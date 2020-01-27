Пока москвичи радуются каждой снежинке, Новосибирск продолжает заваливать осадками. В городе даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Накануне скопившийся на крыше снег рухнул на двух женщин и ребенка. А синоптики предупредили о метелях. Как город переживает удар стихии — в материале «360».

Начавшиеся в декабре в Новосибирской области снегопады продолжаются. Город заваливает осадками, которые коммунальщики не успевают убирать. 27 января мэр Анатолий Локоть ввел в городе режим чрезвычайной ситуации и пообещал привлечь к уборке и утилизации снега дополнительную технику.

Это будет очень актуально. С некоторых улиц снег даже не успевают собирать и вывозить, сугробы выросли до полуметра. Горожанам приходится или ждать оттепели, или дополнительно к «лошадиным силам» использовать человеческие.

В области ситуация еще хуже. Например, жители села Индоверь оказались в ловушке: из-за почти трехметровых сугробов люди попросту не могут выйти из дома.

В итоге, сообщил местный общественник Владимир Кириллов, городские власти признали, что ситуация угрожает жизням и здоровью новосибирцев. Из-за скопления снега резко увеличилось число ДТП.

Горожанам стало сложнее добираться до работы, учебы и домой, а сотрудникам скорой помощи и пожарным — на вызовы.

26 января снежные массы упали с крыши на проходивших мимо ребенка и двух женщин. Одна из них, сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск», получила травму ноги, ее увезли на скорой. Как известно, очисткой крыш и уборкой придомовых территорий должны заниматься управляющие компании. Но в УК «Союз+», говорят очевидцы, заявили, что «у них нет рабочих».

В ближайшие дни, сообщили в Гидрометцентре, сибирякам не стоит рассчитывать на милость природы. По прогнозу, снегопады разной интенсивности продлятся как минимум до четверга, 30 января.

Мести будет до утра 28 января, предупредили в региональном управлении МЧС. «В Новосибирской области ожидаются снег, мокрый снег, продолжительные метели, местами гололедные явления, усиление ветра [до] 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-27 метров в секунду, на дорогах сильные заносы, местами сильный гололед», — добавили в пресс-службе ведомства.

Впрочем, некоторых упорных сибиряков никаким снегопадом не напугать. На улице Связистов, например, рабочие старательно устанавливают детскую площадку и тренажеры. Хорошо хоть асфальт новый не кладут.

Блогер Даниил Скоробогатов посвятил непогоде отдельный ролик.

Маркетолог Дмитрий Карбышев выпустил продолжение с объяснением, почему где-то снега много, а где-то мало.

Третий вариант видео поясняет, почему в городе так… неубрано.