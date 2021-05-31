В Барнауле двое детей попали в реанимацию из-за лопнувшего под ними батута. Следком уже завел уголовное дело и ищет владельца аттракциона. Родителям посоветовали внимательнее относиться к выбору аттракционов и следить за простыми правилами: батут должен быть огорожен, а сильный ветер — прямое противопоказание для посещения.

Днем в воскресенье 30 мая во дворе торгового центра «Район» в Барнауле произошло ЧП. Надувной батут сначала оторвало от земли, а затем аттракцион и вовсе лопнул. Очевидец рассказал «360», что батут подлетел на несколько метров, «почти на высоту фонаря».

Двух девочек трех и четырех лет отбросило на трамвайные пути за забором. На помощь кинулись простые прохожие, они же снимали батут с забора. После случившегося место, где находился батут, оцепили полицейские.

Дети получили серьезные травмы и остаются в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У одной из них перелом основания черепа, травмы легких и живота, у другой диагностировали перелом позвоночника. Одну из девочек даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Индивидуального предпринимателя, который арендовал землю у ТЦ и установил там аттракционы, уже нашли и допросили, но пока задерживать не стали.

Опасные развлечения

Власти Алтайского края обещали внепланово проверить все аттракционы в регионе, оказалось, что там нет ни одного зарегистрированного батута. В законе, по которому все аттракционы должны проходить государственную регистрацию, есть уточнение: существует «отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов — до октября 2022 года», говорится на сайте Правительства Алтайского края. Теперь в закон хотят внести изменения и сократить мораторий на регистрацию.

При этом различные ЧП на аттракционах встречаются нередко. В мае 2019 года аналогичный случай произошел в Улан-Удэ — надувной батут перевернулся и лопнул, несколько детей оказались в реанимации. Правоохранители считали, что причиной аварии стали сильные порывы ветра. Позднее выяснилось, что батут был прикреплен обычными веревками к опорам из покрышек и бетона.

Опасны не только батуты. Например, 28 мая в парке аттракционов «Диво-остров» подросток сломал себе спину. Мальчик с друзьями отмечал свой день рождения, они катались на «Больших русских горках», а спустя некоторое время именинник почувствовал себя хуже. Исследование МРТ показало, что у ребенка компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

По данным родителей, травму объяснили неисправностью: у школьника не сработал фиксатор безопасности в вагонетке, так что он сначала ударялся грудью о передний ограничитель, а затем спиной о задний. Родители не стали подавать иск против парка аттракционов, так как лечение сына покрыло ОМС.

До этого в украинском городе Краматорск произошло другое ЧП — девушка едва не осталась без ног из-за ошибки оператора аттракциона, сообщает издание Life. Сотрудник забыл убрать металлические ступени из-под аттракциона, который поднимает людей на высоту 30 метров. На огромной скорости девушка врезалась в эти ступени ногами и получила сильные ушибы. Наказан за это никто не был.

Безопасность на глаз

Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов (РАППА) Игорь Родионов объяснил «360», что неспециалисту сложно оценить состояние аттракциона и его безопасность. Но несколько советов дать он все же смог.

Родителям я бы рекомендовал обратить внимание на размещение. Аттракцион должен быть огорожен, между ним и ограждением должен быть проход два метра. Рядом с аттракционом не должно быть дороги, каких-то опасных или потенциально опасных участков Игорь Родионов вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов.

Другой принципиальный нюанс, на который нужно обращать внимание при посещении аттракционов, по словам Родионова, это погода. Именно эксплуатация в неблагоприятных погодных условиях часто становится причиной ЧП. Каждый производитель обязательно устанавливает максимально допустимую силу ветра на своих изделиях, но не все организации сверяются с инструкцией. Так что при сильном ветре лучше отказаться от похода на батуты.

Еще один критически важный нюанс — крепление аттракциона. Обыватель может не знать тонкостей, но стоит хотя бы обратить внимание на то, не привязан ли он, например, к забору. Крепления должны быть надежными — либо анкерными, либо балластными.

Специалист добавил, что не будет лишним и проверить документы аттракциона — это же делать советуют и власти Алтайского края. По номеру регистрации аттракциона можно узнать, когда и кем он был разрешен.

«Аттракцион как автомобиль — на нем вывешивается государственный номер, это значит, что он зарегистрирован в государственной инспекции. Можно запросить разрешение на эксплуатацию — его обычно вывешивают на кассе. Разрешение должно быть актуально на текущий год, процедуру проходят ежегодно», — заключил Родионов.