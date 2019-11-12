ВИЧ и грудное вскармливание. Как защитить своего ребенка от заболевания

Московский районный суд Санкт-Петербурга отказался лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную мать, кормившую новорожденного ребенка грудью. Женщину и ее сына разлучили еще в мае после того, как застали ее за кормлением малыша грудным молоком. «360» разбирался, насколько опасно грудное вскармливание здоровых детей ВИЧ-инфицированными родителями, а также каким образом ВИЧ-положительной матери можно обезопасить своего ребенка от заболевания.

ВИЧ и грудное вскармливание

Жительница Санкт-Петербурга, чье имя не называется, узнала о своем диагнозе примерно за год до родов, но никакие лекарства женщина не принимала, так как была на тот момент приверженцем идей, отрицающих существование вируса. В мае 2019 года женщина родила мальчика. Она отказалась давать новорожденному профилактическое лечение от ВИЧ и начала кормить грудью.

Источник фото: Pixabay

Из-за этого ребенка у матери забрали на второй день после родов. Как сочли в полиции, женщина поставила малыша в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 122 УК РФ («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»). Органы опеки подали иск о лишении женщины родительских прав. В августе 2019 года начался суд по исковому требованию.

Новому штамму ВИЧ «не повезло». В его открытии есть плюсы Подробнее

Свои действия 44-летняя петербурженка объяснила недостатком знаний про ВИЧ. После разговоров с врачами женщина также заявила о готовности лечиться.

В сентябре суд удовлетворил иск отца ребенка, и мальчик вернулся из дома Малютки назад в семью.

ВИЧ-инфекцию у ребенка не выявили. Уголовное дело, под которое попала мать, еще расследуется.

Адвокат Ольга Кривонос сообщила «Фонтанке», что 11 ноября Московский райсуд отказал в удовлетворении исковых требований органов опеки и не нашел оснований для лишения родительских прав петербурженки, кормившей своего новорожденного ребенка грудью.

Источник фото: Pixabay

Риск есть

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в беседе с «360» рассказал, что в быту ВИЧ-инфекция не передается, а вот грудное вскармливание — это один из распространенных путей передачи.

Женская грудь угрожает Третьяковке - Пора привыкать к кормящим матерям — в галереях, транспорте и на виду Подробнее

По словам Покровского, ребенок может заразиться ВИЧ внутриутробно и во время родов, также существует риск передачи инфекции в то время, когда малыш питается материнским молоком.

Как отметил академик РАН, суммарный риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, если не принимать никаких мер, достигает порядка 30-40%.

«Здесь сильно зависит от стадии заболевания. В очень ранней стадии риск передачи выше, потому что много вирусов в крови, и в поздней стадии заболевания тоже повышается риск», — объяснил Покровский. Он также добавил, что в том случае, если мать не получает лечения, специально предупреждающего передачу ВИЧ, отказ от грудного вскармливания снижает риск передачи вируса ребенку.

Источник фото: Pixabay

Установили, что отлучение ребенка от груди в такой ситуации может рассматриваться как профилактическое мероприятие, добавил Покровский, отметив, что на самом деле вопрос здесь достаточно сложный, потому что в Африке, например, этот метод не рекомендуют. Дело в том, объяснил Покровский, что в этом случае ребенку вообще нечего есть, потому что смесей для питания, которыми можно заменить грудное молоко, там нет, и ребенок может просто погибнуть от голода.

Врачи рассказали о мифах вокруг способов заражения ВИЧ Подробнее

С другой стороны, добавил Покровский, как считают медики, что лучше грудного вскармливания для ребенка пищи нет. Потому что материнское молоко предусмотрено самой природой.

«Поэтому, когда мы начинаем рекомендовать женщинам с ВИЧ-инфекцией не переходить на грудное вскармливание, это конечно не оптимальный вариант, но тем не менее это вынужденное мероприятие, потому что таким образом мы снижаем риск передачи ВИЧ», — объяснил Покровский.

Он также добавил, что в этот период можно принимать антиретровирусные препараты, но все-таки вероятность передачи ВИЧ, если женщина принимает такие препараты во время кормления грудью, все равно выше, чем при полном отказе от грудного вскармливания.

Покровский также добавил, что если мать проходит терапию, риск передачи ВИЧ от нее к ребенку действительно снижается, но все-таки он есть, поэтому полное прекращение грудного вскармливания — это оптимальный вариант для предупреждения передачи ВИЧ.