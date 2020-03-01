Последний день масленичной недели называют проводами. В этот день обычно устраивают веселые карнавальные шествия, выступления скоморохов, народные оркестры. Подмосковье тоже подготовилось. «360» собрал самые яркие события, которые пройдут в области 1 марта.

Жители и гости Коломенского смогут проводить Масленицу в духе традиционных русских «широких гуляний». «Масленица в Коломенском Кремле» начнется в 12:00 1 марта.

«Масленица на набережной озера Сенеж» пройдет в Солнечногорске с 13:00 до 17:00. Гости смогут поучаствовать в балаганных забавах, покататься на хаски, понаблюдать за битвой хоров с участием проекта «Активное долголетие». Все мероприятия пройдут на набережной озера Сенеж.

В Клину с 12:00 состоится завершение фестиваля «Широкая Масленица». Место проведения — сквер имени Афанасьева и Сестрорецкий парк.

Источник фото: flickr

В Серпухове 1 марта праздник будут отмечать под Соборной горой. Для жителей и гостей организуют «Театр-балаган», «Богатырскую заставу», «Блинный маркет», «Веселую слободу» и «Хороводную».

С 11:00 до 16:00 на Советской площади и пешеходной зоне «Дорога к Храму» в Сергиевом Посаде пройдет празднование окончания зимы. Для гостей приготовили интерактивные площадки, фотозоны и стилизованные аттракционы.

В Домодедове пройдет «ЯжМасленица» в парке «Елочки». Праздничные гуляния продлятся с 11:00 до 19:00. Там будут выступать творческие коллективы, работать интерактивные площадки по всей территории парка, пройдут масленичный квест, ярмарка, бесплатные мастер-классы и сжигание чучела Масленицы.

Источник фото: flickr

«Широкую Масленицу» отметят в Орехово-Зуеве. Праздник пройдет в парке 30-летия Победы с 12:00 до 15:00. В программе - масленичные забавы, мастер-классы, интерактивные действия, ярмарка, активные развлечения, карнавальное шествие «Масленичный поезд», фотозоны и статичные развлечения, конкурсы на поедание блинов и самую длинную косу.

В Талдоме проводить Масленицу можно сразу в нескольких местах. С 11:00 в парке культуры и отдыха «Победа» будут кукольный театр, обряд «Масленичная коса», работают интерактивные и спортивные площадки «Блинные забавы», «Молодецкие забавы», «Обжорный ряд» и другие. В парке «Солнечный берег» обустроены фотозоны, торговые и игровые площадки, пройдут квесты, конкурсы, сжигание чучела, все это сопроводят концертной программой.

Источник фото: flickr

С 12:00 до 14:00 Масленицу будут провожать перед Ледовым дворцом в Балашихе. В программе театрализованное представление, конкурсы, игры, молодецкие забавы, концерт, раздача блинов, фотозоны, ростовые куклы и сжигание чучела.

Главная Масленица пройдет в музее-усадьбе «Архангельское» в Красногорске. В честь Масленицы 1 марта вход на территорию музея-усадьбы свободный. В усадьбу можно добраться бесплатно: с 11:00 до 18:00 автобусы отправляются каждый час от здания администрации с заездом к платформе МЦД-2 Красногорская. Обратно от остановки «Музей-усадьба „Архангельское“» бесплатные автобусы отправляются с 12:00 до 19:00.