Весенние цветы принесут ковидную опасность. Все так страшно?

Немецкие ученые предположили, что из-за цветения и пыльцы в весеннем воздухе, люди чаще заражаются коронавирусом, хотя сама пыльца инфекцию не переносит. Но российские коллеги не согласны — такие выводы нужно хорошо обосновать, а пока гипотеза иностранных исследователей выглядит притянутой за уши и не соответствует российским реалиям.

Группа немецких, испанских и финских ученых опубликовала исследование о связи распространения коронавируса и пыльцы. Работа появилась в престижном международном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и говорит о том, что высокая концентрация пыльцы в воздухе может увеличить риски заразиться коронавирусом.

Причиной этого ученые сочли то, что организм слабее реагирует на вирусы дыхательных путей в период активного цветения. Более того, авторы исследования пишут, что иногда пыльца в сочетании с влажностью и температурой может увеличивать частоту заражения на 44%.

Сомнительные выводы

Однако у российских специалистов исследование вызывало сомнения. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что предположение немецких коллег «можно принять к сведению, а можно и оспорить». Тем более, что банальный опыт опровергает теорию о том, что в период цветения заболевших становится больше: в России пыльца от цветения активнее всего летом, но вспышки коронавируса были весной 2020-го — когда вирус только пришел в страну, и осенью. А летом врачи отмечали спад заболеваемости.

«В наших регионах лето прошло относительно благополучно, а осенью, когда все цвести перестало, пошел всплеск. То есть [исследование] даже с точки зрения сезонов не совпадает, если говорить про нашу климатическую зону», — отметил Болибок.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов добавил, что весной не наблюдается вспышек респираторных инфекций.

«Скорее наоборот — солнца больше, витамина D3 организм вырабатывает больше, кроме того организм аллергичных людей в это время находится в стрессе, борется с аллергенами, а это значит, что иммунная система возбуждена, поэтому она и должна бороться лучше со всеми инфекциями. Да и грипп в апреле сходит на нет, коронавирус в мае прошлого года сошел на нет, это значит, что аллергены не мешают иммунному ответу», — уверен врач.

Поэтому выводы немецких ученых — пусть и предварительные — кажутся российским специалистам притянутыми за уши. Нетесов предположил, что единственной потенциальной причиной, по которой аллергики могут легче заражаться ковидом в период цветения, является применение кортикостероидных препаратов, которые подавляют не только реакцию на аллерген, то есть пыльцу, но и весь иммунитет.

Зерно здравого смысла

Владимир Болибок добавил, что на самом деле корреляцию между аллергическими и инфекционными реакциями врачи видят достаточно часто, но объясняется она иначе: воспаление слизистой из-за аллергии может становиться «воротами» для любой инфекции.

«Немецкие ученые вполне могли столкнуться с таким феноменом: некоторые люди являются аллергиками, но реакция у них протекает в скрытой форме, она слабо выражена, так что они ее не замечают, не обращаются ко врачам. Выявить это можно только специальными тестами. Тем не менее реакция возникает, слизистая остается незащищенной, любая инфекция, в том числе COVID-19, легче садится на такую воспаленную слизистую», — объяснил он.

По такой логике пыльца выступает как обычный загрязнитель, то есть заражение коронавирусом должно идти быстрее в тех местах, где воздух наиболее грязный. Но есть ли на самом деле такая зависимость, ученые еще не проследили.

Врачи же уверены, что и от аллергии и от новой волны коронавируса проще всего уберечься путем вакцинации. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев посоветовал аллергикам привиться, пока цветение в России не началось. Так, даже если выводы немецких ученых подтвердятся, дополнительных рисков заражения не будет, если не будет самих аллергических реакций.

Остальным же следует прежде всего привиться от коронавируса. Владимир Болибок отметил, что для аллергиков весна 2020-го года оказалась значительно менее болезненной, чем многие предыдущие — все из-за повсеместного ношения масок.

«Если не хотите страдать аллергией, носите маску, она от этого тоже защитит. Потому что зерна пыльцы относительно крупные, они застревают практически в любой ткани — не нужны даже респираторы, хватит марлевой или тканевой повязки, медицинской маски», — заключил он.