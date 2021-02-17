В России есть люди, которые уверены, что лучше переболеть ветрянкой в детстве, чем когда-либо еще. Поэтому они сами заражают своих детей: ходят в гости к заболевшим знакомым и устраивают ветряночные вечеринки. Но врачи предупреждают: ветряная оспа — не безвредная детская болячка. В любом возрасте она может нанести серьезный вред организму, так что лучше всего вовремя привиться.

В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге люди чаще, чем в остальных регионах, хотят самостоятельно заразить своих детей ветрянкой, говорится в отчете международной научно-исследовательской фармацевтической компании GSK (документ есть в распоряжении «360»).

В конце зимы и начале весны традиционно активизируются люди, предлагающие устраивать так называемые ветряночные вечеринки, на которых будут как здоровые дети, так и болеющие ветряной оспой.

В социальных сетях действительно есть достаточно много постов родителей о том, что их ребенок болеет ветрянкой, а потому они приглашают к себе тех, кто хочет заразиться. Находятся и те, кто сам ищет, кто мог был «поделиться» с ним вирусом. Особо одаренные даже предлагают передать заразу за отдельную плату.

Раньше — лучше?

Реальная статистика протекания ветрянки не совпадает с тем, что обычно представляют себе родители, слыша об этом вирусе. Зачастую люди воспринимают болезнь легкомысленно, считают, что чем раньше ребенок перенесет ее, тем меньше будет проблем. Однако это совсем не так, уверен кандидат медицинских наук, главный врач, врач-педиатр Евгений Тимаков.

«Ветряная оспа — это генерализованная герпетическая инфекция с мультиорганным поражением, то есть поражаются многие органы. Степень поражения зависит от того, какой у ребенка иммунитет: готов он к этому или нет, остался у него иммунитет от мамы, которая болела ветряной оспой, или нет», — объяснил он.

Если же ребенок подхватит ветрянку до года, без госпитализации не обойтись, уверен Тимаков. По его словам, такие ранние случаи заболевания бывают нечасто. В школьном возрасте — старше шести-семи лет, — ветрянка тоже может протекать с осложнениями.

Ветряная оспа поражает головной мозг, вызывает ветряночный энцефалит, выраженную лимфоаденопатию, снижение иммунитета, гнойные заболевания, поражения сердца, миокардиты… У 5-10% детей ветряная оспа протекает с осложнениями и возможной инвалидизацией Евгений Тимаков кандидат медицинских наук, главный врач, врач-педиатр.

Насколько тяжело будет болеть человек, зависит совсем не от возраста. Главную роль, по словам Тимакова, играет сила иммунитета человека. Сейчас вирус стал опаснее для людей, потому что условия жизни в мегаполисах — например, неправильное питание, отсутствие стимуляции иммунной системы, — способствуют снижению иммунитета.

«Раньше ветряная оспа была не так опасна, все имели природный иммунитет, активно гуляли, кувыркались в снегу и ели натуральные продукты. Сейчас же детей растят в тепличных условиях — нормальной стимуляции иммунитета нет», — добавил Тимаков.

Тем не менее ересь о потенциальной пользе намеренного инфицирования детей ветрянкой и «ветряночных вечеринок» распространяют даже некоторые врачи.

Евгений Тимаков убежден, что в условиях изоляции и дистанционного обучения такие вечеринки не просто опасны, но равняются преступлению. За карантинный год иммунитет у детей практически не стимулировался. Они стали более подвержены различным инфекциям — это показал скачок заболеваемости ОРВИ.

Легкая форма — миф

Также существует миф о том, что у большинства детей ветрянка протекает в легкой форме, но Евгений Тимаков поправил: у большинства ветряная оспа не требует госпитализации, но это совсем не значит, что организм легко переносит инфекцию.

«Легкая форма — это несколько высыпаний и все. А по статистике больше половины детей переносят ветряную оспу с высокой температурой, дискомфортом, головными болями и высыпаниями по всему телу, которые могут остаться на всю жизнь, особенно если они на лице», — объяснил он.

Более того, ветрянка не проходит бесследно. Считается, что повторно заразиться этим вирусом практически невозможно, но такие случаи бывают. Тимаков добавил, что даже те, кто переболел всего один раз, получают вечного спутника в виде ветряной оспы — из организма она никуда не исчезает, несмотря на выработавшиеся антитела. В будущем перенесенная ветрянка может вызвать большие проблемы.

«Постоянное нахождение в организме возбудителя стимулирует и головные боли, и радикулиты, потому что вирус находится в нервной системе. При снижении иммунитета в более пожилом возрасте этот вирус выскакивает в форме опоясывающего лишая, который сопровождается ужасными болями, которые не снимают даже противовоспалительные и обезболивающие препараты», — подчеркнул Тимаков.

Пожилые люди зачастую не понимают, что болеют опоясывающим лишаем, путают симптомы с обыкновенными кожными высыпаниями и радикулитами, а боли — с атрибутами преклонного возраста. Однако они по-прежнему остаются заразными для окружающих и могут передавать инфекцию окружающим, например, внукам.

Инкубационный период ветрянки достаточно долгий — 21 день. Симптомы появляются не сразу, человек может начать заражать других до того, как сам узнает о болезни. Врачи подчеркивают, что единственным действенным способом оградить себя и своих близких от нежелательных последствий ветряной оспы остается вакцинация.