Нужные вещи: 10 покупок дешевле 500 рублей для порядка и комфорта в доме
Для комфорта и уюта в квартире не нужно покупать громоздкие вещи. Иногда миниатюрные и совершенно неочевидные предметы способны преобразить ваш дом. И цена совершенно не кусается — каждая из них стоит менее 500 рублей.
Держатель для проводов
В доме, где полно гаджетов и электроприборов, не обойтись без удобного настенного держателя для проводов. Он надежно фиксирует вилки от электроприборов, поэтому провода не путаются под ногами и не валяются на полу, а квартира выглядит уютно и эстетично.
Держатель можно прикрепить к стене в нужном месте с помощью двустороннего скотча, который идет в комплекте. Его также удобно использовать как вешалку для других вещей, например, ключей, кухонных предметов и канцелярских приборов.
Цена: от 152 до 359 рублей
Крышки для продуктов
Крышки есть не только для посуды, но и для еды. Их можно использовать для того, чтобы сохранить свежесть продуктов, напитков и приготовленной пищи. Силиконовую крышку достаточно просто натянуть на овощи, фрукты, бутылки, стаканы, банки и стеклянные контейнеры.
Ее можно использовать несколько раз и мыть как вручную, так и в посудомойке.
Цена: от 222 рублей
Держатель для ковра
Полезная мелочь, благодаря которой ковер не будет кататься по полу. Небольшой напольный держатель фиксирует ковер и не дает ему не только скользить, но и загибаться. Такая небольшая вещь убережет от падений.
Держатель на липучке достаточно прикрепить на углы ковров с обратной стороны. Они сделаны из силикона и не оставляют следов от клея на полу и на ковре. Использовать их можно несколько раз.
Цена: от 432 рублей
Коврик в ящик для посуды
Такой маленький коврик избавит вас от шума кухонной посуды и столовых приборов во время приготовления еды или уборки на кухне. Он поглощает звуки, когда на достают или убирают обратно кухонные принадлежности, а также не дает предметам скользить.
Коврики изготовлены из прочного материала, но их легко подрезать до необходимого размера.
Цена: от 160 до 265 рублей
Вставка для банок со специями
Порядок и уют на кухне можно обеспечить с помощью этого недорогого предмета. Вставка позволит эффективно использовать пространство в ящике и не повредить банки со специями.
С помощью вставки во время готовки открывается отличный обзор содержимого. Во время приготовления еды не придется тянуться за баночками. Вставку также можно использовать для хранения другой кухонной утвари.
Цена: от 199 рублей
Ограничитель для книг
Иногда книг на полках становится слишком много — и они начинают падать на пол или на другие вещи. А в некоторых случаях падающая книга тащит за собой любимые аксессуары и элементы декора. Книголюбы наверняка сталкивались с этой проблемой. Решить ее поможет ограничитель, который не только поддерживает книги, но и стильно смотрится на полке.
С таким ограничителем вы сможете без опаски ставить любимые аксессуары на полку или на стол.
Цена: от 249 рублей
Подставка для планшета и телефона
Недорогая вещь поможет лучше организовать пространство, а также сохранит осанку. С ее помощью зрение тоже не пострадает, ведь благодаря углу наклона экран будет расположен на уровне глаз.
Подставку удобно использовать как при работе, так и во время отдыха.
Цена: от 199 до 477 рублей
Зажимы для пакетов
С зажимами для пакетов можно не беспокоиться о том, что крупы, хлопья, кофе или мука будут рассыпаться или в них окажутся насекомые и бактерии.
Есть вариации зажимов с горлышком-крышкой. Такие значительно упростят хлопоты на кухне, ведь содержимое пакетов с сыпучими продуктами можно высыпать аккуратно и ничего не проронить.
Цена: от 99 до 249 рублей
Напольные фиксаторы дверей
Декоративную отделку поможет сохранить дверной фиксатор. При этом стопор небольшой и выглядит в комнате незаметно. На самом фиксаторе, как правило, нет острых выступов, поэтому дверь тоже не повредится.
Установить фиксатор на пол легко, для этого понадобится винтовое крепление. Стопор обычно сделан из нержавеющей стали, поэтому прослужит он долго.
Цена: от 161 до 225 рублей
Закрывающиеся пакеты
Такие пакеты — незаменимая вещь в хозяйстве. Они плотно закрываются, и их можно использовать несколько раз. Пакеты помогут сохранить продукты свежими, они даже выдерживают низкие температуры.
Пакеты с застежкой также подойдут для упаковки мелких предметов, лекарств и материалов для творчества.
Цена: от 249 до 425 рублей