В России активно вводят новые ограничения из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Многие запреты будут действовать и во время новогодних праздников — ни ярмарок, ни народных гуляний не будет. Однако психолог уверен, что получить удовольствие от Нового года россияне все равно смогут.

Москва и Подмосковье

В Москве и Подмосковье действуют практически одинаковые ограничительные меры: с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го все колледжи и вузы переводят на дистанционное обучение, студентам рекомендуют соблюдать домашний режим, а их транспортные карты блокируют. Также отключат транспортные карты пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Волонтеры же смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте Московской области.

Ресторанам, барам, клубам и другим заведениям общепита или увеселительным местам принимать посетителей можно только с 06:00 до 23:00, не станет исключением и новогодняя ночь. При этом работа навынос и в доставку не ограничивается. Всем заведениям рекомендуют использовать систему чекинов.

Театры, кинотеатры и концертные залы не должны быть заполнены больше чем на 25%, спортивные мероприятия со зрителями могут проводиться только после согласования с департаментом спорта. Культурные, выставочные и развлекательные мероприятия будут проходить без зрителей.

Детские игровые комнаты, развлекательные центры и лагеря должны прекратить работу, если они находятся в помещениях. Детские мероприятия на открытом воздухе пока разрешены.

Отменить в Москве и Подмосковье пришлось и новогодние елки, традиционные ярмарки и гулянья. В столице продолжат работать катки на ВДНХ, Красной площади и в Парке Горького — но с некоторыми ограничениями.

Регионы и мир

По всей России с 9 ноября ввели обязательный масочно-перчаточный режим в общественных местах, а заведениям рекомендовали не работать с 23:00 до 06:00, почти везде продолжает действовать режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В 34 регионах страны есть квота сотрудников, которых должны перевести на удаленку, в 50 регионах действуют ограничения на массовые собрания (более 50 человек), в 58 запрещена работа общепита и увеселительных заведений в ночное время.

В Санкт-Петербурге с 14 ноября и до 15 января вводятся дополнительные ограничения: запрещаются рассчитанные более чем на 50 человек мероприятия, не согласованные с властями, приостанавливается работа всех клубов, кружков, секций и студий, кроме спортивных и общеобразовательных программ.

С 16 ноября прекращается продажа билетов без места (например, на танцпол), а заполненность театров и концертных залов не должна превышать 50%. Также сохраняется запрет на работу фуд-кортов и детских площадок, школьники по желанию родителей могут перейти на дистанционный режим обучения.

В Греции действует повсеместный режим самоизоляции — на улицу можно выходить только в масках и перчатках и по уважительной причине, а перед выходом нужно уведомить власти через SMS.

Во Франции действует всеобщий режим самоизоляции. До 1 декабря закрыты все развлекательные заведения, а массовые мероприятия отменены. В Париже запретили ресторанам работать с 22:00 до 06:00 и даже осуществлять доставку еды.

В Швейцарии с конца октября закрыты ночные клубы, а бары и рестораны работают только до 23:00. Массовые мероприятия ограничены 50 участниками, семейные торжества — 10.

В Великобритании сохраняется карантинный режим. Магазины, развлекательные центры, спортивные клубы, театры, музеи и салоны красоты закрыты. Рестораны работают только навынос и на доставку. Из дома британцы могут выходить исключительно по уважительным причинам: по работе, учебе, для занятий спортом, покупки предметов первой необходимости или для молитвы.

В Польше и вовсе отменили новогодние гулянья. Там нет национального карантина, но действует запрет на работу непродовольственных магазинов, спортивных клубов, ресторанов, кафе и любых культурных учреждений.

Традиционно семейный праздник

По мнению доктора наук, профессора и психолога Андрея Зберовского, ничего критичного, по крайне мере для россиян, в карантинных мерах на новогодние праздники нет. Прежде всего, уверен психолог, это обусловлено самой традицией в России праздновать Новый год в семейном кругу.

«Для подавляющего большинства россиян, у кого есть семья, а денег в период пандемии стало заметно меньше, ничего критичного не произойдет. Люди радостно будут ходить в гости друг к другу, несмотря ни на какие запреты, так что компании и родственники будут ходить в гости, дети и взрослые будут получать подарки, никакого повода для драматизма нет», — уверен Зберовский.

Психолог считает, что люди все равно весело отметят праздник, потому что все уже устали от коронавируса и ждут окончания високосного года, который принес много плохих новостей. Именно поэтому провожать его будет особенно приятно, даже если пойти никуда нельзя.

В то же время из-за отсутствия привычных развлечений люди будут вынуждены чаще анализировать прошедший год — отвлечься будет сложнее.

«Многие люди не достигли в этом году того, что планировали, пандемия все перекрыла. Соответственно, многие будут более депрессивны, уже сейчас мы с этим сталкиваемся. И одновременно с этим планировать и загадывать на следующий год тоже очень сложно — ничего не получается, все должно быть с поправкой на пандемию», — добавил Зберовский.

Однако сам факт того, что мы пережили 2020-й, с его пандемией и прочими неприятностями, должен звучать достаточно оптимистично, уверен психолог.