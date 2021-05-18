Немецкие СМИ приписали развал СССР песне Scorpions. Но «Ветер перемен» дул в стране и раньше

Немецкие журналисты заявили, что композиция группы Scorpions Wind Of Change («Ветер перемен») оказала серьезное влияние на советский народ. Якобы именно эта песня послужила причиной развала СССР. При этом сочинили трек не участники группы, а сотрудники ЦРУ в специальном отделе "боевой поэзии". "360" попытался разобраться, так ли это.

Необычную теорию о причинах развала Советского союза опубликовали журналисты немецкого издания T-Online. Они уверены, что СССР «погубила вовсе не плановая экономика, а одна немецкая песня». Все началось с Московского международного фестиваля, который прошел в 1989 году. Тогда в столицу приехали популярные зарубежные рок-исполнители — Mötley Crüe, Оззи Осборн и Scorpions.

Авторы материала считают, что именно песня последних — Wind Of Change — подтолкнула Советский Союз к распаду. Они отметили, что мелодия была очень запоминающейся, поэтому распространилась по всей стране как «огонь по тайге», и накрепко засела в головах жителей СССР.

«Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР», — сказано в материале немецкого издания.

История Wind Of Change

В первый раз группа Scorpions посетила Советский Союз за год до фестиваля. В 1988 году музыканты выступили в Ленинграде в рамках своего турне Savage Amusement. Они стали первой хард-рок группой с мировым именем, которую советский народ увидел в своей стране.

Перед своим вторым выступлением в рамках Московского международного фестиваля участники группы вместе с музыкантами других коллективов отправились на небольшую экскурсию по столице. Они совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке, а затем отправились в кафе «Зеленого театра». Музыканты вспоминали, что в тот день там было много журналистов и рокеров, а на деревьях были установлены громкоговорители — из них играла музыка советских и иностранных исполнителей.

Эта атмосфера подтолкнула вокалиста группы Клауса Майне написать Wind Of Change.

«Второй вечер, когда мы играли в Москве, мы сидели в автобусе, возвращавшиеся с концерта, а Клаус насвистывал „Ветер перемен“. Это идея буквально не выходила из его головы. А на следующее утро у него была написана практически целая песня», — рассказал бывший менеджер группы Док МакГи.

Песню впервые услышали в 1990 году — она вошла в одиннадцатый студийный альбом группы Crazy World. Песня сразу полюбилась слушателям и стала популярной. В Европе ее до сих пор считают не просто музыкальным хитом, но и призывом к единению и свободе.

«Сколько перемен — столько и песен»

Спустя год после появления «Ветра перемен» распался СССР, поэтому многие воспринимают эту композицию как гимн перестройки. В 1991 году группа опять приезжала в Советский союз, чтобы исполнить Wind Of Change для Михаила Горбачева, который был ярым поклонником их творчества.

Солист группы «Земляне» Сергей Скачков отметил, что в Советском Союзе было большое количество песен про перемены.

«В те годы песни про перемены не были редкими. У каждой перемены есть своя песня — сколько перемен, столько и песен», — сказал он «360».

Ярким примером служит песня группы «Кино» «Мы ждем перемен», которая впервые прозвучала еще 1986 году и быстро стала очень популярной. Трек даже попал в список «100 песен, изменивших нашу жизнь» по версии журнала Time Out.

Сергей Скачков отметил, что все песни оказывают влияние на поколение.

«Я думаю, конечно, оказывают. Это же песни все для молодежи. Может, подстегивают, может, мотивируют. Не без этого», — пояснил он.

Однако немецкие журналисты уверены, что именно эта песня стала причиной развала страны. В качестве подтверждения своей теории они опубликовали признание «бывшего сотрудника ЦРУ». Он рассказал, что лично передавал текст Wind Of Change солисту группы Scorpions Клаусу Майне. При этом слова песни написали в специальном отделе «боевой поэзии» в ЦРУ.

Подполковник КГБ в отставке и автор книг по истории разведки и истории СССР Игорь Атаманенко рассказал «360», что это — полная ерунда.

«Это всегда было в мире, кто-то выходил со своей гипотезой. Ну вот они претендуют на такую гипотезу. А так, в принципе, это бред самый настоящий. Боже упаси, ерунда все это. Нужно было превознести свое произведение — и не более», — подчеркнул он.

Никакая песня не могла оказать такое влияние, ерунда все это. Это что-то из потустороннего мира, что-то из области фантастики Игорь Атаманенко.

Он подчеркнул, что никогда не слышал про некий спецотдел в ЦРУ, который занимался написанием песен.