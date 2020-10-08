Вещает Навальный, а отдуваться придется Bild. Шредер пообещал засудить немецкую газету за интервью-клевету

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер примет «юридические» меры против медиаконцерна Axel Springer SE после публикации интервью с Алексеем Навальным. В материале содержится критика в адрес Шредера, при этом издание Bild не предоставило ему возможности высказать свою точку зрения. Шансы засудить издание у политика есть.

В своем интервью немецкому изданию россиянин обвинил экс-канцлера в получении «тайных платежей» от российских властей. Правда, блогер не привел никаких доказательств своих слов, подчеркнув, что это лишь его собственное мнение.

«Я понимаю тяжелую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный. Однако его заявления в интервью газете Bild и на сайте bild.de о якобы „тайных платежах“ являются ложными. Он сам сказал, что у него нет доказательств его необоснованных утверждений. Тем не менее газета Bild и bild.de распространили эти заявления без того, чтобы попросить моей точки зрения. Поэтому я считаю себя обязанным действовать юридическими методами против издательского дома, серьезно нарушившего мои личные права», — заявил Шредер в своем аккаунте на сайте Linkedin.

Вероятность того, что Bild действительно привлекут к ответственности, есть. В этом уверен представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс. В разговоре с «360» он напомнил, что издание не раз уже попадало «под меч правосудия» и вообще все-таки имеет некоторое отношение «желтой прессе».

Один из последних случаев произошел с немецкой певицей Леной Майер-Ландрут. Bild опубликовал ее обнаженные фото, которыми девушку шантажировали и, в итоге, слили снимки в Сеть. Звезда доказала в суде, что издание не могло публиковать интимные детали ее жизни.

«В данном случае речь идет не об интимных деталях, конечно… но говорить, что кто-то имеет отношение к криминалу, преступлениям, не имея доказательств, — это клевета. Она запрещена, тем более когда речь идет о политике. Пресса все же должна действовать по кодексу хорошего поведения. Издание, с точки зрения Шредера, должны были дать ему высказаться», — добавил собеседник «360».

При этом Энгельс считает, что у экс-канцлера не так много шансов на победу. Он отметил, что Шредер решил судиться с изданием, а не с Навальным, так как высказывать личное мнение в Германии не запрещено, то есть действия самого блогера теоретически нельзя расценивать как нарушающие закон.

«У газеты другие обязательства. И Шредер хочет судиться не за сами высказывания, а за то, что издание не дало ему возможности ответить. Супруга экс-канцлера Со Ен Ким-Шредер обвинила газету в травле. Однако из-за высказывания одного иностранного политика травли Шредера я пока не вижу никакой», — пояснил представитель Пиратской партии.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета. Омским врачам удалось спасти блогеру жизнь. Но вскоре его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Иностранные медики утверждали, что россиянина отравили именно «Новичком», но доказательств так и не предоставили.