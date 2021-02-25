В марта в Европе изменят ограничения, которые ввели из-за COVID-19. Некоторые страны ослабят их, другие, наоборот, усилят вплоть до локдауна. Где и как изменятся коронавирусные меры и связано ли это с вакцинацией — в материале «360».

Германия

Жесткий карантин действует в Германии с 16 декабря прошлого года. Закрыты все торговые точки, за исключением продовольственных, хозяйственных и некоторых магазинов, торгующих жизненно важными товарами. В них, как и в общественном транспорте, обязательно надо носить маски.

Прекращена работа парикмахерских, музеев, театров, салонов красоты и других подобных массовых мест. Людям запрещено собираться компаниями — встречаться внутри домов и квартир можно не более чем с одним человеком из другого домохозяйства. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что сейчас страна борется с третьей волной пандемии.

Несмотря на это, она подчеркнула, что работа над стратегией отмены карантинных мер должна продолжаться. С 1 марта Германия, как и ряд других стран Европы, вводит послабление действующих ковидных ограничений. В первый день весны откроют школы — решения будут принимать федеральные земли в зависимости от ситуации с пандемией.

Кроме того, заработают парикмахерские — если средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения. В салоны будут пускать по предварительной записи и по одному, при стрижке ребенка с ним сможет находится один из родителей. На одного клиента будет отведено не менее 10 «квадратов» площади парикмахерской. Магазины и другие учреждения можно будет открывать, когда уровень заболеваемости снизится до 35. При этом быстрого снятия ограничений в стране не будет

Вакцинация в ФРГ началась с 27 декабря 2020 года препаратом производства компаний Pfizer и BioNTech. По данным на начало недели обе прививки сделали уже более 1,7 миллиона человек, еще свыше 1,5 миллиона получили первую дозу препарата.

Швейцария

Власти Швейцарии приняли решение отказаться от значительной части коронавирусных ограничений. С 1 марта в стране снова заработают магазины, музеи, библиотеки и зоопарки, однако рестораны останутся закрытыми — они будут готовы принять посетителей не раньше 22 марта.

«С 1 марта смогут открыться магазины, музеи и читальные залы библиотек, а также находящиеся вне помещений спортивные сооружения и объекты досуга», — сказано на сайте правительства.

Увеличится также число участников, которые смогут присутствовать на мероприятиях вне помещений — с пяти до 15 человек. При этом для спортивных и культурных мероприятий, где участвует только молодежь от 16 до 20 лет, ограничения по числу человек полностью отменят. При этом масочный режим и соблюдение социальной дистанции сохраняются, как и ограничение числа клиентов на единицу торговой площади.

Вакцинация от коронавируса началась в Швейцарии 23 декабря. Как и Германии, жители страны получают прививку препаратами Pfizer-BioNTech и Moderna. По состоянию на 21 февраля в стране сделали 675 556 вакцинаций, обе дозы препарата получили 173 407 человек.

Нидерланды

С 1 марта ученики колледжей и средних школ смогут ходить на занятия не менее одного раза в неделю. С 3 марта начнут работать салоны красоты и парикмахерские — как и в Германии, попасть туда можно будет только по записи, количество посетителей, которые могут за раз находится в помещении, ограничено его площадью.

В стране также заработают бутики: они будут принимать не более двух гостей одновременно и лишь по предварительной записи. Группам молодежи до 26 лет разрешат заниматься спортом — не только на улице, но и в спортивных клубах.

Вакцинация в стране стартовала с 6 января, жители могут привиться препаратом компании Pfizer и BioNTech. по данным на 25 февраля в стране привились 1 169 302 человек.

Финляндия

Однако не во всех странах ситуация с коронавирусом улучшается — из-за резкого роста новых случаев заболевания COVID-19 власти Финляндии приняли решение ввести трехнедельный локдаун.

«С 8 по 28 марта в Финляндии будет введен трехнедельный локдаун. В этом случае в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет», — отметила глава кабмина Санна Марин.

Она подчеркнула, что правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с пандемией. Помимо этих ограничений, власти рассматривают возможность закрыть рестораны.

Вакцинация в Финляндии стартовала в стране 27 декабря 2020 года, там применяют препарат компаний Pfizer и BioNTech. За это время прививку сделали 302 342 человека.

Швеция

Власти с 1 марта собираются ужесточить ограничения из-за опасности наступления третьей волны. За последние две недели в стране зафиксировали резкий рост новых случаев заражения. С самого начала пандемии страна придерживалась сдержанной позиции относительно вируса и не вводили жестких ограничений.

Однако премьер-министр Стефан Леве предупредил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации власти готовы остановить функционирование отдельных сфер общественной жизни. С первого дня весны в стране введут ограничение на ночную работу кафе, баров и ресторанов — их обяжут закрываться в 20:30 по местному времени.

Ограничат также количество людей, которые смогут одновременно находиться в магазинах или спортивных залах. При этом министр образования Анна Экстрем пообещала максимально долго не закрывать школы для очного образования.

Как и во многих других странах Европы, в Швеции вакцинация началась 27 декабря. Для прививок используют препарат Pfizer. При этом страна заинтересовалась российской вакциной «Спутник V» — она может приобрести препарат до того, как его одобрит Европейское агентство лекарственных средств.

Эстония

Новые ограничения вводит и правительство Эстонии.

«Распространение коронавируса очень-очень высокое, и чтобы разорвать инфекционную цепочку, мы вынуждены ввести новые ограничения», — сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.

Студентов и учеников 5-12 классов решили оставить на дистанционном обучении до конца марта. При этом младшеклассники продолжат учиться очно. Кроме того, власти ввели введен запрет на организацию мероприятий в помещениях — ограничение касается в том числе кинотеатров, представлений в театрах, а также концертов.

Под открытым небом можно проводить публичные мероприятия, однако число участников не должно быть более 10 в одной группе. Разным группам запрещено контактировать друг с другом. С 22:00 до 06:00 такие встречи запрещены.

Предприятия общественного питания смогут принимать гостей до 18:00 — после этого они продолжат работать только на вынос или на доставку. При этом число посетителей в ресторане или кафе будет ограничено половинной заполняемостью помещения. В ТЦ отключат Wi-Fi, уберут все скамейки, а также запретят все мероприятия, которые предполагают снятие масок. За тем, чтобы посетители не снимали средства защиты, станут следить специально нанятые охранники.

Планируется, что эти ограничения сохранятся до конца марта.

27 декабря в Эстонии началась вакцинация для лиц из групп риска — массовая прививочная кампания против коронавируса должна стартовать в мае. По последним данным, сейчас вакцину получили порядка 5% населения страны.