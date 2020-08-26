Россия является одним из ключевых игроков для урегулирования ситуации в Белоруссии, заявила глава внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид. Политолог Наталия Елисеева рассказала «360», что таким образом Евросоюз дает понять: за каждым действием белорусских властей там видят Владимира Путина.

О ключевой роли Москвы в решении белорусского конфликта Хельга Шмид заявила на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

«Россия — ключевой актер. Поэтому осуществлялись контакты на уровне главы Евросовета, который беседовал с Владимиром Путиным», — сказала она.

Во время беседы с Путиным глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул «важность национального диалога» и необходимость «избежать негативного внешнего вмешательства» в белорусские дела. С российской стороны были обещания «не вмешиваться военным способом», добавила Шмид.

Источник фото: РИА «НОвости»

По словам Наталии Елисеевой, политика России на постсоветском пространстве, в том числе в Белоруссии, — это не вопрос вмешательства, а вопрос влияния.

«После развала Советского Союза России удалось сохранить определенное влияние на постсоветском пространстве. Вне зависимости от попытки некоторых государств переметнуться в ту или другую сторону — стать более прозападными или прокитайскими. Из всех постсоветских стран Белоруссия является для нас самой ближайшей, и это не раз подтверждалось и в заявлениях, и в совместных действиях президентов», — рассказала политолог.

Несмотря на критические высказывания Александра Лукашенко в сторону России и российского лидера, в критической ситуации, он «обращается исключительно к Путину», обсуждая с ним свои планы. Звонки белорусского президента в Кремль «не остаются без внимания европейских государств».

«Все прекрасно понимают, что Лукашенко находится в довольно тяжелой ситуации для принятия рациональных решений. Мы уже наблюдали шоу, когда он вышел из вертолета с винтовкой», — напомнила Елисеева.

По мнению политолога, ЕС, высказавшись о ключевой роли России в конфликте, теперь расценивает любое действие Лукашенко как сделанное под влиянием Москвы.

Сейчас все, что ни сделает Лукашенко, будет рассматриваться с позиции, что это делает Путин. По факту за все происходящее в Белоруссии со стороны Лукашенко и людей, которые его поддерживают, ответственность переносится на Россию — что это Путин подсказал и направил Наталия Елисеева политолог

При этом в действительности Россия не стоит за действиями белорусского руководства, добавила политолог.