Весь мир помогает Бейруту после взрыва. Туда отправляют спасателей, лекарства и деньги

Мощный взрыв в порту Бейрута унес жизни более 100 человек и разрушил здания по всему городу. На помощь Ливану пришли другие страны и множество волонтерских организаций. Россия, Турция, страны ЕС и Персидского залива уже выслали в город бригады спасателей, аппараты ИВЛ, предметы первой необходимости и многое другое.

Произошедший взрыв в порту Бейрута был настолько сильным, что его почувствовали более чем в 150 милях, на Кипре. Разрушения зданий возле порта, который находится недалеко от центра города, были массовыми, и неизвестное количество людей до сих пор находится под завалами. Тысячи остались без крова над головой, а больницы переполнены ранеными.

МЧС России отправило в Бейрут четыре самолета со специалистами Роспотребнадзора, российскими врачами, спасателями, психологами и кинологами с собаками для поиска людей под завалами после взрыва. С собой специалисты привезли автономный аэромобильный госпиталь. Всего авиация МЧС совершит пять рейсов в Ливан. Они также привезут с собой лабораторию по выявлению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Европейский союз также заявил на своем официальном сайте, что задействовал все чрезвычайные механизмы и работает, чтобы как можно скорее оказать поддержку. Он также запустил службу Copernicus Satellite Mapping для поддержки местных властей для создания спутниковых карт в режиме быстрого картографирования.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Ливан в четверг, передает Al-Monitor. Днем ранее его правительство направило туда спасателей, медицинское оборудование и мобильную клинику. Напомним, что Франция управляла Ливаном в колониальную эпоху XX века. Некоторые ливанцы настолько разгневаны на свое правительство из-за взрыва, что петиция о возвращении Ливана под французский мандат собрала более 15 000 подписей.

Турция направила в Ливан работников скорой помощи и врачей, а также предметы медицинского назначения и первой необходимости. По сообщению Министерства иностранных дел Турции, страна также работает над созданием полевого госпиталя.

Даже Израиль предложил помощь, общаясь через Францию ​​и ООН. Страны не имеют дипломатических отношений и технически находятся в состоянии войны, что делает этот жест примечательным. Израиль находится в состоянии конфликта с ливанской политической и военной организацией «Хезболла».

Правительство Австралии пообещало выделить 1,4 миллиона долларов на оказание помощи Ливану. Согласно Associated Press, премьер-министр страны заявил, что помощь будет предоставлена ​​Мировой продовольственной программе и Красному Кресту в виде продуктов питания, медицинского обслуживания и предметов первой необходимости. Австралия рассматривает возможность еще одного раунда поддержки.

Германия направила в Ливан десятки специалистов по поисково-спасательным операциям, чтобы помочь найти выживших под завалами после взрыва. Около 50 сотрудников немецкой организации гражданской защиты THW вылетели из Франкфурта поздно вечером в среду с поисковыми собаками и 15 тоннами оборудования.

Великобритания обещает пакет гуманитарной помощи в размере 6,6 миллиона долларов. МИД страны сообщил, что поисково-спасательные группы и экспертная медицинская поддержка готовы к отправке. Он добавил, что корабль Королевского флота, уже находящийся в этом районе, также может быть развернут для оценки ущерба, нанесенного порту Бейрута.

Правительство Венгрии пожертвует 1,2 миллиона долларов на спасательные работы и восстановление в Ливане. Это будет сделано в рамках программы «Помощь Венгрии», которая поддерживает главным образом благотворительные организации христианских церквей и другие религиозные образования по всему миру. Как пишет Аssосiаtеd Рrеss, помощь будет передана Маронитской церкви Ливана.

Норвегия предлагает Ливану 2,74 миллиона долларов и 40 тонн медицинского оборудования.

Нидерланды направляют поисково-спасательную группу в составе полиции, пожарных, врачей-травматологов и медсестер, чтобы помочь найти выживших и жертв огромного взрыва.

Медицинские бригады, финансируемые Саудовской Аравией, были отправлены из Северного Ливана в Бейрут для ухода за ранеными и помощи в их транспортировке во вторник. Специализированная бригада из медицинского центра, финансируемого Саудовской Аравией, также оказывала неотложную медицинскую помощь в столице Ливана.

Кувейт и Катар отправили самолеты с медицинскими грузами. Представители Катара сообщили, что груз из Дохи включал две большие палатки с кондиционерами, комплекты на 1000 коек, генераторы и цистерны для дизельного топлива, 50 аппаратов ИВЛ, предметы первой необходимости, такие как аптечки, марля и иглы, а также лекарства. Также на поддержку отправился поисково-спасательный отряд.

Египет открыл полевой госпиталь в Бейруте с помощью своего посольства, передает Al-Monitor.

Палестинцы в секторе Газа участвуют в акции по сдаче крови, чтобы попытаться помочь жертвам взрыва в Бейруте. Десятки людей в городе Хан-Юнис в среду приняли участие в акции, которую спонсировало Палестинское общество Красного Полумесяца.

Президент Туниса Каис Сайед приказал отправить в Ливан два военных самолета с медицинским оборудованием, медикаментами и продуктами питания.

Объединенные Арабские Эмираты отправили из Дубая самолет с 43 тоннами медицинского оборудования. Как пишет Тhе Nаtiоnаl, шприцы, бинты и хирургические халаты были среди предметов снабжения на сумму более полумиллиона долларов.