его кастинг не будет разнообразным.

В ответ на недовольство глава отдела маркетинга Эд Разек заявил, что не считает необходимым приглашать моделей с разными типами фигуры и трансгендеров. Он был утверждал, что показы — это фантазия, а зрители хотят видеть их именно такими.

Высказывания Разека не остались незамеченными в интернете, и бренд обвинили в трансфобии и фэтфобии. Ему пришлось публично извиняться.

Бренд попытался загладить свою вину и заключил контракт с трансгендерной бразильской моделью Валентиной Сампайо, написала газета «Известия». Но общественность это не устроило, ведь бельевая марка не готова была отказаться от маркетинговой политики, а просто пыталась задобрить активистов.

Скандал отразился на продажах — они упали на 9%, а позднее бренд и вовсе отказался от проведения шоу.

Торговля людьми

Самый большой и серьезный скандал в истории Victoria’s Secret был связан даже не с отсутствием разнообразия на подиуме, а с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

Два года назад полиция арестовала финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Он представлялся скаутом Victoria’s Secret (человеком, который ищет моделей) и обещал помочь несовершеннолетним девушкам, заманивая в свой особняк якобы на кастинг.

Американская прокуратура заявляла, что под «кастингом» имелись в виду оргии, в которых принимали участие гости и друзья Эпштейна, в том числе глава материнской компании L Brands Лесли Векснер, владеющий Victoria’s Secret. Миллионер также доверял Эпштейну управление личными финансами.

Американские СМИ также выяснили, что Victoria’s Secret сотрудничала с французским модельным агентством МС2, владелец которого также обвиняется в торговле несовершеннолетними.

В июле позапрошлого года финансиста арестовали и должны были судить, но его нашли мертвым в камере.