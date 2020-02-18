«Вы сейчас всех перезаражаете!» Что нужно знать о ВИЧ каждому в России

В Пермском крае ВИЧ-положительный мужчина пришел в местную поликлинику, чтобы узнать, где получить лекарства — их государство предоставляет бесплатно. Врач отреагировал неадекватно: с криками: «Вы сейчас всех перезаражаете» — выбежал из кабинета. Что нужно знать о вирусе иммунодефицита человека в России и почему даже доктора в нашей стране оказываются некомпетентными — в материале «360».

В маленьком городе Ныробе ВИЧ-положительный мужчина освободился из колонии — там он узнал о своем статусе и начал получать лечение. Препаратов оставалось на две недели, и он пошел в местную поликлинику, чтобы узнать, где может продолжить получать медикаменты — терапию прерывать нельзя. Врач, к которому он попал, выбежал из кабинета с криками: «Немедленно отойдите от стола… У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!» И пожелал пациенту скорейшей смерти.

Такое невежество в России, к сожалению, не редкость. До сих пор многие люди даже с медицинским образованием не знают простейших фактов о вирусе иммунодефицита человека. Например, ВИЧ не передается по воздуху, через прикосновение и даже слюну.

Группы риска

На 31 декабря 2019 года в России зарегистрированы 1,42 миллиона ВИЧ-положительных граждан, из которых умерли 355 тысяч. Об этом «360» рассказал директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Сейчас очень распространен миф о том, что ВИЧ-положительные — это в основном наркоманы или люди, имеющие беспорядочные половые связи, что деловой мужчина или ухоженная девушка не могут стать носителями вируса. Однако ситуация значительно сложнее. Определить ВИЧ-статус человека нельзя по внешности. Каждый может оказаться носителем.

Покровский отметил, что сегодня ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения, большая часть заражений происходит не при употреблении наркотиков и не при гомосексуальных контактах (порядка 2,5%), а при сексуальных контактах между мужчиной и женщиной.

Таким образом, сейчас в группе риска почти все население находится, не только представители уязвимых групп Вадим Покровский.

Как обезопасить себя от ВИЧ?

Врач-гинеколог и автор книги Project woman Дмитрий Лубнин пишет, что если вы или ваш партнер не имеете привычки спрашивать у сексуального партнера справку о здоровье и отсутствии заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), то среди предыдущих партнеров, которые также не спрашивали друг у друга о результатах анализов, мог оказаться инфицированный человек. И если большую часть ЗППП можно вылечить, то ВИЧ остается с человеком на всю жизнь.

Тем не менее если вовремя начать лечиться, то жить с ВИЧ можно очень долго, можно даже иметь здоровых детей. Но, по официальной статистике, в России терапию проходят порядка 500 тысяч, это чуть больше трети всех заболевших. Более того, председатель регионального благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Игорь Пчелин заметил в разговоре с «360», что в России лечение начинают не с момента постановки диагноза, а с определенной стадии поражения организма вирусом.

Сейчас во всех развитых странах мира рекомендуют начинать лечение с постановки диагноза. У нас этого нет. Согласно клиническим протоколам, лечение назначается где-то в 47-50% случаев Игорь Пчелин.

Важно знать!

Игорь Пчелин обратил особенное внимание на то, что в России как проверка, так и лечение ВИЧ полностью бесплатны и анонимны. Человек, который хочет сдать анализ, не должен бояться того, что сведения о нем будут разглашены. По закону врачи не имеют права нарушать конфиденциальность пациента. Но, к сожалению, по словам Вадима Покровского, именно в медицинском сообществе чаще всего встречается дискриминация ВИЧ-инфицированных людей.

Центры по профилактике и борьбе с ВИЧ и СПИД, так называемые СПИД-центры, работают во всех регионах России, ближайший к вам можно посмотреть на интерактивной карте. Лечение ВИЧ в России в теории должно находиться на высоком уровне — необходимые препараты есть. Но проблема в том, что многие люди не проверяются и не знают о распространении инфекции.

Оказалось, что у нас миллионы людей не знают, что у нас такой большой рост распространения ВИЧ-инфекции. Это значит, что профилактические программы, которые осуществляет государство, неэффективны и не доходят до большого количества населения Вадим Покровский.

Как можно и как нельзя заразиться ВИЧ?

Огромная проблема России заключается именно в том, что широкая общественность не знает, как можно и как нельзя получить вирус иммунодефицита человека. «360» напоминает основное.

ВИЧ не передается при поцелуях, рукопожатиях, объятиях и использовании одной посуды, при укусах насекомых, нанесении татуировок одноразовыми иглами и в салонах красоты, так как инструменты стерилизуются.

ВИЧ передается только через незащищенный половой контакт, переливание крови, кормление грудью, использование общих средств личной гигиены (зубные щетки, бритвы, шприцы — но не передается через одежду и полотенца).