1 марта наступит календарная весна, а значит, совсем скоро природа начнет просыпаться от зимней спячки и придет долгожданное тепло. Однако вместе с солнечными днями весна принесет с собой проблемы для здоровья и ослабленный после холодов иммунитет. Подробнее о том, на ком сильнее отразится смена сезона и как подготовить к ней организм, — в материале «360».

Поможет ЗОЖ

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев рассказал «360», что в зоне риска находятся все люди с хроническими заболеваниями, потому что переход от зимы к весне характеризуется некоторыми изменениями давления, температурного режима.

«В принципе, метеопатия — это страдание более пожилых людей, в молодом возрасте она не наблюдается или не так выражена. С возрастом метеопатия возрастает, и вот эти перепады атмосферного давления все более тяжело воспринимаются», — отметил он.

Врач добавил, что пожилым людям надо уделить внимание режиму дня и режиму питания — режиму здорового образа жизни.

«Спать ложиться рано, ходить много, а за рулем сидеть мало — вот и все. Количество шагов должно быть не менее 10 тысяч. А в рацион добавить клетчатку», — отметил он.

Конев также посоветовал таким людям обратиться к лечащему врачу, чтобы тот скорректировал дозу применяемой терапии перед предстоящими резкими перепадами давления или температур.

Питание важнее заболеваний и витаминов

Нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала «360», что иммунитет, как правило, живет в крови. Если человек пьет мало воды, кровь становится густая — тогда иммунитету очень сложно добраться до попавших в кровь бактерий, чтобы их поглотить, переварить и вывести. Если речь идет о вирусе, то иммунным клеткам очень сложно пометить его антителами.

«Все люди должны пить воду в достаточном количестве, чтобы плазма крови была достаточной консистенции, красные кровяные тельца могли переносить кислород и у человека не болела голова, чтобы обмен веществ проходил в присутствии кислорода, а также чтобы иммунные клетки могли сражаться с разными вирусами и бактериями», — отметила она.

Однако важную роль имеет не только вода, но и питание. Иммунные клетки состоят из белков и жиров. Если организм получает недостаточно таких веществ, их будет не из чего создавать. Деккер отметила, что сейчас очень модно выбрасывать из рациона целые пищевые группы: не есть красное мясо, молочку или глютен, хотя это тоже растительный белок.

«Люди не знают, чему верить, а, как правило, к весне или лету хотят похудеть и начинают верить всему, что льется из всех утюгов Instagram: то исключить, это исключить — и исключают все разом. В итоге остаются вроде как на правильном питании и надеются похудеть, но не получают в достаточном количестве нутриентов, важных для организма. Например, белков и жиров», — отметила она.

Смена времени года сильно повлияет на тех людей, которые ограничены в питании и убирают из рациона целые группы продуктов — по собственной воли или из-за диеты по болезни. Она подчеркнула, что человек с сахарным диабетом, который поддерживает сбалансированное питание, лучше перенесет сражение с вирусом. Если в организме недостаточно белка, не помогут и витамины.

«Если у человека в организме нет белка, он может заказать самые дорогие добавки себе с заграничных сайтов — и ничего не сработает, потому что ничего не свяжется, и будет выведено организмом как ненужное. Если мы будем пить горстями витамины, но у нас не будет белка, то это будет ни о чем. Поэтому тут не витамины важны, а сбалансированное питание», — пояснила она.

Деккер отметила, что на жиры должно приходиться 30% от калорийности — из них половина на насыщенные, половина на ненасыщенные. Овощей, зелени, ягод и фруктов — именно в такой последовательности — должно быть от 400 до 800 грамм. Фрукты расположены на последнем месте, потому что они более углеводные. На сложные группы углеводов идет остальное.