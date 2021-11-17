Аргентинка сумела побороть ВИЧ без лекарств. О чем говорит ее кровь

«Пациентка из Эсперансы» в Аргентине узнала, что ВИЧ-инфицирована, в 2013 году. Известно, что она принимала антиретровирусные препараты (АТР) только во время беременности. В 2020 году она родила здорового ребенка. Партнер, заразивший ее, уже умер. Мужчина, с которым она живет сейчас, абсолютно здоров.

Случай редчайший, но не уникальный. Об этом сообщило медицинское издание Annals of Internal Medicine. Врачи сообщили, что 30-летняя аргентинка входит в число нонпрогрессоров. Там называют ограниченную группу ВИЧ-инфицированных людей, у которых симптомы болезни долгое время не проявляются. Но в описываемом случае организм неназванной женщины не просто подавил вирус. Это произошло без пересадки костного мозга и использования лекарств.

Известен только один подобный случай — 67-летняя жительница Сан-Франциско заразилась ВИЧ 30 лет назад, но сумела его победить без медицинского вмешательства.

Ученые изучили 1,5 миллиарда образцов клеток крови аргентинки. Им не удалось обнаружить жизнеспособных вирусных частиц и признаков заболеваний, сопутствующих ВИЧ. Одна из авторов исследования доктор Суй Юй считает, что этот случай указывает на возможное существование действенного безмедикаментозного лечения пациентов.

Сама себе врач

Известны еще два случая излечения от ВИЧ, но после пересадки стволовых клеток костного мозга. По данным издания ScienceAlert, это «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун, у которого заболевание было диагностировано в 1995 году, и неизвестный «лондонский пациент». Ему диагноз поставили в 2003 году.

Трансплантат неожиданно «вылечил» обоих от вируса, или, скорее, перевел его на такой уровень стойкой ремиссии, когда его уже нельзя было обнаружить даже при отсутствии АТР-препаратов. Врачи пришли к выводу, что пересадка стволовых клеток может обеспечить эффективную, хотя и редкую форму стерилизации вируса.

Они обнаружили чрезвычайно редких людей — «элитных контроллеров» или «естественных супрессоров» — которые каким-то образом подавляют вирус без помощи лекарств или трансплантатов. Но даже у них ученые могут легко выделить в геноме интактную провирусную ДНК и репликационно-компетентные вирусы. У «пациентки из Эсперансы» совсем другой уровень устранения инфицированных вирусом клеток — их вообще нет.

Ученые очень осторожно высказали предположение, что организм аргентинки самостоятельно разработал стерилизующее лекарство. Они считают, что это вполне вероятно, но не может быть доказано путем сбора эмпирических данных. Но исследователи утверждают, что сама неспособность обнаружить какие-либо признаки продолжающейся интактной вирусной инфекции уже является огромной победой. Чрезвычайно редкий, но возможный клинический исход заставляет пересмотреть границы исследования ВИЧ. Причем, таких людей, как «пациентка из Эсперансы», может быть гораздо больше.

Трудности лечения

По мнению мирового врачебного сообщества, случай аргентинки приближает потенциальное открытие лекарства для 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ-инфекцией.

Опрошенные изданием Тhе Daily Mail эксперты объяснили, когда человек им заражается, вирус прикрепляется к ДНК его иммунных клеток и начинает воспроизводить себя оттуда. Процесс репликации может предотвратить применение АРТ. Но она не может полностью устранить ВИЧ из организма. Следовательно, пациентам приходится ежедневно принимать лекарства для его подавления.

У «элитных контроллеров», а это в среднем один из 200 человек, большая часть вируса оседает в неактивных частях генома, известных как «генные пустыни». Она не причиняет никакого вреда, а оставшийся материал удаляется иммунной системой организма.

В 1995 году исследователи выяснили, что у обычных людей ВИЧ прячется в организме в качестве резервной копии. В случае отмены АРТ он немедленно возобновляет распространение. Несмотря на десятилетия изучения, эксперты до сих пор не знают, как выявить скрытые фрагменты вируса. Наиболее многообещающим подходом, вероятно, является тактика пробуждение вируса и его уничтожение. Но врачи не знают, как это сделать, не навредив пациенту.

Поэтому сейчас у ученых появился редкий шанс изучить вид иммунитета «пациентки из Эсперансы», чтобы вызывать его у других людей и научить контролировать вирус без АРТ.