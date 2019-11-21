Лоты, пропитанные кровью. Вещи Гитлера и Евы Браун уйдут с молотка

Аукционный дом Hermann Historica в Германии выставил на продажу собрание исторических предметов элиты Третьего рейха. Среди них — шляпа Адольфа Гитлера и платье Евы Браун. Европейская еврейская ассоциация и депутат бундестага раскритиковала эту идею.

Аукцион стартовал в среду в городе Грасбрунн под Мюнхеном. Головной убор с инициалами Гитлера стал одним из самых дорогих лотов. Его начальная стоимость — почти 50 тысяч евро. Также с молотка пустят столовое серебро и предметы из домов, где проживал лидер нацистской Германии. Есть в каталоге и вещи возлюбленной Гитлера — Евы Браун: платье, пальто, шляпа, столовые приборы.

Руководство аукциона не обделило вниманием и других нацистских деятелей. Всего купить можно 842 лота. Все они представлены на сайте Hermann Historica.

Генеральный директор еврейской ассоциации Менахем Марголин уверен, что нельзя зарабатывать на вещах, пропитанных кровью, особенно в Германии. По его мнению, упомянутые лоты не представляют исторической ценности, а приобрести их могут только симпатизирующие нацистам люди.

Схожего мнения придерживается и депутат бундестага Вальдемар Гердт. Он считает, что подобные вещи должны либо вообще исчезнуть, либо оставаться в музее, потому что непонятно, что за человек и с какой целью может их приобрести. «Я бы не давал такого разрешения. Делать из этого какой-то фетиш нехорошо, а бизнес — тем более. Нельзя, чтобы они кому-то принадлежали, личности, которая могла бы дальше развивать свои больные фантазии», — отметил собеседник «360».

Основатель музея, посвященного кавказским евреям, Бенцион Шмойлов также называет продажу вещей нацистов неправильной, однако уничтожать их считает лишним. «Сжигать их не нужно! Нет, конечно. Я сам такие вещи собираю и выставляю в музее. Понимаете, это история. Тут одна ошибка — это то, что они вещи продали и отдали в частные руки», — отметил он.

По словам Шмойлова, предметы надо было либо бесплатно передать музеям, либо направить деньги с продажи на благотворительность.

Если бы они деньги с продажи вещей отдали на благотворительность, то это другой вопрос. Это было бы этично. Кто-то получил бы от этого помощь, а они делали это для своего интереса. Смотрели, кто больше заплатит. Только денег хотели Бенцион Шмойлов.

Житель Тель-Авива Зеэв Левин, напротив, не видит в действиях аукционного дома ничего предосудительного. «Это ведь историческая тема. И есть люди, которым это важно, у которых в приоритете владеть этими предметами. В этом нет ничего такого. На мой взгляд, в этом ничего оскорбительного нет», — считает собеседник «360».

По словам организаторов мероприятия, они стараются не допускать покупку подобных вещей сомнительными личностями и проверяют профили покупателей.