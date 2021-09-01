Нужные вещи: 10 покупок дешевле 500 рублей для порядка и комфорта в доме

Для комфорта и уюта в квартире не нужно покупать громоздкие вещи. Иногда миниатюрные и совершенно неочевидные предметы способны преобразить ваш дом. И цена совершенно не кусается — каждая из них стоит менее 500 рублей.

Держатель для проводов

В доме, где полно гаджетов и электроприборов, не обойтись без удобного настенного держателя для проводов. Он надежно фиксирует вилки от электроприборов, поэтому провода не путаются под ногами и не валяются на полу, а квартира выглядит уютно и эстетично.

Источник фото: Ozon, Comfortexpress.ru

Держатель можно прикрепить к стене в нужном месте с помощью двустороннего скотча, который идет в комплекте. Его также удобно использовать как вешалку для других вещей, например, ключей, кухонных предметов и канцелярских приборов.

Цена: от 152 до 359 рублей

Крышки для продуктов

Крышки есть не только для посуды, но и для еды. Их можно использовать для того, чтобы сохранить свежесть продуктов, напитков и приготовленной пищи. Силиконовую крышку достаточно просто натянуть на овощи, фрукты, бутылки, стаканы, банки и стеклянные контейнеры.

Источник фото: IKEA, «Яндекс.Маркет»

Ее можно использовать несколько раз и мыть как вручную, так и в посудомойке.

Цена: от 222 рублей

Держатель для ковра

Полезная мелочь, благодаря которой ковер не будет кататься по полу. Небольшой напольный держатель фиксирует ковер и не дает ему не только скользить, но и загибаться. Такая небольшая вещь убережет от падений.

Источник фото: Comfortexpress.ru, LeroyMerlin

Держатель на липучке достаточно прикрепить на углы ковров с обратной стороны. Они сделаны из силикона и не оставляют следов от клея на полу и на ковре. Использовать их можно несколько раз.

Цена: от 432 рублей

Коврик в ящик для посуды

Такой маленький коврик избавит вас от шума кухонной посуды и столовых приборов во время приготовления еды или уборки на кухне. Он поглощает звуки, когда на достают или убирают обратно кухонные принадлежности, а также не дает предметам скользить.

Источник фото: IKEA, LeroyMerlin

Коврики изготовлены из прочного материала, но их легко подрезать до необходимого размера.

Цена: от 160 до 265 рублей

Вставка для банок со специями

Порядок и уют на кухне можно обеспечить с помощью этого недорогого предмета. Вставка позволит эффективно использовать пространство в ящике и не повредить банки со специями.

Источник фото: IKEA

С помощью вставки во время готовки открывается отличный обзор содержимого. Во время приготовления еды не придется тянуться за баночками. Вставку также можно использовать для хранения другой кухонной утвари.

Цена: от 199 рублей

Ограничитель для книг

Иногда книг на полках становится слишком много — и они начинают падать на пол или на другие вещи. А в некоторых случаях падающая книга тащит за собой любимые аксессуары и элементы декора. Книголюбы наверняка сталкивались с этой проблемой. Решить ее поможет ограничитель, который не только поддерживает книги, но и стильно смотрится на полке.

Источник фото: IKEA

С таким ограничителем вы сможете без опаски ставить любимые аксессуары на полку или на стол.

Цена: от 249 рублей

Подставка для планшета и телефона

Недорогая вещь поможет лучше организовать пространство, а также сохранит осанку. С ее помощью зрение тоже не пострадает, ведь благодаря углу наклона экран будет расположен на уровне глаз.

Источник фото: IKEA, «Яндекс.Маркет»

Подставку удобно использовать как при работе, так и во время отдыха.

Цена: от 199 до 477 рублей

Зажимы для пакетов

С зажимами для пакетов можно не беспокоиться о том, что крупы, хлопья, кофе или мука будут рассыпаться или в них окажутся насекомые и бактерии.

Источник фото: IKEA, «Яндекс.Маркет»

Есть вариации зажимов с горлышком-крышкой. Такие значительно упростят хлопоты на кухне, ведь содержимое пакетов с сыпучими продуктами можно высыпать аккуратно и ничего не проронить.

Цена: от 99 до 249 рублей

Напольные фиксаторы дверей

Декоративную отделку поможет сохранить дверной фиксатор. При этом стопор небольшой и выглядит в комнате незаметно. На самом фиксаторе, как правило, нет острых выступов, поэтому дверь тоже не повредится.

Источник фото: «Яндекс.Маркет», LeroyMerlin

Установить фиксатор на пол легко, для этого понадобится винтовое крепление. Стопор обычно сделан из нержавеющей стали, поэтому прослужит он долго.

Цена: от 161 до 225 рублей

Закрывающиеся пакеты

Такие пакеты — незаменимая вещь в хозяйстве. Они плотно закрываются, и их можно использовать несколько раз. Пакеты помогут сохранить продукты свежими, они даже выдерживают низкие температуры.

Источник фото: «Яндекс.Маркет»

Пакеты с застежкой также подойдут для упаковки мелких предметов, лекарств и материалов для творчества.

Цена: от 249 до 425 рублей