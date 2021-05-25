Ветеран байкеров погиб на трассе в Подмосковье в 83 года. Он «был в седле» почти 70 лет

Один из старейших байкеров России — Валерий Ивашкин — погиб на трассе в Мытищах. Ему было 83 года. Момент смертельной аварии зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

ДТП произошло 24 мая, около 14:30, в Мытищах, на съезде с Волковского на Осташковское шоссе.

На кадрах можно видеть, что Ивашкин ехал по дороге и собирался перестроиться в другой ряд, но его подрезала белая машина. Водитель пересек сплошную и не включил поворотник. Ивашкин, пытаясь уйти от столкновения с оказавшейся слева от него Audi, влетел в отбойник.

Кроме Ивашкина в результате аварии никто не пострадал. У иномарки, в которую пытался не врезаться мотоциклист, осталась царапина в нижней части двери.

Уехал в вечный сезон

В мотосообществе Ивашкин был известен как Дед. Последние 40 лет он ездил на красной «Яве». А общий стаж вождения мотоцикла, по словам его соратников, у Деда был почти 70 лет.

В сообществе «Мото Мытищи» во «ВКонтакте» сообщили, что прощание с Ивашкиным пройдет 26 мая у Мытищинского морга. Похороны пройдут на Волковском кладбище. Провожать его в последний путь байкеры собираются организованной колонной.

В многочисленных комментариях к записи подписчики паблика выразили свое сожаление в связи со случившимся.

«Мое почтение мотоветерану. Земля пухом и ровных дорог на той стороне. Возможно, это была лучшая смерть из возможных, но не отпускает негодование», — признался один из пользователей.

По его мнению, водитель белого автомобиля, который подрезал Деда, спровоцировал аварию.

«Без поворотников перестраивается в неположенном месте и убивает человека. Виновный найден, наказан?» — поинтересовался он.

«Ничего себе! Наш Дед?! Погиб?! И только теперь я узнал его имя. Говорят, ему было 83 года. В 83 года в седле!» — восхитился погибшим еще один комментатор.

Были и те, кто предположил, что такая смерть лучше, чем «в постели в памперсе».

«Я думаю, он такую бы смерть сам выбрал. Земля ему пухом», — написала еще одна участница обсуждения.