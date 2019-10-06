Депутат Госдумы Инга Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка ее задержали и доставили на допрос к сотруднику ФБР, который, как рассказала депутат, задавал ей «неясные и неприемлемые вопросы». «360» собрал все, что известно о задержании депутата, а также выяснил, почему отвечать на провокацию не стоит.

Неформальная беседа

О задержании Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка рассказал журналистам посол России в США Анатолий Антонов. Он пояснил, что после допроса девушке предложили продолжить беседу с сотрудником ФБР в «неформальной обстановке».

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Как сообщило РИА «Новости», руководитель российского ведомства возмутился тем, что американские спецслужбы задержали именно Ингу Юмашеву. Именно она много лет занималась тем, чтобы отношения между США и Россией стабилизировались и развивались.

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса», — поделился своим возмущением Анатолий Антонов.

Посольство уже направило ноту протеста в государственный департамент с заявлением, что такое отношение к российским политикам неприемлемо. Кроме того от внешнеполитического ведомства США ждут объяснений с чем был связан допрос Инги Юмашевой.

Сама депутат заявила, что комментировать часовой допрос она не будет. В беседе с РИА «Новости» она отметила, что сообщила о ситуации российскому послу Анатолию Антонову. «Теперь этим занимаются наши дипломаты», — подчеркнула она.

Ответ на провокацию

Задержание и допрос Инги Юмашевой не могло остаться без внимания российских депутатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своими действиями США в очередной раз продемонстрировали, что международные обязательства для них ничего не стоят.

Он пояснил, что Инга Юмашева занимается координацией парламентской группы по взаимодействию с Конгрессом США. Диалог, который ей удается поддерживать идет непросто, а спецслужбы США при этом идут на циничную провокацию. «Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений», — заявил Вячеслав Володин.

С этим мнением согласился и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. На своей странице в Facebook он назвал историю с задержанием и допросом Инги Юмашевой безобразной.

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«В качестве координатора думской группы по связям с Палатой представителей Конгресса США Инга сделала очень много для сохранения хотя бы минимального диалога с американскими парламентариями», — написал сенатор.

Константин Косачев заявил, что американские спецслужбы своими действиями показали свою безнаказанность. Их не остановил ни дипломатический статус Юмашевой. ни то, что она приехала с гуманитарной миссией, ни даже приличия, свойственные для межгосударственных отношений.

«Авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом. Дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений» — подытожил Константин Косачев.

Политолог и международный эксперт Евгений Бень в беседе с «360» заявил, что России не стоит сейчас готовить «зеркальный» ответ на провокацию американских спецслужб.

«В США есть силы, которые готовы искать общий язык с Россией, так и есть силы, которые наоборот сохраняют приученную инерцию раскручивания маховика антироссийских настроений», — пояснил он.

По словам эксперта, американские спецслужбы никогда не отличались соблюдением дипломатических норм в отношении российских граждан. А теперь, когда противостояние республиканцев и демократов выходит на новый уровень в преддверии президентских выборов, Россия и ее граждане могут пострадать из-за внутренней борьбы.

Москве нужно требовать ответ от спецслужб, по какой причине была нарушена неприкосновенность депутата Госдумы, но идти на обострение «зеркальными» ответами не стоит, подытожил эксперт.