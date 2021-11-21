«Веселая корова» из Подмосковья. Как женщина с верой в себя превратила старый совхоз в процветающую ферму

Анна Матюшкина никогда не мечтала связать свою жизнь с сельским хозяйством. Однако когда обстоятельства вручили ей в руки подмосковную ферму, не растерялась и смогла создать успешное предприятие. Сегодня ферму «Веселая корова» знают далеко за пределами Раменского городского округа, а ее хозяйка всегда рада помочь начинающим фермерам.

В мире бизнеса уже давно привыкли к женским лицам. Однако женщин-фермеров можно встретить еще не так часто. Настоящим пионером в этой отрасли стала Анна Матюшкина. Под ее руководством совхоз «Гжельский», основанный в 1954 году, стал успешным бизнес-предприятием Московской области — фермой «Веселая корова».

Анна Матюшкина — член Союза женщин России. Она охотно делится своим опытом, помогает советами, рассказывает о своих ошибках и о том, какую помощь фермерам оказывает государство. Хозяйка «Веселой коровы» надеется, что не только сможет облегчить труд женщин-фермеров, но и поможет им быстрее и эффективнее развить свой бизнес.

Маркетолог на молоковозе

Эта история началась на торжественной линейке. Именно там 14-летняя девятиклассница, которая пришла в новую школу, впервые увидела своего мужа Павла и сразу поняла, что это человек, с которым она свяжет свою судьбу. Тогда Анна Матюшкина даже не подозревала, что к семейному счастью ей достанется еще и солидный довесок.

Ферма «Веселая корова». Источник фото: телеканал «360»

Анна Матюшкина рассказала «360», что, когда ей было 23 года, будущий свекр попросил о помощи в развитии совхоза. В то время Анна работала младшим бренд-менеджером, занималась продвижением лекарственных препаратов и, по ее собственному признанию, была очень далека от сельского хозяйства.

«Я работала в Москве, в офисе, и пыталась прилично выглядеть, а здесь — коровы, навоз, молоко. Это точно была не моя тема. Мы продвигали лекарственные препараты, я постоянно имела дело с врачами — это чистота, стерильность, ничего общего с фермой. Я думала: „Ладно, я ему сейчас три месяца помогу и потом спокойненько пойду по своей карьерной лестнице“», — рассказала Анна Матюшкина.

Она сразу приступила к активным действиям: села на молоковоз и поехала продавать молоко по окрестным дачам и людным местам. При этом Матюшкина не забыла везде развесить объявления с графиком своих будущих «молочных» визитов и номером телефона для связи. Так начались первые продажи.

Источник фото: телеканал «360»

Рождение «Веселой коровы»

Анна Матюшкина призналась, что поначалу стеснялась рассказывать друзьям о работе в совхозе. Только иногда уточняла, что немного помогает отцу Павла. Так пролетело три года, но в 2018 году свекр умер. Переживая утрату, Матюшкины около месяца решали, как быть с совхозом.

«Муж говорил: „Ну давай, ты можешь, в принципе, сейчас решить и заняться чем-то, чем ты хотела всегда“. Но нет, я сделала выбор, что сохраню это, насколько это возможно, в память о Юрии Викторовиче, потому что он очень болел этим делом. И меня заразил, мне кажется. И я говорю: „Ну вот насколько я смогу, настолько я ее разовью“», — поделилась воспоминаниями Анна Матюшкина.

Она хорошо понимала, что больше не к кому пойти за советом и от нее зависят полсотни сотрудников, которые не хотят терять работу. Можно было просто продать землю, найти работу по специальности, у мужа был бизнес, который бы обеспечил доход. Однако Матюшкина все же решилась испытать судьбу. Так в 50 километрах от Москвы в деревне Антоново появилась ферма «Веселая корова».

Ферма «Веселая корова». Источник фото: телеканал «360»

«Молочная империя»

Сегодня в ассортименте фермы 42 вида молочной продукции: творог, ряженки, различные йогурты, сыры. Открыто четыре магазина, также продукты «Веселой коровы» можно купить и на интернет-площадке. На девяти гектарах стоят не только коровники — в мини-зоопарке живут кролики, барашки, лошади и пони, павлины, куры и даже черепаха. В гости постоянно приезжают экскурсии, проводят праздники.

«У нас экскурсии постоянно, большой спрос на это. Все сидят дома, на уютном диванчике, смотрят фильм какой-то. А здесь — ферма, навоз, сено! И потом, ну где еще увидеть столько сельскохозяйственных животных? Где ты еще вот этих козочек увидишь? Экскурсия стоит 350 рублей с человека, детям до пяти лет бесплатно и скидка для многодетных семей», — рассказала Анна Матюшкина.

Источник фото: телеканал «360»

«Молочная империя» требует серьезных расходов. Это и зарплата сотрудникам, и оплата лечения и корма животных. Например, для коров требуется отдельный рацион. Немало затрат уходит на технику. Чтобы заменить одно сломанное колесо трактора, нужно порядка 200 тысяч рублей.

«У нас сезонность. То есть летом очень высокий спрос. С осени по весну спрос поменьше. В выходные выручка, например, где-то до 80 тысяч рублей может в день дойти. А в будние дни примерно 20–30 тысяч рублей», — поделилась финансовыми секретами Анна Матюшкина.

Главное качество фермера — верить в себя

Серьезное дело не помешало прибавлению в семье. Во время первой беременности Матюшкина не оставляла ферму, просто на пути к ней пришлось делать больше остановок из-за токсикоза. А когда ее начинало клонить в сон, останавливалась на парковках, спала по 15 минут и продолжала путь.

«На ферме я сначала никому не говорила, что я беременна. Не потому, что чего-то опасалась, а просто я знала, что они перестанут мне сообщать о каких-то проблемах. Я думаю: „Я должна быть в курсе всего!“ Вот, потом они такие: „Ань, да мы уже знаем, что ты беременна. У тебя уже живот!“» — рассказала Анна Матюшкина.

Источник фото: телеканал «360»

Она не скрывает, что собирается и дальше развивать свое дело. Сейчас Матюшкина планирует получить грант на агротуризм от правительства Московской области. А своей формулой успеха хозяйка «Веселой коровы» называет упертость и веру в себя. Главное — идти вперед, и ничто не должно останавливать.

«Даже когда вам говорят: „Да нет, у тебя не получится“, если вы видите выход из ситуации, прете, как танк, и верите в себя — у вас точно все получится. Даже когда вам кажется, что все. Я каждую пятницу собиралась закрыть эту ферму, распрощаться. Нет, поверьте мне, вы найдете выход, особенно если вы женщина!» — выразила уверенность Анна Матюшкина.