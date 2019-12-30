Веселье в рамках. Как предлагают приструнить чиновников на корпоративах

.В преддверии Нового года премьер-министр России Дмитрий Медведев получил предложение ввести для государственных служащих правила поведения на корпоративах. В чем хотят ограничить чиновников и что они об этом думают — в материале «360».

С предложением ввести для чиновников «нравственные» правила поведения на корпоративах выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Необходимость правил объясняется просто: после новогодних корпоративов в Сети часто появляются фотографии и видеозаписи, где государственные служащие ведут себя неподобающе. Чтобы такие публикации не дискредитировали государственную власть, предлагается создать общие для всех чиновников нормы поведения.

Внутренний редактор

Владимир Петров отметил: правила поведения для государственных служащих необходимы, чтобы исключить «возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников».

«Очевидно, что чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее служащие не должны забывать, что являются лицом государства в глазах людей», — написал депутат в обращении к премьер-министру.

Какие именно правила необходимо ввести и как будет контролироваться их исполнение, не уточняется. Более того, для успешного функционирования подобных правил необходимо провести большую работу, отметил в разговоре с «360» председатель комитета по делам молодежи и спорту Московской областной думы Олег Жолобов.

Должен быть понятийный аппарат — что такое «правильное поведение»? У нас нигде в законе не прописан дресс-код. Как чиновник должен одеваться? Обязательно галстук носить или необязательно, белая рубашка должна быть или синяя? Это нигде не прописано, но все это понимают, так что и здесь, наверное, должен быть внутренний редактор Олег Жолобов.

При этом Жолобов согласен, что иногда появляющиеся в Сети ролики с участием депутатов «переходят рамки приличия». Однако, по его мнению, когда компрометирующие фотографии и видеозаписи попадают в интернет, «тормоза у всех включаются». «Как у Светлакова поется: „Люба — звезда Ютуба“, — этого же никому не хочется», — добавил он.

По словам Жолобова, должны быть комиссии, которые будут по четко установленным критериям оценивать поведение чиновников.

«Есть комиссия по этике, которая решает: слово „сука“ — это литературное слово или матерное, объем выреза декольте, длину юбки и так далее», — сказал он.

Такие же комиссии должны появиться и в области поведения на корпоративах, а основные принципы их работы должны будут предварительно определить юристы — как и любую другую норму.

Бюджет не для веселья

Депутат Владимир Петров также попросил Дмитрия Медведева усилить контроль за объемами бюджетных средств, которые ежегодно выделяются на подобные корпоративы. «Любой неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться за счет бюджета, за исключением случаев, допустимых законодательством», — передает РИА «Новости» текст обращения.

С похожей инициативой в 2013 году уже обращался к Дмитрию Медведеву депутат Государственной думы Валерий Трапезников. Он предлагал запретить госкомпаниям отмечать Новый год за счет бюджета, однако к его предложению не прислушались. Тогда же президент России Владимир Путин предлагал государственным корпорациям устраивать корпоративы за своей счет, не задействуя бюджетные средства.